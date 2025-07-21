Ethereum (ETH) กลับมาที่ $3,400: จุดเริ่มต้นของตลาดกระทิงใหม่หรือการเคลื่อนไหวในระยะสั้น?

ในเดือนกรกฎาคม 2025 ตลาดสกุลเงินดิจิทัลประสบกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในประวัติศาสตร์ Bitcoin (BTC) ทะลุระดับ $120,000 ขึ้นมาได้ กลายเป็นจุดสนใจ ขณะที่ Ethereum (ETH) ตามมาติดๆ โดยแตะระดับสูงสุดที่ $3,444 ชั่วครู่ ขณะที่ความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวมพุ่งสูงขึ้น ตามข้อมูลล่าสุดจาก MEXC ราคา ETH ค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือน โดยพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ $3,444 เมตริกแบบออนเชนแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นทั้งในตลาดสปอตและตลาดอนุพันธ์ โดยปริมาณการซื้อขายและอัตราดอกเบี้ยเปิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งบ่งชี้ถึงการไหลเข้าของเงินทุนที่ไม่ธรรมดา
ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ETH ไม่เพียงแต่ทะลุระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ $2,500 และ $2,800 เท่านั้น แต่ยังทำสถิติสูงสุดประจำปีใหม่เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ส่งผลให้กำไรที่สะสมมาสองเดือนลดลงเหลือเพียงช่วงสั้นๆ การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของความรู้สึกเป็นขาขึ้นที่ได้รับแรงหนุนจากโมเมนตัมของ ETF สปอต การซื้อของสถาบัน และกิจกรรมการซื้อขายบนเครือข่ายที่ต่อเนื่อง ได้ผลักดันสิ่งที่บางคนเรียกว่า "ตลาดกระทิงขนาดเล็ก" สำหรับ ETH
ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น การชุมนุมครั้งนี้ไม่ได้เป็นผลจากเหตุการณ์เพียงครั้งเดียว แต่เป็นผลผลิตจากปัจจัยหลายประการที่มาบรรจบกัน ได้แก่ วิวัฒนาการอันล้ำลึกของกลไกการกำกับดูแลภายในของ Ethereum การจัดสรรทุนสถาบันใหม่เชิงโครงสร้าง และการหมุนเวียนใหม่ภายในระบบนิเวศการเก็งกำไรบนเครือข่าย ในเดือนกรกฎาคม การพุ่งขึ้นของ ETH ไม่ใช่แค่การฟื้นตัวของสินทรัพย์ธรรมดาๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นตัวอย่างแบบเรียลไทม์ของการปรับโครงสร้างตลาดและการบรรลุฉันทามติด้านมูลค่าที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สนับสนุนการพุ่งขึ้นล่าสุดของ ETH คือการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโครงสร้างการกำกับดูแลภายใน
ในเดือนกรกฎาคม มูลนิธิ Ethereum (EF) ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งใหญ่ โดยระบุเสาหลักเชิงกลยุทธ์ 4 ประการ: เร่งความเร็ว ขยาย สนับสนุน และรักษา นี่ถือเป็นการก้าวไปสู่แนวทางที่เป็นระบบมากขึ้นในการปรับขนาด Ethereum และขยายระบบนิเวศแอปพลิเคชันของมัน การเปลี่ยนแปลงนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจากรูปแบบการกำกับดูแลแบบไม่ให้ยุ่งเกี่ยวของ EF ซึ่งเคยเป็นมาในอดีต โดยส่งสัญญาณถึงวิวัฒนาการของ EF ไปสู่องค์กรที่มีโครงสร้างมากขึ้นและมุ่งเป้าไปที่ภายนอก โดยเน้นที่การจัดสรรทรัพยากรเชิงรุกและการประสานงานข้ามชุมชน
การปรับเปลี่ยนล่าสุดของ EF ไม่เพียงแต่ช่วยแก้ไขข้อกังวลที่เพิ่มขึ้นของตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการกำกับดูแลของ Ethereum เท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างความสัมพันธ์กับการนำไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงอีกด้วย ด้วยการเพิ่มการสนับสนุนนักพัฒนา ส่งเสริมการบูรณาการองค์กร และขยายการเข้าถึงชุมชน มูลนิธิกำลังส่งสัญญาณถึงการเปิดใช้งานระบบนิเวศ Ethereum ที่กว้างขึ้น
ในขณะที่มูลนิธิ Ethereum (EF) กำลังดำเนินการปฏิรูปการกำกับดูแล กำลังใหม่ได้เกิดขึ้นภายในชุมชน: กองทุนชุมชน Ethereum (ECF) ECF ก่อตั้งโดยบุคคลสำคัญ เช่น Zak Cole และได้นำเสนอรูปแบบการกำกับดูแลที่มุ่งเน้นอย่างชัดเจนในการเพิ่มราคาของ ETH โดยกำหนดให้มูลค่าของโทเค็นเป็นเป้าหมายหลักของวิวัฒนาการของโปรโตคอล ECF ส่งเสริมหลักการสำคัญสามประการ ได้แก่ "การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด" "ไม่มีโทเค็นใหม่" และ "ความไม่เปลี่ยนแปลง" โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจะต้องสนับสนุนการเผา ETH หลีกเลี่ยงการเปิดตัวโทเค็นอิสระ และใช้สัญญาอัจฉริยะที่ไม่สามารถอัปเกรดได้ แนวทางนี้ช่วยให้แน่ใจว่ามูลค่าระบบนิเวศทั้งหมดจะไหลกลับสู่ ETH ในที่สุด
ในขณะที่ EF ยังคงดำเนินบทบาทที่เป็นกลางและเน้นการประสานงาน ECF ก็เสนอกรอบการกำกับดูแลแบบ "เพิ่มมูลค่าสูงสุด" ที่เป็นส่วนเสริม เมื่อรวมกันแล้ว พวกเขาจะสร้างระบบสองเครื่องยนต์ที่นำความสมบูรณ์แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนมาสู่สถาปัตยกรรมสถาบันของ Ethereum โดยเปลี่ยนการกำกับดูแลจากวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ไปเป็นชุดสัญญาณที่ตลาดทุนสามารถอ่านได้
ในปี 2025 การถือครองสำรอง Ethereum (ETH) กลายเป็นกระแสที่เติบโตในตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งได้เข้าซื้อ ETH เป็นจำนวนมากและดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้น:
SharpLink (SBET): ได้รับ ETH เพิ่มเติมอีก 7,689 ETH ทำให้มียอดการถือครองทั้งหมดมากกว่า 20,500 ETH ณ วันที่ 9 กรกฎาคม BitMine (BMNR): มีแผนจัดสรรเงิน $250 ล้านให้กับทุนสำรอง ETH Bit Digital (BTBT): ประกาศเปลี่ยนทิศทางอย่างเต็มรูปแบบสู่การสเตค ETH ขณะเดียวกันก็ถ่ายโอนการถือครอง BTC ออกไป
บริษัทเหล่านี้กำลังเพิ่ม ETH ลงในงบดุลของตน ไม่ใช่เพียงเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงและกระจายความเสี่ยงเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับมุมมองเชิงระบบของมูลค่าในระยะยาวของ ETH ศักยภาพผลตอบแทนจากการเดิมพัน และการเติบโตของระบบนิเวศอีกด้วย การเคลื่อนไหวเหล่านี้ช่วยเพิ่มความสนใจของนักลงทุนผ่านเรื่องเล่าเกี่ยวกับ "หุ้นคริปโต" ขณะเดียวกันก็เสริมสร้างตำแหน่งของ ETH ในฐานะ "ทองคำดิจิทัล 2.0"
ในขณะที่บริษัทจดทะเบียน ETF และโปรโตคอลการสเตคกิ้งยังคงสะสม ETH ต่อไป และเมื่อเทียบกับ ETF สปอต ETH การขยายการปรับขนาดเลเยอร์ 2 และผลตอบแทนจากการสเตคกิ้งที่เพิ่มขึ้น ทุนสถาบันกำลังสร้างเครือข่ายสภาพคล่องใหม่รอบๆ ETH โดยสร้างวงจรป้อนกลับเชิงบวกระหว่างราคา ฉันทามติของตลาด และความรู้สึก ในเดือนกรกฎาคม 2025 ภาคส่วน memecoin กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง ทำให้เกิดกระแสการเก็งกำไรในตลาดคริปโตอีกครั้ง เมื่อเงินทุนมีการหมุนเวียน สภาพคล่องที่เคยกระจุกตัวอยู่ในระบบนิเวศ Solana ก็เริ่มเปลี่ยนไปสู่ Ethereum ต่างจาก Solana ที่เรื่องราวของ memecoin เริ่มอิ่มตัวและสภาพคล่องเริ่มลดลง Ethereum Layer-2 กำลังดึงดูดเงินทุนใหม่ๆ ด้วยการสนับสนุนจากความปลอดภัยที่แข็งแกร่งขึ้น ความเข้ากันได้ของโปรโตคอล และโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น Ethereum จึงกลายเป็นจุดศูนย์กลางแห่งใหม่สำหรับนักลงทุน memecoin โปรเจ็กต์ Meme เช่น PEPE, MOG และ SPX นั้นมีผลงานเหนือกว่า ETH อย่างมากในปีนี้ โดยดึงดูดความสนใจจากทั้งผู้ค้าปลีกและเงินทุนที่มีความเสี่ยงสูง
ข้อได้เปรียบที่สำคัญของโครงการมีมที่ใช้ Ethereum อยู่ที่ความเข้ากันได้กับโครงสร้างพื้นฐาน DeFi โปรโตคอลเช่น IMF (Intl Meme Fund) ช่วยให้นักลงทุนสามารถใช้ memecoins เป็นหลักประกันในการกู้ยืม ช่วยให้สามารถเปิดตำแหน่งจุดที่มีการกู้ยืมได้ ในระหว่างรอบขาขึ้น กลไกนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทุนสำหรับสินทรัพย์มีมอย่างมีนัยสำคัญ และเพิ่มผลกระทบต่อความมั่งคั่งในระยะสั้น
เนื่องจากโปรโตคอล DeFi เริ่มรองรับโทเค็นมีมมากขึ้น โดยบูรณาการคุณสมบัติต่างๆ เช่น การป้องกันการชำระเงินและการรวมผลตอบแทน ระบบนิเวศ "DeFi และมีม" ที่ทำงานร่วมกันจึงเริ่มก่อตัวขึ้น สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอยโดยรวมของ Ethereum เท่านั้น แต่ยังช่วยเปลี่ยน memecoin จากที่เป็นของใหม่ในตลาดให้กลายมาเป็นสินทรัพย์เก็งกำไรที่มีความเสี่ยงสูงที่สามารถใช้งานได้จริงอีกด้วย
1) ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค: นโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงไม่สามารถคาดเดาได้ หากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อสูงเกินกว่าที่คาดการณ์ การคาดเดาว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งอาจสร้างแรงกดดันให้กับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น คริปโต
2) การแข่งขันของระบบนิเวศที่เพิ่มขึ้น: เครือข่ายเช่น Solana และ Aptos ยังคงเห็นกิจกรรมของนักพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้น หากพวกเขาเปิดตัวโมเดลแรงจูงใจใหม่หรือแอปพลิเคชันที่ก้าวล้ำ พวกเขาอาจดึงเงินทุนและความสนใจของนักพัฒนาออกจาก Ethereum
3) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยบนเครือข่ายและการชำระบัญชี: การกลับมาของ DeFi ทำให้เกิดความกังวลใหม่เกี่ยวกับการชำระบัญชีแบบต่อเนื่อง การกำกับดูแลที่อ่อนแอในโครงการมีม ช่องโหว่ของสัญญาอัจฉริยะ และความเสี่ยงในการใช้ประโยชน์ ยังคงเป็นภัยคุกคามของการหยุดทำงานของแฟลชเฉพาะพื้นที่
สำหรับนักลงทุน แม้ว่าตลาดในปัจจุบันจะร้อนแรง แต่การรักษาวินัยทางกลยุทธ์และการควบคุมความเสี่ยงยังคงมีความจำเป็น
การพุ่งขึ้นของ ETH ในเดือนกรกฎาคมไม่ได้สะท้อนแค่การฟื้นตัวของราคาเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องหมายของการบรรจบกันของการปรับโครงสร้างการกำกับดูแล การจัดสรรเงินทุนใหม่ และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงสถาบันระหว่าง EF และ ECF ถือเป็นสัญญาณของยุคใหม่แห่งการกำกับดูแล การปรากฏตัวที่เพิ่มมากขึ้นของ ETH ในพอร์ตโฟลิโอของสถาบันแสดงให้เห็นถึงความขาดแคลนและอิทธิพลที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง memecoins และ DeFi กำลังขยายเครือข่ายสภาพคล่องของ Ethereum อย่างทวีคูณ
กล่าวได้ว่าการประเมินมูลค่าที่สูงขึ้นจะทำให้เกิดความผันผวนที่เพิ่มมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหภาคหรือเหตุการณ์บนเครือข่ายยังคงเป็นตัวแปรสำคัญ นักลงทุนควรติดตามข้อมูลบนเชนและกระแสเงินทุนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกระแสเงินเข้า ETF อัตราการเดิมพัน และการพัฒนาการกำกับดูแล เพื่อประเมินเวลาเข้าและออกได้ดีขึ้น
แนวทางที่รอบคอบเกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุนให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคล โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น การเข้าแบบเป็นระยะๆ และเกณฑ์การรับกำไร การจับตาดูการไหลเข้าของ ETF และตัวชี้วัดการเดิมพันอย่างใกล้ชิดอาจให้สัญญาณที่มีค่าได้ สำหรับผู้ที่สามารถจับจังหวะตลาดได้ดี เดือนกรกฎาคมอาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางตำแหน่งสู่วิวัฒนาการขั้นต่อไปของ Ethereum
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว