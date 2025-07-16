การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเงินข้ามพรมแดน: มูลนิธิ Unitas และระบบนิเวศโทเค็น USD1 อธิบาย

ในขณะที่เทคโนโลยีบล็อคเชนพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจในโลกแห่งความเป็นจริง ภูมิทัศน์ทางการเงินโลกกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในบรรดาโซลูชันใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น Unitas Foundation ถือเป็นพลังบุกเบิกในการพัฒนา "unitized stablecoins" ซึ่งเป็นแนวทางปฏิวัติวงการสำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดนและเสถียรภาพทางการเงินในตลาดเกิดใหม่ Unitas คือโปรโตคอลสกุลเงินเสถียรในรูปแบบหน่วยเดียวที่ปรับแต่งให้เหมาะกับสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ต่างๆ โดยแนะนำกรอบการทำงานเชิงนวัตกรรมที่เชื่อมโยงสกุลเงิน fiat ดั้งเดิมกับระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล USD1 เปิดตัวโดย World Liberty Financial (WLFI) ซึ่งเป็นโครงการที่ก่อตั้งร่วมกันโดยตระกูลทรัมป์และผู้ร่วมงานใกล้ชิดของพวกเขา ความคิดริเริ่มนี้มีความหมายทางการเมืองและการเงินระดับสูงอย่างชัดเจน WLFI ก่อตั้งขึ้นในกลางปี 2024 และระดมทุนได้ประมาณ 550 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมโดยการออกโทเค็น WLFI ดั้งเดิม โดยเงินทุนส่วนใหญ่มาจากนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตระกูลทรัมป์ การวิเคราะห์เชิงลึกนี้จะสำรวจงานบุกเบิกของมูลนิธิ Unitas ในด้านเทคโนโลยี stablecoin โดยมุ่งเน้นไปที่โทเค็นเรือธงอย่าง USD1 และผลกระทบในวงกว้างของระบบนิเวศของมูลนิธิต่อเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ โครงการนี้ถือเป็นวิวัฒนาการครั้งสำคัญในภาคส่วนของสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพ โดยนำเสนอกลไกใหม่ๆ สำหรับการใช้หลักประกันเกินและการตรึงค่าเงิน ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการการเงินระหว่างประเทศและนโยบายการเงินในยุคดิจิทัล
หัวใจสำคัญของภารกิจของมูลนิธิคือการสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่ที่เรียกว่า “Unitized Stablecoin” ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแปลงมูลค่าระหว่างเงินดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายคือการ “รวม” stablecoin 1 USD ให้เป็น 1 หน่วยของสกุลเงินท้องถิ่น เพื่อมอบความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมที่มากขึ้นให้กับผู้ใช้ในประเทศต่างๆ โปรโตคอล Unitas ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมมูลค่าระหว่างดอลลาร์และสกุลเงินอื่น ๆ โดยรับรองว่า Stablecoin ของ Unitas แต่ละอันสามารถแลกเป็น Stablecoin ของ USD ได้โดยไม่มีเงื่อนไข
แม้ว่า Stablecoin แบบดั้งเดิมจะประสบความสำเร็จในการรักษาสมดุลกับเงินดอลลาร์สหรัฐได้ แต่การใช้งานในตลาดเกิดใหม่ยังคงจำกัดอยู่ ความผันผวนของสกุลเงินท้องถิ่นและโครงสร้างพื้นฐานด้านการธนาคารที่ยังไม่พัฒนาเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ มูลนิธิ Unitas ระบุถึงความท้าทายที่สำคัญดังต่อไปนี้:
ความผันผวนของสกุลเงิน: สกุลเงินตลาดเกิดใหม่มักจะประสบกับความผันผวนอย่างมากเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำรองหลัก ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนสำหรับธุรกิจและผู้บริโภค
การเข้าถึงที่จำกัดสำหรับการจัดเก็บค่าคงที่: พลเมืองในเศรษฐกิจเกิดใหม่หลายแห่งขาดเครื่องมือที่เชื่อถือได้ในการรักษามูลค่า ส่งผลให้ความมั่งคั่งลดลงในช่วงที่สกุลเงินท้องถิ่นลดค่าลง
การชำระเงินข้ามพรมแดนที่ไม่มีประสิทธิภาพ: ระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบดั้งเดิมในภูมิภาคกำลังพัฒนายังคงล่าช้า มีค่าใช้จ่ายสูง และเข้าถึงได้ยาก
อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม DeFi: ความซับซ้อนในการนำทาง stablecoin หลายสกุลและการแปลงสกุลเงินสร้างอุปสรรคที่สำคัญสำหรับผู้ใช้ในตลาดเกิดใหม่ในการมีส่วนร่วมกับการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi)
โปรโตคอล Unitas ดำเนินการ stablecoins ที่ได้รับการหนุนจากสำรองภายนอกที่มีหลักประกันเกินและเชื่อมโยงกับสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ Stablecoins เหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปลดล็อคศักยภาพของตลาดเกิดใหม่โดยการอำนวยความสะดวกในการลงทุนจากต่างประเทศ การชำระเงินข้ามพรมแดน การเข้าถึงตลาดทั่วโลก การมีส่วนร่วมใน DeFi และสภาพคล่อง USD ที่มีประสิทธิภาพ
โปรโตคอลนี้แนะนำกลไกที่ซับซ้อนเพื่อรักษาการตรึงค่าเงินผ่านการค้ำประกันเกินในขณะที่ช่วยให้สามารถแปลงระหว่าง stablecoin ที่กำหนดเป็นสกุลเงินที่แตกต่างกันได้อย่างราบรื่น แนวทางนี้เชื่อมโยงสกุลเงินท้องถิ่นและระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลกที่กำหนดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินหลักในตลาดเกิดใหม่
หัวใจสำคัญของนวัตกรรมทางเทคนิคของ Unitas อยู่ที่กลยุทธ์การใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเกินสัดส่วน Stablecoins ของ Unitas ได้รับการหนุนหลังโดย stablecoins ของสกุลเงิน USD เช่น USDT, USDC และ DAI โดยมีอัตราส่วนหลักประกันตั้งแต่ 130% ถึง 200% การใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเกินในระดับสูงนี้มีวัตถุประสงค์หลักหลายประการ ดังนี้:
หมุดยึดความเสถียร: หลักประกันส่วนเกินจะทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ป้องกันความผันผวนของตลาด ช่วยรักษาอัตราแลกเปลี่ยนที่เสถียรแม้ในสภาวะที่รุนแรง
การรับประกันการไถ่ถอน: การใช้หลักประกันเกินจำนวนทำให้ผู้ใช้สามารถแลก stablecoin ที่แยกหน่วยเป็น stablecoin USD ที่เป็นหลักประกันได้ตลอดเวลา ช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจในระบบ
การลดความเสี่ยง: โปรโตคอลได้รับการออกแบบมาเพื่อทนต่อแรงกระแทกของตลาดหลักโดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพของ stablecoin ที่ออก
สัญญาอัจฉริยะจะตรวจสอบว่าราคาของออราเคิลยังคงอยู่ในช่วงความคลาดเคลื่อนที่กำหนดไว้หรือไม่ และตรวจสอบอัตราส่วนสำรองเมื่อมีการกระตุ้นข้อจำกัด เมื่อผู้ใช้ใช้จ่ายหรือแลกโทเค็นที่ตรึงกับดอลลาร์สหรัฐ ระบบจะอัปเดตสำรองโทเค็นและกำหนดค่าธรรมเนียมให้กับกลุ่มส่วนเกิน ส่วนประกอบหลักของสถาปัตยกรรมสัญญาอัจฉริยะ ได้แก่:
การรวมราคา Oracle: ระบบนี้ใช้การป้อนราคาแบบเรียลไทม์เพื่อรักษาอัตราแลกเปลี่ยนที่แม่นยำระหว่างคู่สกุลเงิน และทำให้มั่นใจว่าสกุลเงินที่มีเสถียรภาพในรูปแบบหน่วยสะท้อนถึงสภาวะตลาดปัจจุบัน
การจัดการอัตราส่วนสำรอง: กลไกอัตโนมัติจะตรวจสอบและปรับอัตราส่วนสำรองอย่างต่อเนื่อง โดยกระตุ้นการปรับสมดุลใหม่เมื่อจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบ
การจัดสรรค่าธรรมเนียม: ค่าธรรมเนียมธุรกรรมจะถูกเก็บรวบรวมและส่งต่อไปยังกลุ่มส่วนเกิน สร้างแบบจำลองเศรษฐกิจที่ยั่งยืนสำหรับการบำรุงรักษาและพัฒนาโปรโตคอล
โปรโตคอลนี้ช่วยให้สามารถแปลงสกุลเงินที่มีเสถียรภาพ (Stablecoin) ภายในระบบนิเวศได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นโทเค็นที่เชื่อมโยงกับ USD, USD1 หรือสกุลเงินที่มีเสถียรภาพในท้องถิ่นแบบรวมหน่วย ผู้ใช้สามารถระบุจำนวนอินพุตหรือเอาต์พุตได้ ซึ่งจะให้ประโยชน์ดังต่อไปนี้:
ความยืดหยุ่น: ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะกำหนดจำนวนเงินที่ใช้จ่ายหรือจำนวนเงินที่ต้องการรับ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการควบคุมธุรกรรมให้สูงสุด
ประสิทธิภาพ: การสวอปโดยตรงช่วยลดความจำเป็นในการทำธุรกรรมผ่านตัวกลางหลายขั้นตอน
การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน: เมื่อเทียบกับการแปลงหลายขั้นตอนแบบเดิม โครงสร้างค่าธรรมเนียมแบบรวมจะช่วยลดต้นทุนธุรกรรมได้อย่างมาก
โปรโตคอล Unitas ใช้แนวทางการปรับใช้แบบเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจถึงการทดสอบที่ครอบคลุมและการพัฒนาระบบนิเวศแบบเพิ่มขึ้น มูลนิธิ Unitas ได้ประกาศว่าโปรโตคอลเฟส 2 ได้เปิดตัวบนเครือข่ายหลักแล้ว โดยจะเปิดตัวผู้ให้บริการประกันภัยและโทเค็นเพิ่มเติม เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของโครงการในการเติบโตอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน
เฟสที่ 1 – สภาพแวดล้อมแซนด์บ็อกซ์: Stablecoins ของ Unitas ที่ออกในสภาพแวดล้อมการทดสอบนี้ช่วยให้สามารถประเมินกลไกหลักได้อย่างครอบคลุมโดยไม่มีความเสี่ยงในโลกแห่งความเป็นจริง
เฟสที่ 2 – เปิดตัวเมนเน็ต: การรวมผู้ให้บริการประกันภัยและการขยายอุปทานโทเค็นถือเป็นการเปลี่ยนผ่านของโปรโตคอลสู่ความพร้อมสำหรับการผลิตเต็มรูปแบบ
USD1 เป็นแกนหลักของระบบนิเวศ Unitas — ทั้งสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพแบบสแตนด์อโลนและหน่วยพื้นฐานของเครือข่ายสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพแบบยูนิตที่กว้างขึ้น USD1, USD91 และ USD971 เป็นสามโทเค็นแรกที่ออกในระหว่างช่วงแซนด์บ็อกซ์ของโปรโตคอล Stablecoin ของ Unitas แต่ละอันแสดงถึงมูลค่าของ USD เมื่อเทียบกับสกุลเงินท้องถิ่น 1 หน่วย และมีรหัสประเทศกำกับไว้ (เช่น USD91 สำหรับเงินรูปีอินเดีย USD971 สำหรับเงินเดอร์แฮมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ USD1 สำหรับเงินดอลลาร์สหรัฐ) ดอลลาร์).
รูปแบบการตั้งชื่อนี้สื่อถึงวัตถุประสงค์ของแต่ละโทเค็นอย่างชาญฉลาด: USD1 แสดงถึงมูลค่า 1 หน่วยของ USD ในขณะที่โทเค็นอื่นๆ ในระบบนิเวศ (เช่น USD91, USD971) แสดงถึงมูลค่าเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นที่จัดทำดัชนีโดยรหัสประเทศตามลำดับ
โทเค็น USD1 ทำงานภายใต้กรอบเศรษฐกิจที่ซับซ้อนซึ่งออกแบบมาเพื่อรักษาเสถียรภาพในขณะที่รองรับการใช้งานจริงในแอปพลิเคชันต่างๆ ข้อเสนอที่มีคุณค่านั้นมีพื้นฐานมาจากคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้:
การสนับสนุนหลักประกัน: เช่นเดียวกับ Stablecoin ของ Unitas ทั้งหมด USD1 ได้รับการหนุนหลังโดยตะกร้าเหรียญ USD stablecoin ที่มีความหลากหลาย เช่น USDT, USDC และ DAI การกระจายความเสี่ยงนี้รองรับสภาพคล่องในขณะที่บรรเทาความเสี่ยงของคู่สัญญา
บัฟเฟอร์การค้ำประกันเกิน: อัตราส่วนการใช้หลักประกัน 130–200% ช่วยปกป้องความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดได้อย่างแข็งแกร่ง และรับประกันความสามารถในการไถ่ถอนได้ภายใต้ทุกสภาวะตลาด
กลไกเสถียรภาพราคา: ออราเคิลของ Unitas สะท้อนอัตราตลาดแบบเรียลไทม์ กลไกการติดตามและปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องช่วยให้มั่นใจว่า USD1 รักษาสมดุลที่ถูกต้องกับสินทรัพย์พื้นฐาน
USD1 ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับแอปพลิเคชันที่จำเป็นต่างๆ ภายในระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัล:
การชำระเงินข้ามพรมแดน: USD1 ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่มีประสิทธิภาพในการโอนเงินระหว่างประเทศ โดยขจัดตัวกลางธนาคารแบบดั้งเดิม และลดระยะเวลาในการชำระเงินจากหลายวันเหลือเพียงไม่กี่นาที
สะพานตลาดเกิดใหม่: ช่วยให้มีแหล่งเก็บมูลค่าที่มั่นคงแก่ผู้ใช้ในภูมิภาคที่มีสกุลเงินท้องถิ่นที่ผันผวน ช่วยบรรเทาความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อและค่าเงินที่ลดลง
การรวม DeFi: เนื่องจาก USD1 เป็นโทเค็นที่เข้ากันได้กับ ERC-20 จึงสามารถบูรณาการกับโปรโตคอล DeFi ที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้สามารถมีส่วนร่วมในบริการต่างๆ เช่น การขุดสภาพคล่องและการให้สินเชื่อ
การชำระเงินของผู้ค้า: ธุรกิจต่างๆ สามารถยอมรับการชำระเงินเป็นเงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐโดยไม่ต้องเสี่ยงต่อความผันผวนของสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากสกุลเงินนี้มีเสถียรภาพเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ
แนวทางการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเกินของโปรโตคอล Unitas แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่สำคัญในการออกแบบสกุลเงินเสถียร ต่างจากวิธีการแบบเดิมที่อาศัยอัตราส่วนหลักประกันขั้นต่ำ Unitas ยังคงระดับสำรองที่สูงโดยเสนอการป้องกันหลายชั้น:
กลุ่มสินทรัพย์ค้ำประกันหลายประเภท: การใช้ตะกร้าสกุลเงินเสถียรที่มีความหลากหลาย เช่น USDT, USDC และ DAI ทำให้โปรโตคอลลดการพึ่งพาผู้ออกรายเดียวในขณะที่ยังรักษาสภาพคล่องในแพลตฟอร์มต่างๆ มากมาย
การจัดการสำรองแบบไดนามิก: ระบบจะตรวจสอบอัตราส่วนหลักประกันอย่างต่อเนื่อง และสามารถกระตุ้นการดำเนินการปรับสมดุลใหม่เพื่อรักษาการครอบคลุมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโทเค็นที่ออกทั้งหมด
ความยืดหยุ่นในการทดสอบความเครียด: ระดับของการใช้หลักประกันเกินจำนวนมากทำให้เกิดบัฟเฟอร์ที่สามารถทนต่อแรงกดดันด้านตลาดที่รุนแรงได้โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพของโทเค็น
ระบบออราเคิลของโปรโตคอลถือเป็นนวัตกรรมสำคัญที่รับประกันอัตราแลกเปลี่ยนที่แม่นยำระหว่างคู่สกุลเงินหลายคู่ โดยมีคุณสมบัติขั้นสูงหลายประการ:
การรวบรวมข้อมูลหลายแหล่ง: Oracle รวบรวมข้อมูลราคาจากแหล่งต่าง ๆ มากมายเพื่อให้แน่ใจถึงความแม่นยำและป้องกันการจัดการ
อัปเดตอัตราแลกเปลี่ยนแบบเรียลไทม์: การติดตามราคาอย่างต่อเนื่องช่วยให้แน่ใจว่าการแปลงโทเค็นทั้งหมดสะท้อนถึงสภาวะตลาดปัจจุบัน
การตรวจสอบช่วงความคลาดเคลื่อน: ระบบจะตรวจสอบว่าราคาของออราเคิลอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้หรือไม่ โดยป้องกันธุรกรรมที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพของระบบระหว่างช่วงที่ตลาดผันผวนอย่างรุนแรง
การนำผู้ให้บริการประกันภัยมาใช้ในระยะนี้ถือเป็นวิวัฒนาการครั้งสำคัญในกรอบการจัดการความเสี่ยงของพิธีสาร ระบบนี้ให้ผลประโยชน์ดังนี้:
ชั้นความปลอดภัยเพิ่มเติม: ความคุ้มครองประกันภัยช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับการคุ้มครองพิเศษอีกชั้นหนึ่งนอกเหนือจากกลไกการค้ำประกันที่มากเกินไปที่มีอยู่เดิม
การกระจายความเสี่ยง: ผู้ให้บริการประกันภัยช่วยกระจายความเสี่ยงเชิงระบบไปยังหลายฝ่าย ลดความเสี่ยงของโปรโตคอลที่จะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง
เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้: ความพร้อมของการคุ้มครองประกันภัยทำให้ผู้ใช้มีความไว้วางใจในเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือในระยะยาวของโปรโตคอลมากขึ้น
ตลาด Stablecoin ระดับโลกประสบกับการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยมูลค่าตลาดรวมของ Stablecoin ต่างๆ รวมกันเกิน 150 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ตลาดนี้ยังคงถูกครอบงำโดย stablecoin ที่ผูกกับ USD (เช่น USDT และ USDC) ซึ่งให้บริการเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วเป็นหลัก สิ่งนี้สร้างโอกาสที่สำคัญสำหรับโปรโตคอลเช่น Unitas ที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเกิดใหม่
โปรโตคอล Unitas มีความแตกต่างจากโปรโตคอลอื่นๆ เนื่องจากมีข้อได้เปรียบหลักหลายประการ ดังนี้:
มุ่งเน้นไปที่ตลาดเกิดใหม่: แม้ว่า Stablecoin ส่วนใหญ่จะมุ่งเป้าไปที่เศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว แต่ Unitas ได้รับการออกแบบมาเพื่อรับมือกับความท้าทายและโอกาสที่เป็นเอกลักษณ์ของตลาดที่เกิดขึ้นใหม่
กลยุทธ์การใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเกินตัว: หากเปรียบเทียบกับ Stablecoin ที่ใช้อัลกอริทึมหรือมีหลักประกันขั้นต่ำแล้ว ความต้องการสำรองที่สูงของ Unitas จะให้ความเสถียรที่เหนือกว่า
รองรับหลายสกุลเงิน: ความสามารถของโปรโตคอลในการแสดงสกุลเงินท้องถิ่นที่หลากหลายถือเป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก
โครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายอำนาจ: โปรโตคอลที่สร้างขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานบล็อคเชนแบบกระจายอำนาจช่วยหลีกเลี่ยงจุดล้มเหลวเดี่ยวและบรรเทาความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพแบบรวมศูนย์
แผนงานโปรโตคอล Unitas ประกอบด้วยการอัปเกรดทางเทคนิคหลายประการที่มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการทำงานและประสบการณ์ของผู้ใช้:
การปรับใช้หลายโซ่: การขยายจาก Ethereum ไปสู่เครือข่ายบล็อคเชนอื่นจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงและลดต้นทุนธุรกรรม
ระบบ Oracle ที่ได้รับการปรับปรุง: การนำกลไกโอราเคิลที่ซับซ้อนมากขึ้นมาใช้จะช่วยเพิ่มความแม่นยำของราคาและลดความเสี่ยงจากการจัดการ
การรวมเลเยอร์ 2: การปรับใช้โซลูชันเลเยอร์ 2 จะช่วยลดต้นทุนธุรกรรมและปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาดได้อย่างมาก
มูลนิธิ Unitas และโทเค็นมูลค่า 1 ดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นวิวัฒนาการครั้งสำคัญในการออกแบบสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพและโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินสำหรับตลาดเกิดใหม่ ด้วยรูปแบบการแบ่งหน่วยที่สร้างสรรค์ กลยุทธ์การมีหลักทรัพย์ค้ำประกันสูง และการมุ่งเน้นที่ชัดเจนในภูมิภาคที่ไม่ได้รับบริการเพียงพอ โปรโตคอลจึงได้แก้ไขช่องว่างพื้นฐานในระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลในปัจจุบัน
จากมุมมองตลาด โปรโตคอล Unitas อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโซลูชัน stablecoin ในเศรษฐกิจเกิดใหม่ ความผันผวนของสกุลเงิน การเข้าถึงบริการธนาคารที่จำกัด และการขยายตัวของ DeFi ทำให้มีความต้องการโปรโตคอลที่สามารถเชื่อมโยงการเงินแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีบล็อคเชนอย่างมาก
ในขณะที่ระบบการเงินโลกยังคงพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนเป็นดิจิทัลและการรวมบล็อคเชน โปรโตคอลเช่น Unitas ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยี จึงมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้น ความมุ่งมั่นของมูลนิธิที่มีต่อตลาดเกิดใหม่ ประกอบกับแนวทางทางเทคนิคขั้นสูง ทำให้มูลนิธิเป็นผู้เล่นสำคัญในโครงสร้างพื้นฐานของสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพรุ่นถัดไป
