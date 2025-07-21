ในเดือนกรกฎาคม 2025 ตลาดสกุลเงินดิจิทัลประสบกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในประวัติศาสตร์ Bitcoin (BTC) ทะลุระดับ $120,000 ขึ้นมาได้ กลายเป็นจุดสนใจ ขณะที่ Ethereum (ETH) ตามมาติดๆ โดยแตะระดับสูงสุดที่ $ในเดือนกรกฎาคม 2025 ตลาดสกุลเงินดิจิทัลประสบกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในประวัติศาสตร์ Bitcoin (BTC) ทะลุระดับ $120,000 ขึ้นมาได้ กลายเป็นจุดสนใจ ขณะที่ Ethereum (ETH) ตามมาติดๆ โดยแตะระดับสูงสุดที่ $
เรียนรู้/เรียนรู้/โดดเด่น/Ethereum (E...ในระยะสั้น?

Ethereum (ETH) กลับมาที่ $3,400: จุดเริ่มต้นของตลาดกระทิงใหม่หรือการเคลื่อนไหวในระยะสั้น?

21 กรกฎาคม 2025MEXC
0m
#ข่าวอุตสาหกรรม#อีเธอเรียม
Ethereum
ETH$3,463.57-2.36%
Bitcoin
BTC$103,158.12-2.35%
Just Memecoin
MEMECOIN$0.0004132-9.54%
Solayer
LAYER$0.2329-7.76%
Memecoin
MEME$0.001587-5.81%

ในเดือนกรกฎาคม 2025 ตลาดสกุลเงินดิจิทัลประสบกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในประวัติศาสตร์ Bitcoin (BTC) ทะลุระดับ $120,000 ขึ้นมาได้ กลายเป็นจุดสนใจ ขณะที่ Ethereum (ETH) ตามมาติดๆ โดยแตะระดับสูงสุดที่ $3,444 ชั่วครู่ ขณะที่ความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวมพุ่งสูงขึ้น

*BTN-เทรด ETH บน MEXC&BTNURL=https://www.mexc.com/th-TH/exchange/ETH_USDT *

ตามข้อมูลล่าสุดจาก MEXC ราคา ETH ค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือน โดยพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ $3,444 เมตริกแบบออนเชนแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นทั้งในตลาดสปอตและตลาดอนุพันธ์ โดยปริมาณการซื้อขายและอัตราดอกเบี้ยเปิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งบ่งชี้ถึงการไหลเข้าของเงินทุนที่ไม่ธรรมดา

ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ETH ไม่เพียงแต่ทะลุระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ $2,500 และ $2,800 เท่านั้น แต่ยังทำสถิติสูงสุดประจำปีใหม่เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ส่งผลให้กำไรที่สะสมมาสองเดือนลดลงเหลือเพียงช่วงสั้นๆ การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของความรู้สึกเป็นขาขึ้นที่ได้รับแรงหนุนจากโมเมนตัมของ ETF สปอต การซื้อของสถาบัน และกิจกรรมการซื้อขายบนเครือข่ายที่ต่อเนื่อง ได้ผลักดันสิ่งที่บางคนเรียกว่า "ตลาดกระทิงขนาดเล็ก" สำหรับ ETH


ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น การชุมนุมครั้งนี้ไม่ได้เป็นผลจากเหตุการณ์เพียงครั้งเดียว แต่เป็นผลผลิตจากปัจจัยหลายประการที่มาบรรจบกัน ได้แก่ วิวัฒนาการอันล้ำลึกของกลไกการกำกับดูแลภายในของ Ethereum การจัดสรรทุนสถาบันใหม่เชิงโครงสร้าง และการหมุนเวียนใหม่ภายในระบบนิเวศการเก็งกำไรบนเครือข่าย ในเดือนกรกฎาคม การพุ่งขึ้นของ ETH ไม่ใช่แค่การฟื้นตัวของสินทรัพย์ธรรมดาๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นตัวอย่างแบบเรียลไทม์ของการปรับโครงสร้างตลาดและการบรรลุฉันทามติด้านมูลค่าที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง

1. การกำกับดูแล Ethereum อยู่ที่ทางแยก: เส้นทางที่แตกต่างกันของ ECF และ EF


ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สนับสนุนการพุ่งขึ้นล่าสุดของ ETH คือการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโครงสร้างการกำกับดูแลภายใน

1.1 EF ยอมรับการเปลี่ยนแปลง: จาก “ผู้สังเกตการณ์แบบเฉยๆ” สู่ “ผู้ประสานงานเชิงกลยุทธ์”


ในเดือนกรกฎาคม มูลนิธิ Ethereum (EF) ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งใหญ่ โดยระบุเสาหลักเชิงกลยุทธ์ 4 ประการ: เร่งความเร็ว ขยาย สนับสนุน และรักษา นี่ถือเป็นการก้าวไปสู่แนวทางที่เป็นระบบมากขึ้นในการปรับขนาด Ethereum และขยายระบบนิเวศแอปพลิเคชันของมัน การเปลี่ยนแปลงนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจากรูปแบบการกำกับดูแลแบบไม่ให้ยุ่งเกี่ยวของ EF ซึ่งเคยเป็นมาในอดีต โดยส่งสัญญาณถึงวิวัฒนาการของ EF ไปสู่องค์กรที่มีโครงสร้างมากขึ้นและมุ่งเป้าไปที่ภายนอก โดยเน้นที่การจัดสรรทรัพยากรเชิงรุกและการประสานงานข้ามชุมชน


การปรับเปลี่ยนล่าสุดของ EF ไม่เพียงแต่ช่วยแก้ไขข้อกังวลที่เพิ่มขึ้นของตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการกำกับดูแลของ Ethereum เท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างความสัมพันธ์กับการนำไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงอีกด้วย ด้วยการเพิ่มการสนับสนุนนักพัฒนา ส่งเสริมการบูรณาการองค์กร และขยายการเข้าถึงชุมชน มูลนิธิกำลังส่งสัญญาณถึงการเปิดใช้งานระบบนิเวศ Ethereum ที่กว้างขึ้น

1.2 ECF เข้าสู่สนาม: กลไกการกำกับดูแลที่เน้นราคา


ในขณะที่มูลนิธิ Ethereum (EF) กำลังดำเนินการปฏิรูปการกำกับดูแล กำลังใหม่ได้เกิดขึ้นภายในชุมชน: กองทุนชุมชน Ethereum (ECF) ECF ก่อตั้งโดยบุคคลสำคัญ เช่น Zak Cole และได้นำเสนอรูปแบบการกำกับดูแลที่มุ่งเน้นอย่างชัดเจนในการเพิ่มราคาของ ETH โดยกำหนดให้มูลค่าของโทเค็นเป็นเป้าหมายหลักของวิวัฒนาการของโปรโตคอล ECF ส่งเสริมหลักการสำคัญสามประการ ได้แก่ "การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด" "ไม่มีโทเค็นใหม่" และ "ความไม่เปลี่ยนแปลง" โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจะต้องสนับสนุนการเผา ETH หลีกเลี่ยงการเปิดตัวโทเค็นอิสระ และใช้สัญญาอัจฉริยะที่ไม่สามารถอัปเกรดได้ แนวทางนี้ช่วยให้แน่ใจว่ามูลค่าระบบนิเวศทั้งหมดจะไหลกลับสู่ ETH ในที่สุด

ในขณะที่ EF ยังคงดำเนินบทบาทที่เป็นกลางและเน้นการประสานงาน ECF ก็เสนอกรอบการกำกับดูแลแบบ "เพิ่มมูลค่าสูงสุด" ที่เป็นส่วนเสริม เมื่อรวมกันแล้ว พวกเขาจะสร้างระบบสองเครื่องยนต์ที่นำความสมบูรณ์แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนมาสู่สถาปัตยกรรมสถาบันของ Ethereum โดยเปลี่ยนการกำกับดูแลจากวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ไปเป็นชุดสัญญาณที่ตลาดทุนสามารถอ่านได้

2. ทุนสถาบันเข้าสู่เวที: สำรอง ETH กลายเป็นที่ชื่นชอบใหม่ของ Wall Street


ในปี 2025 การถือครองสำรอง Ethereum (ETH) กลายเป็นกระแสที่เติบโตในตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งได้เข้าซื้อ ETH เป็นจำนวนมากและดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้น:

SharpLink (SBET): ได้รับ ETH เพิ่มเติมอีก 7,689 ETH ทำให้มียอดการถือครองทั้งหมดมากกว่า 20,500 ETH ณ วันที่ 9 กรกฎาคม
BitMine (BMNR): มีแผนจัดสรรเงิน $250 ล้านให้กับทุนสำรอง ETH
โซลูชันฉันทามติเทคโนโลยีบล็อคเชน (BTCS): ระดมทุน $100 เพื่อซื้อ ETH
Bit Digital (BTBT): ประกาศเปลี่ยนทิศทางอย่างเต็มรูปแบบสู่การสเตค ETH ขณะเดียวกันก็ถ่ายโอนการถือครอง BTC ออกไป

บริษัทเหล่านี้กำลังเพิ่ม ETH ลงในงบดุลของตน ไม่ใช่เพียงเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงและกระจายความเสี่ยงเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับมุมมองเชิงระบบของมูลค่าในระยะยาวของ ETH ศักยภาพผลตอบแทนจากการเดิมพัน และการเติบโตของระบบนิเวศอีกด้วย การเคลื่อนไหวเหล่านี้ช่วยเพิ่มความสนใจของนักลงทุนผ่านเรื่องเล่าเกี่ยวกับ "หุ้นคริปโต" ขณะเดียวกันก็เสริมสร้างตำแหน่งของ ETH ในฐานะ "ทองคำดิจิทัล 2.0"

ในขณะที่บริษัทจดทะเบียน ETF และโปรโตคอลการสเตคกิ้งยังคงสะสม ETH ต่อไป และเมื่อเทียบกับ ETF สปอต ETH การขยายการปรับขนาดเลเยอร์ 2 และผลตอบแทนจากการสเตคกิ้งที่เพิ่มขึ้น ทุนสถาบันกำลังสร้างเครือข่ายสภาพคล่องใหม่รอบๆ ETH โดยสร้างวงจรป้อนกลับเชิงบวกระหว่างราคา ฉันทามติของตลาด และความรู้สึก

3. การพุ่งขึ้นของ Memecoin: ตำนานการสร้างความมั่งคั่งกลับมาอีกครั้งบน Ethereum


3.1 จาก Solana สู่ Ethereum: โอกาสใหม่ในการย้ายสภาพคล่อง


ในเดือนกรกฎาคม 2025 ภาคส่วน memecoin กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง ทำให้เกิดกระแสการเก็งกำไรในตลาดคริปโตอีกครั้ง เมื่อเงินทุนมีการหมุนเวียน สภาพคล่องที่เคยกระจุกตัวอยู่ในระบบนิเวศ Solana ก็เริ่มเปลี่ยนไปสู่ Ethereum

ต่างจาก Solana ที่เรื่องราวของ memecoin เริ่มอิ่มตัวและสภาพคล่องเริ่มลดลง Ethereum Layer-2 กำลังดึงดูดเงินทุนใหม่ๆ ด้วยการสนับสนุนจากความปลอดภัยที่แข็งแกร่งขึ้น ความเข้ากันได้ของโปรโตคอล และโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น Ethereum จึงกลายเป็นจุดศูนย์กลางแห่งใหม่สำหรับนักลงทุน memecoin โปรเจ็กต์ Meme เช่น PEPE, MOG และ SPX นั้นมีผลงานเหนือกว่า ETH อย่างมากในปีนี้ โดยดึงดูดความสนใจจากทั้งผู้ค้าปลีกและเงินทุนที่มีความเสี่ยงสูง

*BTN-เทรดบน Meme+&BTNURL=https://www.mexc.com/th-TH/memecoin *

3.2 การรวม DeFi: เครื่องมือที่ใช้ประโยชน์เป็น "เครื่องขยายความมั่งคั่ง"


ข้อได้เปรียบที่สำคัญของโครงการมีมที่ใช้ Ethereum อยู่ที่ความเข้ากันได้กับโครงสร้างพื้นฐาน DeFi โปรโตคอลเช่น IMF (Intl Meme Fund) ช่วยให้นักลงทุนสามารถใช้ memecoins เป็นหลักประกันในการกู้ยืม ช่วยให้สามารถเปิดตำแหน่งจุดที่มีการกู้ยืมได้ ในระหว่างรอบขาขึ้น กลไกนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทุนสำหรับสินทรัพย์มีมอย่างมีนัยสำคัญ และเพิ่มผลกระทบต่อความมั่งคั่งในระยะสั้น

เนื่องจากโปรโตคอล DeFi เริ่มรองรับโทเค็นมีมมากขึ้น โดยบูรณาการคุณสมบัติต่างๆ เช่น การป้องกันการชำระเงินและการรวมผลตอบแทน ระบบนิเวศ "DeFi และมีม" ที่ทำงานร่วมกันจึงเริ่มก่อตัวขึ้น สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอยโดยรวมของ Ethereum เท่านั้น แต่ยังช่วยเปลี่ยน memecoin จากที่เป็นของใหม่ในตลาดให้กลายมาเป็นสินทรัพย์เก็งกำไรที่มีความเสี่ยงสูงที่สามารถใช้งานได้จริงอีกด้วย

4. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น: กระแสน้ำใต้ดินใต้ตลาดกระทิง


1) ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค: นโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงไม่สามารถคาดเดาได้ หากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อสูงเกินกว่าที่คาดการณ์ การคาดเดาว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งอาจสร้างแรงกดดันให้กับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น คริปโต

2) การแข่งขันของระบบนิเวศที่เพิ่มขึ้น: เครือข่ายเช่น Solana และ Aptos ยังคงเห็นกิจกรรมของนักพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้น หากพวกเขาเปิดตัวโมเดลแรงจูงใจใหม่หรือแอปพลิเคชันที่ก้าวล้ำ พวกเขาอาจดึงเงินทุนและความสนใจของนักพัฒนาออกจาก Ethereum

3) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยบนเครือข่ายและการชำระบัญชี: การกลับมาของ DeFi ทำให้เกิดความกังวลใหม่เกี่ยวกับการชำระบัญชีแบบต่อเนื่อง การกำกับดูแลที่อ่อนแอในโครงการมีม ช่องโหว่ของสัญญาอัจฉริยะ และความเสี่ยงในการใช้ประโยชน์ ยังคงเป็นภัยคุกคามของการหยุดทำงานของแฟลชเฉพาะพื้นที่

สำหรับนักลงทุน แม้ว่าตลาดในปัจจุบันจะร้อนแรง แต่การรักษาวินัยทางกลยุทธ์และการควบคุมความเสี่ยงยังคงมีความจำเป็น

5. บทสรุป: ตลาดกระทิงจะยังคงดำเนินต่อไปหรือไม่? การวางตำแหน่งอย่างมีเหตุผลคือกุญแจสำคัญ


การพุ่งขึ้นของ ETH ในเดือนกรกฎาคมไม่ได้สะท้อนแค่การฟื้นตัวของราคาเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องหมายของการบรรจบกันของการปรับโครงสร้างการกำกับดูแล การจัดสรรเงินทุนใหม่ และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงสถาบันระหว่าง EF และ ECF ถือเป็นสัญญาณของยุคใหม่แห่งการกำกับดูแล การปรากฏตัวที่เพิ่มมากขึ้นของ ETH ในพอร์ตโฟลิโอของสถาบันแสดงให้เห็นถึงความขาดแคลนและอิทธิพลที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง memecoins และ DeFi กำลังขยายเครือข่ายสภาพคล่องของ Ethereum อย่างทวีคูณ

กล่าวได้ว่าการประเมินมูลค่าที่สูงขึ้นจะทำให้เกิดความผันผวนที่เพิ่มมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหภาคหรือเหตุการณ์บนเครือข่ายยังคงเป็นตัวแปรสำคัญ นักลงทุนควรติดตามข้อมูลบนเชนและกระแสเงินทุนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกระแสเงินเข้า ETF อัตราการเดิมพัน และการพัฒนาการกำกับดูแล เพื่อประเมินเวลาเข้าและออกได้ดีขึ้น

แนวทางที่รอบคอบเกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุนให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคล โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น การเข้าแบบเป็นระยะๆ และเกณฑ์การรับกำไร การจับตาดูการไหลเข้าของ ETF และตัวชี้วัดการเดิมพันอย่างใกล้ชิดอาจให้สัญญาณที่มีค่าได้ สำหรับผู้ที่สามารถจับจังหวะตลาดได้ดี เดือนกรกฎาคมอาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางตำแหน่งสู่วิวัฒนาการขั้นต่อไปของ Ethereum

*BTN-เทรด ETH บน MEXC&BTNURL=https://www.mexc.com/th-TH/exchange/ETH_USDT *

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

บทความยอดนิยม

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Ethereum Spot ETF คืออะไร?

Ethereum Spot ETF คืออะไร?

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2024 (เวลาตะวันออก) สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติ Bitcoin spot ETF ชุดแรกจำนวน 11 รายการที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงบริษัทต่างๆ เช่น Grayscale, Bitwise, Hashdex, iShares, V

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

Ethena คืออะไร? คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับโปรโตคอลดอลลาร์สังเคราะห์ในคริปโต

Ethena คืออะไร? คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับโปรโตคอลดอลลาร์สังเคราะห์ในคริปโต

TL;DR1) USDe เป็นสกุลเงินดอลลาร์สังเคราะห์ ไม่ใช่สกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเงินเฟียต: ได้รับการสนับสนุนโดยสินทรัพย์คริปโต และตำแหน่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะสั้นแทนเงินสำรอง

BIANRENSHENG (BINANCELIFE) คืออะไร? จากมีมบนอินเทอร์เน็ตสู่ปรากฏการณ์แห่งโลกคริปโต

BIANRENSHENG (BINANCELIFE) คืออะไร? จากมีมบนอินเทอร์เน็ตสู่ปรากฏการณ์แห่งโลกคริปโต

TL;DR1) การบรรลุไมล์สโตน: BIANRENSHENG (BINANCELIFE) กลายเป็นมีมคอยน์จีนตัวแรกในประวัติศาสตร์ที่เปิดตัวบน Binance ทำลายกรอบเดิมของตลาด2) การเติบโตแบบระเบิด: ภายในเวลาเพียงสามวันหลังเปิดตัว มาร์เก็ตแคป

ลงทะเบียนบน MEXC
ลงทะเบียนและรับโบนัสสูงถึง 10,000 USDT