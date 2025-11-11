วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสัในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั
ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั่งจำกัดเท่านั้น อาจส่งผลให้พลาดโอกาสหรือมีต้นทุนการเทรดที่สูงขึ้นเนื่องจากการลื่นไถล

ในความเป็นจริง แพลตฟอร์มเช่น MEXC มีประเภทคำสั่งเทรดหลายประเภท โดยแต่ละประเภทได้รับการออกแบบมาสำหรับสถานการณ์การเทรดที่เฉพาะเจาะจง การเชี่ยวชาญเครื่องมือเหล่านี้ทำให้ผู้เทรดสามารถดำเนินกลยุทธ์ด้วยความแม่นยำและควบคุมได้มากขึ้น

บทความนี้จะให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของประเภทคำสั่งซื้อต่างๆ ที่มีอยู่ในการเทรด MEXC Futures และอธิบายวิธีใช้ร่วมกันเพื่อสร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนต่ำ

MEXC เสนอคำสั่งเทรดล่วงหน้า 5 ประเภท: คำสั่งจำกัด คำสั่งตลาด คำสั่งทริกเกอร์ คำสั่งตามการหยุด และคำสั่งโพสต์เท่านั้น แต่ละอันมาพร้อมกับคุณสมบัติที่แตกต่างกัน และผู้เทรดสามารถเลือกได้ตามความต้องการและวัตถุประสงค์ในการเทรดของตนเอง

1. คำสั่งจำกัด


1.1 คำจำกัดความ


คำสั่งจำกัดคือคำสั่งซื้อหรือขายเมื่อตลาดไปถึงราคาที่ระบุ มันช่วยให้นักเทรดสามารถกำหนดราคาคำสั่งเทรดได้ และการเทรดจะดำเนินการที่ราคานั้นหรือราคาที่ดีกว่า
เมื่อมีการส่งคำสั่งจำกัด หากมีคำสั่งเทรดอยู่ในสมุดคำสั่งซื้อแล้วในราคาเดียวกันหรือดีกว่า คำสั่งเทรดดังกล่าวจะถูกดำเนินการทันทีที่ราคาที่ดีที่สุดที่มีอยู่ หากไม่เป็นเช่นนั้น คำสั่งจำกัดจะยังคงอยู่บนสมุดคำสั่งซื้อจนกว่าจะสามารถจับคู่ได้ ซึ่งยังส่งผลต่อความลึกของตลาดอีกด้วย

1.2 ข้อดีและข้อเสีย


ข้อดี: การควบคุมต้นทุนที่แม่นยำ
  • ไม่มีการลื่นไถล: ราคาการดำเนินการของคุณจะไม่แย่ไปกว่าขีดจำกัดที่คุณกำหนด ช่วยให้คุณควบคุมต้นทุนการเข้าได้อย่างแม่นยำ
  • บทบาทผู้สร้าง: หากคำสั่งซื้อของคุณไม่ตรงกับคำสั่งซื้อที่มีอยู่ทันทีแต่ยังคงอยู่ในสมุดคำสั่งซื้อ คุณมักจะได้รับประโยชน์จากค่าธรรมเนียมผู้ผลิตที่ต่ำลง

ข้อเสีย:
  • การดำเนินการไม่มีการรับประกัน เนื่องจากขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตลาด
  • คำสั่งซื้ออาจยังคงค้างอยู่สักระยะหนึ่งก่อนที่จะดำเนินการ

1.3 กรณีการใช้งาน


โดยทั่วไปคำสั่งจำกัดจะใช้เมื่อผู้เทรดต้องการซื้อหรือขายในราคาคงที่ที่กำหนด ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างทั่วไปสองตัวอย่างของการใช้คำสั่งจำกัด:

ตัวอย่างที่ 1: เทรดเดอร์ A กำลังเทรด BTC เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 40,000 USDT หาก A ต้องการซื้อที่ 39,000 USDT พวกเขาสามารถวางคำสั่งจำกัดได้ เมื่อราคาตลาดลดลงเหลือ 39,000 USDT หรือต่ำกว่านั้น คำสั่งจะถูกเรียกใช้งานและดำเนินการ

ตัวอย่างที่ 2: ราคา BTC เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส ปัจจุบันอยู่ที่ 40,000 USDT หาก A ต้องการขายที่ 41,000 USDT พวกเขาสามารถวางคำสั่งจำกัดได้ เมื่อราคาตลาดเพิ่มขึ้นถึง 41,000 USDT หรือสูงกว่านั้น คำสั่งจะถูกกระตุ้นและดำเนินการ

1.4 ตัวเลือกระยะเวลาบังคับใช้


เมื่อวางคำสั่งซื้อแบบจำกัด คุณสามารถเลือกการตั้งค่าระยะเวลาได้สามแบบ: GTC (Good Till Canceled), IOC (Immediate or Cancel) และ FOK (Fill or Kill)

  • GTC (ดีจนยกเลิก): คำสั่งจะยังคงใช้งานได้จนกว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นหรือยกเลิกด้วยตนเอง
  • IOC (ทันทีหรือยกเลิก): คำสั่งจะพยายามดำเนินการทันที ส่วนใดที่ไม่สามารถเติมได้ในราคาที่กำหนดจะถูกยกเลิก
  • FOK (เติมหรือฆ่า): คำสั่งซื้อจะต้องกรอกเต็มจำนวนทันทีตามราคาที่กำหนด หากไม่เป็นเช่นนั้นก็จะถูกยกเลิกโดยสิ้นเชิง

1.5 วิธีการวางคำสั่งซื้อแบบจำกัด


เว็บไซต์: ไปที่หน้าการเทรดฟิวเจอร์ส เลือกขีดจำกัด ป้อนราคาและปริมาณ จากนั้นคลิกเปิด Long หรือเปิด Short


แอป: ไปที่หน้าการเทรดฟิวเจอร์ส เลือกขีดจำกัด ป้อนราคาและปริมาณ จากนั้นคลิกเปิด Long หรือเปิด Short

2. คำสั่งซื้อตลาด


2.1 คำจำกัดความ


คำสั่งเทรดตามตลาดคือประเภทคำสั่งเทรดที่ดำเนินการทันทีที่ราคาตลาดที่ดีที่สุดที่มีอยู่

2.2 ข้อดีและข้อเสีย


  • ข้อดี: คำสั่งเทรดในตลาดไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใช้ตั้งราคา ทำให้สามารถดำเนินการคำสั่งเทรดได้อย่างรวดเร็ว
  • ข้อเสีย: แม้ว่าคำสั่งซื้อในตลาดจะรับประกันการดำเนินการที่รวดเร็ว แต่ก็ไม่สามารถรับประกันราคาในการดำเนินการได้ ราคาตลาดอาจมีการผันผวนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการลื่นไถลเมื่อเทียบกับราคาที่คาดหวัง เพื่อบรรเทาความเสี่ยงนี้ คุณสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติการป้องกันราคาบน MEXC ซึ่งช่วยป้องกันการหยุดการขาดทุนหรือการทำกำไรที่ผิดปกติในช่วงที่มีความผันผวนอย่างรุนแรง

2.3 กรณีการใช้งาน


คำสั่งเทรดตามตลาดโดยทั่วไปจะใช้เมื่อผู้เทรดต้องการซื้อหรือขายอย่างรวดเร็วในราคาตลาดปัจจุบัน ตัวอย่างทั่วไปสองประการ ได้แก่:

ตัวอย่างที่ 1: ราคาของ BTC เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส ทะลุ 40,000 USDT อย่างรวดเร็ว เทรดเดอร์ A ต้องการซื้อทันทีและเต็มใจที่จะยอมรับราคาตลาดเพื่อเข้าสู่สถานะ ในกรณีนี้ A สามารถใช้คำสั่งซื้อในตลาดได้

ตัวอย่างที่ 2: ราคาของ BTC เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส ร่วงลงต่ำกว่า 39,000 USDT อย่างรวดเร็ว เทรดเดอร์ A ต้องการขายทันทีและยินดีที่จะยอมรับราคาตลาดเพื่อที่จะออกจากตลาด ในกรณีนี้ A สามารถใช้คำสั่งตลาดเพื่อขายได้

2.4 วิธีการวางคำสั่งเทรดในตลาด


เว็บไซต์: ไปที่หน้าการเทรดฟิวเจอร์ส เลือกตลาด ป้อนปริมาณ แล้วคลิก เปิด Long หรือ เปิด Short


แอป: ไปที่หน้าการเทรดฟิวเจอร์ส เลือกตลาด ป้อนจำนวนเงิน จากนั้นแตะ เปิด Long หรือ เปิด Short


3. คำสั่งทริกเกอร์


3.1 คำจำกัดความ


คำสั่งทริกเกอร์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดราคาทริกเกอร์ ราคาคำสั่งซื้อ และปริมาณไว้ล่วงหน้า เมื่อราคาตลาดถึงราคาที่กำหนดไว้ ระบบจะวางคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติตามราคาคำสั่งซื้อที่ระบุ ก่อนที่จะมีการดำเนินการสั่งหยุด จะไม่มีตำแหน่งหรือมาร์จิ้นใด ๆ ที่ถูกตรึงไว้

3.2 ข้อดีและข้อเสีย


  • ข้อดี: คำสั่งทริกเกอร์ช่วยลดความจำเป็นในการติดตามอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนจุดเข้าและออกล่วงหน้าได้ พวกเขาช่วยรักษาผลกำไรหรือจำกัดการขาดทุนระหว่างการเทรด
  • ข้อเสีย: คำสั่งทริกเกอร์อาจไม่ถูกทริกเกอร์ได้สำเร็จเสมอไป เนื่องมาจากข้อจำกัดของตำแหน่ง มาร์จิ้นไม่เพียงพอ หรือสภาวะตลาด

3.3 กรณีการใช้งาน


โดยทั่วไปคำสั่งทริกเกอร์จะใช้เพื่อกำหนดราคาเข้าหรือออกล่วงหน้า

สถานการณ์ที่ 1: หยุดการขาดทุน เทรดเดอร์ A ถือสถานะซื้อ BTC เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส โดยมีราคาเข้าซื้อที่ 40,000 USDT A เชื่อว่าระดับ 39,000 USDT จะเป็นระดับแนวรับที่สำคัญ และหากราคาทะลุลงไปต่ำกว่าระดับดังกล่าว ก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงอีก สามารถกำหนดราคาทริกเกอร์ที่ 39,000 USDT และราคาสั่งซื้อที่ตลาด 39,000 USDT หรือต่ำกว่าได้ หากราคาตกลงไปที่ 39,000 USDT คำสั่งทริกเกอร์จะถูกทริกเกอร์และระบบจะส่งคำสั่งเพื่อปิดตำแหน่งซื้อ

สถานการณ์ที่ 2: ทางเข้าแบบ Breakout เทรดเดอร์ A มองว่า BTC เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส จะถูกเทรดที่ 39,000 USDT และเชื่อว่าหากราคาสามารถขึ้นไปเหนือ 40,000 USDT ได้ ก็อาจเริ่มมีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง สามารถตั้งราคาทริกเกอร์ที่ 40,000 USDT และราคาสั่งซื้อที่ตลาด 40,000 USDT หรือสูงกว่าได้ หากราคาเพิ่มขึ้นถึง 40,000 USDT คำสั่งทริกเกอร์จะถูกดำเนินการและจะมีการวางคำสั่งเพื่อเปิดสถานะซื้อ

3.4 สามประเภทราคา


เมื่อใช้คำสั่งทริกเกอร์ คุณต้องทราบว่ามีราคาทริกเกอร์อยู่สามประเภท: ราคาล่าสุด, ราคายุติธรรม และราคาดัชนี

  • ราคาล่าสุด: ราคาธุรกรรมล่าสุดในสมุดคำสั่งเทรดล่วงหน้า MEXC
  • ราคาที่ยุติธรรม: กลไกการป้องกันที่นำมาใช้เพื่อป้องกันการสูญเสียที่เกิดจากความผันผวนของราคาที่ผิดปกติบนแพลตฟอร์มเดียว คำนวณโดยใช้ข้อมูลราคาถ่วงน้ำหนักจากตลาดหลักทรัพย์หลักและสะท้อนราคาตลาดได้อย่างยุติธรรมมากขึ้น
  • ราคาดัชนี: คำนวณโดย MEXC โดยอิงตามราคาจุดจากการแลกเปลี่ยนชั้นนำหลายแห่ง โดยใช้การถ่วงน้ำหนักที่แตกต่างกัน

3.5 วิธีการวางคำสั่งทริกเกอร์


เว็บไซต์: ไปที่หน้าการเทรดฟิวเจอร์ส เลือกคำสั่งทริกเกอร์ ป้อนราคาทริกเกอร์, ราคา และปริมาณ จากนั้นคลิกเปิด Long หรือเปิด Short


แอป: ไปที่หน้าการเทรดฟิวเจอร์ส เลือกทริกเกอร์ ป้อนราคาทริกเกอร์, ราคา และจำนวน จากนั้นแตะเปิด Long หรือเปิด Short


4. คำสั่ง Trailing Stop


4.1 คำจำกัดความ


คำสั่ง Trailing Stop คือคำสั่งกลยุทธ์แบบมีเงื่อนไขที่ส่งการเทรดไปยังตลาดหลังจากเกิดการย่อตัวลง เมื่อราคาตลาดในอนาคตตรงกับราคาเปิดใช้งานที่ผู้ใช้ตั้งไว้ล่วงหน้าและเปอร์เซ็นต์ (หรือจำนวนเงิน) ตามลำดับ คำสั่งจะถูกดำเนินการ

การคำนวณราคาทริกเกอร์:

สำหรับคำสั่งขาย:
  • ราคาทริกเกอร์ = ราคาสูงสุดที่เข้าถึง – ความแปรปรวนในการทดลอง (ระยะห่างของราคา)
  • ราคาทริกเกอร์ = ราคาสูงสุดที่เข้าถึง × (1 – % ความแปรปรวนในการทดลอง (อัตราส่วน)
สำหรับคำสั่งซื้อ:
  • ราคาทริกเกอร์ = ราคาต่ำสุดที่เข้าถึง + ความแปรปรวนในการทดลอง (ระยะห่างของราคา)
  • ราคาทริกเกอร์ = ราคาต่ำสุดที่เข้าถึง × (1 + % ความแปรปรวนทดลอง (อัตราส่วน)

นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถตั้งราคาเปิดใช้งานได้ ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขในการเปิดใช้งานคำสั่ง Trailing Stop ระบบจะเริ่มติดตามและคำนวณราคาทริกเกอร์จริงเมื่อตลาดไปถึงหรือเกินราคาทริกเกอร์ตามประเภทราคาที่เลือก หากไม่มีการกำหนดราคาการเปิดใช้งาน คำสั่งซื้อจะเปิดใช้งานทันทีหลังจากวางคำสั่งซื้อ ราคาการเปิดใช้งานสามารถอิงตามประเภทราคาสามประเภท: ราคาสุดท้าย, ราคายุติธรรม หรือราคาดัชนี

4.2 ข้อดีและข้อเสีย


  • ข้อดี: ช่วยให้ควบคุมผลกำไรได้ดีขึ้นและช่วยให้ผู้เทรดสามารถจำลองกลยุทธ์การเทรดได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น
  • ข้อเสีย: ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนสูง ทำให้การกำหนดอัตราการโทรกลับ (Trail) ที่เหมาะสมเป็นเรื่องท้าทาย

4.3 กรณีการใช้งาน


คำสั่ง Trailing Stop มักใช้เพื่อซื้อระหว่างการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดของตลาด หรือเพื่อขายระหว่างการย่อตัวหลังจากราคาพุ่งสูงขึ้น ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างสองตัวอย่าง:

สถานการณ์ที่ 1: การซื้อในช่วงฟื้นตัว สมมติว่าราคาตลาด BTC เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส ลดลงเหลือ 39,000 USDT เทรดเดอร์ A เชื่อว่าราคาจะยังคงลดลงต่อไป แต่คาดว่าจะดีดตัวกลับที่ระดับ 37,000 USDT นาย ก. ต้องการซื้อเมื่อการรีบาวด์ถึง 1% ดังนั้น A จึงกำหนด trailing stop ด้วยราคาเปิดใช้งานที่ 37,000 USDT ความแปรปรวนตามเส้นทางที่ 1% และวางคำสั่งซื้อ long trailing stop

สถานการณ์ที่ 2: ขายเมื่อราคาย่อตัวลง สมมติว่าราคาตลาด BTC เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส เพิ่มขึ้นถึง 40,000 USDT เทรดเดอร์ A เชื่อว่าราคาจะยังคงไต่ขึ้นต่อไป แต่อาจจะย่อตัวลงหลังจากแตะระดับ 42,000 USDT นาย A ต้องการขายเมื่อราคาลดลงถึง 1% ดังนั้น A จึงกำหนด trailing stop ด้วยราคาเปิดใช้งานที่ 42,000 USDT ความแปรปรวนตามเส้นทางที่ 1% และวางคำสั่งขาย short trailing stop

4.4 วิธีการวางคำสั่ง Trailing Stop


เว็บไซต์: เข้าสู่หน้าการเทรดฟิวเจอร์ส เลือก Trailing Stop ป้อน Trail Variance และปริมาณ จากนั้นคลิก ซื้อ Long หรือ ขาย Short


แอป: เข้าสู่หน้าการเทรดฟิวเจอร์ส เลือก Trailing Stop ป้อนอัตราส่วนและจำนวน จากนั้นแตะเปิด Long หรือเปิด Short


5. โพสต์เท่านั้น


5.1 คำจำกัดความ


โพสต์เท่านั้น รับรองว่าคำสั่งซื้อของคุณจะไม่ถูกดำเนินการทันที มันรับประกันว่าคุณจะเป็นผู้สร้างเสมอ หากคำสั่งซื้อตรงกับคำสั่งซื้อที่มีอยู่ทันที ระบบจะยกเลิกคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

Maker คือนักเทรดที่วางคำสั่งเทรดแบบจำกัดในราคาและปริมาณที่กำหนดไว้ โดยรอให้ผู้ใช้รายอื่นดำเนินการสั่งซื้อเพิ่ม ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาด ในทางกลับกัน ผู้รับจะดำเนินการโดยตรงกับคำสั่งเทรดตามขีดจำกัดหรือตลาดที่มีอยู่ โดยใช้สภาพคล่องจากตลาด

5.2 ข้อดีและข้อเสีย


  • ข้อดี: ในการเทรด MEXC Futures คำสั่ง Maker จะมีอัตราค่าธรรมเนียมต่ำกว่าคำสั่ง Taker มาก การใช้ โพสต์เท่านั้น รับประกันว่าคุณจะจ่ายค่าธรรมเนียม 0% เสมอ
  • ข้อเสีย: เนื่องจาก โพสต์เท่านั้น จะวางคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการแทนที่จะรับคำสั่งซื้อที่มีอยู่ ดังนั้นจึงไม่มีการรับประกันการดำเนินการทันที

5.3 กรณีการใช้งาน


โดยทั่วไปแล้ว โพสต์เท่านั้น จะถูกใช้โดยผู้ให้บริการสภาพคล่องเพื่อรับสิทธิประโยชน์ด้านค่าธรรมเนียม ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างสองตัวอย่าง:

ตัวอย่างที่ 1 (กรณีกระทิง): สมมติว่าเทรดเดอร์ A มอง BTC เป็นขาขึ้น ราคา BTC เพอร์เพทชวล ปัจจุบันอยู่ที่ 40,000 USDT หาก A กำหนดคำสั่งซื้อที่ 39,000 USDT (ต่ำกว่าราคาตลาด) คำสั่งซื้อจะไม่ถูกดำเนินการทันที โพสต์คำสั่งซื้อสำเร็จแล้ว ทำให้ A กลายเป็น Maker อย่างไรก็ตาม หาก A กำหนดคำสั่งซื้อที่ 41,000 USDT (สูงกว่าราคาตลาด) คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการทันทีและจะถูกยกเลิก ซึ่งจะทำให้ A ยังคงเป็นผู้สร้างต่อไป

ตัวอย่างที่ 2 (กรณีขาลง): สมมติว่าเทรดเดอร์ A มีมุมมองขาลงต่อ BTC ราคา BTC เพอร์เพทชวล ปัจจุบันอยู่ที่ 40,000 USDT หาก A กำหนดคำสั่งขายที่ 41,000 USDT (เหนือราคาตลาด) คำสั่งจะไม่ถูกดำเนินการทันที โพสต์คำสั่งซื้อสำเร็จแล้ว ทำให้ A กลายเป็น Maker อย่างไรก็ตาม หาก A กำหนดคำสั่งขายที่ 39,000 USDT (ต่ำกว่าราคาตลาด) คำสั่งจะถูกดำเนินการทันทีและจะถูกยกเลิก ซึ่งจะทำให้ A ยังคงเป็นผู้สร้างต่อไป

5.4 วิธีการสั่งซื้อสินค้าแบบส่งอย่างเดียว


เว็บไซต์: ไปที่หน้าการเทรดฟิวเจอร์ส เลือกโพสต์เท่านั้น ป้อนราคาและปริมาณ จากนั้นคลิกเปิด Long หรือเปิด Short


แอป: ไปที่หน้าการเทรดฟิวเจอร์ส เลือกโพสต์เท่านั้น ป้อนราคาและจำนวน จากนั้นแตะเปิด Long หรือเปิด Short


6. คำสั่งจำกัดการไล่ล่า


6.1 คำจำกัดความ


คำสั่ง Chase Limit Order คือคำสั่งประเภทหนึ่งที่วางไว้ที่ราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ดีที่สุด ซึ่งราคาจะปรับโดยอัตโนมัติตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง จนกว่าจะมีการดำเนินการ ยกเลิก หรือถึงระยะไล่ตามสูงสุด โปรดทราบว่าคำสั่ง Chase Limit Order จะรองรับเฉพาะในโหมด Hedge เท่านั้น

6.2 ข้อดีและข้อเสีย


ข้อดี:
  • การดำเนินการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น: คำสั่งจำกัดแบบ Chase ช่วยให้สามารถดำเนินการตามราคาตลาดแบบเรียลไทม์ภายในขีดจำกัดการป้องกันที่กำหนด ช่วยเพิ่มโอกาสในการดำเนินการอย่างรวดเร็ว
  • จับโอกาสทางการตลาด: ช่วยให้ผู้ค้าตอบสนองต่อความผันผวนของตลาดได้อย่างรวดเร็วและคว้าความเคลื่อนไหวของราคาที่เอื้ออำนวย

ข้อเสีย:
  • ความไม่แน่นอนของราคา: ราคาที่ดำเนินการอาจแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้ คำสั่งซื้ออาจถูกเติมเต็มในราคาที่สูงกว่า หรือคำสั่งขายในราคาที่ต่ำกว่าที่ตั้งใจไว้
  • ความเสี่ยงจากการลื่นไถล: ในระหว่างที่มีการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็ว ราคาที่ดำเนินการจริงอาจเบี่ยงเบนอย่างมากจากราคาที่คาดไว้ในตอนแรก ส่งผลให้เกิดการลื่นไถล

6.3 กรณีการใช้งาน


คำสั่ง Chase ลิมิต เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตลาดที่เคลื่อนไหวรวดเร็ว ซึ่งเทรดเดอร์ต้องการการดำเนินการที่รวดเร็ว พร้อมกับรักษาเพดานราคาหรือราคาขั้นต่ำเพื่อจำกัด Slippage คำสั่ง Chase ลิมิต ผสานความเร็วในการดำเนินการของคำสั่งตลาดเข้ากับการควบคุมราคาของคำสั่งจำกัด จึงเหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ให้ความสำคัญกับทั้งการตอบสนองที่รวดเร็วและความแม่นยำของราคา

6.4 วิธีการวางคำสั่งจำกัด Chase


บนเว็บ: ไปที่หน้าการซื้อขายล่วงหน้า เปิดใช้งานโหมดป้องกันความเสี่ยง เลือกคำสั่งจำกัดแบบ Chase ตั้งค่าราคา Chase ป้อนปริมาณ จากนั้นคลิกเปิด Long หรือเปิด Short


การเข้าใจประเภทคำสั่งที่หลากหลายบน MEXC ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านจากการยอมรับราคาแบบพาสซีฟไปสู่การจัดการการซื้อขายอย่างแข็งขัน เทรดเดอร์ไม่เพียงแต่ต้องมีส่วนร่วมในตลาดเท่านั้น แต่ยังต้องทำหน้าที่เป็นผู้วางกลยุทธ์และดำเนินการตามแผนของตนเองอีกด้วย คำสั่งลิมิต ช่วยให้คุณควบคุมต้นทุน คำสั่งมาร์เก็ต ช่วยรับประกันความเร็วในการดำเนินการ ขณะที่คำสั่งทริกเกอร์ และคำสั่ง Stop Loss/Take Profit จะช่วยผสานวินัยและกลยุทธ์เข้ากับทุกการซื้อขาย ต่อไปนี้ ลองผสมผสานประเภทคำสั่งเหล่านี้ในการเทรดของคุณ คุณจะพบว่าการเปิดสถานะจะเป็นไปอย่างรอบคอบ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ามากขึ้น

