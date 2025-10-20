คำแนะนำเกี่ยวกับโบนัสฟิวเจอร์ส, แอร์ดรอปโพสิชัน และบัตรกำนัลค่าธรรมเนียม

1) โบนัสฟิวเจอร์สสามารถใช้ได้กับการเทรดฟิวเจอร์สเท่านั้น กำไรที่เกิดจากโบนัสสามารถถอนได้ แต่โบนัสนั้นไม่สามารถถอนออกได้และจะถูกเพิกถอนโดยอัตโนมัติเมื่อหมดอายุ
2) โบนัสฟิวเจอร์สอาจนำไปใช้ชดเชยค่าธรรมเนียมการเทรด ค่าธรรมเนียมการระดมทุน และการสูญเสียที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นหลักประกันในการเทรดเมื่อยอดเงิน USDT ในบัญชีไม่เพียงพอได้อีกด้วย
หมายเหตุ: เนื่องจากโบนัสฟิวเจอร์สจะถูกใช้ก่อนเพื่อครอบคลุมการหักลดหย่อน เช่น ค่าธรรมเนียมการเทรด ค่าธรรมเนียมการระดมทุน และการสูญเสียที่เกิดขึ้นจริง เมื่อบัญชีถือทั้ง USDT และโบนัสฟิวเจอร์ส USDT จะถูกใช้เป็นมาร์จิ้นสำหรับการเปิดโพสิชันก่อน สิ่งนี้ช่วยป้องกันการลดลงของมาร์จิ้นที่เกิดจากการหักโบนัสสัญญาเทรดฟิวเจอร์สโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงในการชำระบัญชีได้
3) การหักโบนัสจะปรากฏในประวัติธุรกรรมของคุณ ค่าธรรมเนียม ค่าขาดทุน และค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนอาจจะรวมเข้าเป็นรายการโบนัสรายการเดียวได้
ตัวอย่างที่ 1: หากคุณมีโบนัสฟิวเจอร์ส จำนวน 5 USDT และเกิดการขาดทุน 2.5 USDT บวกกับค่าธรรมเนียมปิดบัญชี 0.03 USDT ประวัติของคุณจะแสดงการหักโบนัสจำนวน 2.53 USDT
ตัวอย่างที่ 2: หากคุณมีโบนัส 2 USDT ในสัญญาเทรดฟิวเจอร์สและเกิดการขาดทุน 2.5 USDT บวกกับค่าธรรมเนียมปิดบัญชี 0.03 USDT ประวัติของคุณจะแสดงการหักโบนัสจำนวน -2 USDT
4) การถอนสินทรัพย์ใดๆ ออกจากกระเป๋าเงิน ฟิวเจอร์ส ของคุณก่อนที่โบนัส ฟิวเจอร์ส ของคุณจะถูกใช้จนหมดนั้น จะทำให้โบนัสที่เหลือทั้งหมดถูกริบทันที
5) ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ครอบคลุมโดยโบนัสฟิวเจอร์สจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนคอมมิชชัน
6) โบนัสฟิวเจอร์สใช้ได้กับ USDT-M ฟิวเจอร์ส เท่านั้น ไม่รองรับ USDC-M หรือ Coin-M ฟิวเจอร์ส
ตรวจสอบยอดโบนัสฟิวเจอร์ส: โบนัส ฟิวเจอร์ส จะถูกเครดิตไปยังกระเป๋าเงิน ฟิวเจอร์ส ของคุณ
เปิดและเข้าสู่ระบบแอป MEXC ของคุณ บนแท็บกระเป๋าเงิน แตะ ฟิวเจอร์ส และภายใต้รายการสินทรัพย์ ด้านล่าง USDT คุณสามารถดูยอดคงเหลือโบนัสฟิวเจอร์สของคุณได้
รายละเอียดการใช้โบนัสฟิวเจอร์ส:
1) เปิดและเข้าสู่ระบบแอป MEXC แตะที่รูปโปรไฟล์ที่มุมบนซ้าย
2) เลือกการทำธุรกรรม
3) เลือกคำสั่งฟิวเจอร์ส
4) เลือกกระแสเงินทุน จากนั้น ภายใต้ตัวกรอง ให้เลือกโบนัส และแตะยืนยันเพื่อดูรายละเอียดการใช้โบนัส
1) ผู้ใช้ที่ได้รับคำเชิญพิเศษสามารถเข้าร่วมได้โดยไปที่หน้ากิจกรรมเพื่อรับรางวัลหรือแตะที่ป๊อปอัปในแอป
2) เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมรับ $10,000 เพื่อรับรางวัล แอร์ดรอป สำหรับโพสิชันของคุณ
หมายเหตุ: สำหรับเหตุการณ์บางอย่าง คุณสมบัติจะได้รับการประเมินรายวันตามเกณฑ์ของผู้ใช้ หากคุณไม่ตรงตามเงื่อนไขในวันที่คุณพยายามเคลม รางวัลอาจจะไม่ได้ถูกมอบให้
หลังจากรับโพสิชันแอร์ดรอปสำเร็จแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล อัตราเลเวอเรจ มูลค่าโพสิชัน และคู่เทรดไม่คงที่ กรุณาดูรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในอีเมล โพสิชันส่วนใหญ่ในการแจกรางวัลแบบ แอร์ดรอป นั้นจะถูกกำหนดทิศทางการเทรดแบบสุ่ม อย่างไรก็ตาม สำหรับกิจกรรมรับ $10,000 ผู้ใช้สามารถเลือกทิศทางการเทรดได้ด้วยตนเอง
หลังจากที่เคลมโพสิชันสำเร็จแล้ว คุณสามารถไปที่หน้าการเทรดฟิวเจอร์สเพื่อดูโพสิชันได้ทันที
คุณสามารถเพิ่มโพสิชันของคุณในการแจกฟรีเพื่อเพิ่มกำไร ตั้งคำสั่ง Take-profit และ Stop-loss หรือปิดโพสิชันโดยสมบูรณ์ หลังจากปิดแล้ว กำไรที่ได้รับใด ๆ ก็สามารถถอนได้ แต่มาร์จิ้นที่เหลือจะถูกเพิกถอนโดยอัตโนมัติ และไม่สามารถถอนหรือใช้ซ้ำได้
หากโพสิชันแอร์ดรอปเกิดการสูญเสีย (โดยไม่มีส่วนต่างเพิ่ม) การสูญเสียสูงสุดของคุณจะถูกจำกัดอยู่ที่เงินที่ส่งแบบ แอร์ดรอป ส่วนสินทรัพย์อื่น ๆ ของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ
1) บัตรกำนัลค่าธรรมเนียมสามารถหักลบค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์สได้เท่านั้น ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นหลักประกันและไม่สามารถถอนออกได้ บัตรกำนัลค่าธรรมเนียมที่หมดอายุจะถูกเรียกคืนโดยอัตโนมัติ
2) บัตรกำนัลค่าธรรมเนียมจะถูกใช้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดค่าธรรมเนียม ไม่จำเป็นต้องเลือกด้วยตนเอง
3) บัตรกำนัลค่าธรรมเนียมมีลำดับความสำคัญสูงสุดในการหักค่าธรรมเนียม คำสั่งหักเงิน : บัตรกำนัล > โบนัส > การหัก MX
4) บัตรกำนัลค่าธรรมเนียมสามารถใช้ได้เฉพาะในกรณีที่มูลค่าของบัตรครอบคลุมค่าธรรมเนียมการเทรดเต็มจำนวน ไม่รองรับการหักค่าธรรมเนียมการเทรดบางส่วน
5) ค่าธรรมเนียมการเทรดที่หักออกจากบัตรกำนัลค่าธรรมเนียมจะไม่สามารถรับส่วนลดคอมมิชชันได้
6) USDC-M และ Coin-M ฟิวเจอร์ส ไม่รองรับการใช้บัตรกำนัลค่าธรรมเนียม