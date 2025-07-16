OpenServ: ศูนย์กลางกระจายอำนาจที่เร่งความร่วมมือระหว่างตัวแทน AI

OpenServ เป็นแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเศรษฐกิจตัวแทน AI ที่มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบแบบกระจายอำนาจที่รองรับการทำงานร่วมกันของตัวแทนหลายตัวและการบูรณาการข้ามเฟรมเวิร์ก ช่วยให้ตัวแทนสามารถทำงานร่วมกัน พิจารณาเหตุผล และดำเนินงานต่างๆ ได้เช่นเดียวกับมนุษย์
OpenServ ผสมผสานแรงจูงใจและการกำกับดูแลผ่านโทเค็นดั้งเดิม SERV: ผู้ใช้จะต้องจ่าย SERV เพื่อเข้าถึงบริการแพลตฟอร์ม ในขณะที่ผู้สนับสนุนตัวแทนที่มีคุณภาพสูงจะได้รับรางวัลโทเค็น โทเค็นยังรองรับการกำกับดูแลแพลตฟอร์มและการปลดล็อคคุณสมบัติอีกด้วย
OpenServ นำเสนอการออกแบบที่ล้ำสมัย เช่น "Shadow Agents" และ "Multi-Layer Cognitive Framework" ซึ่งมอบความสามารถที่คล้ายกับมนุษย์ให้กับระบบ AI ในการตอบรับตัวเองและปรับแต่งตัวเอง และผลักดัน AI ไปสู่ความชาญฉลาดและอิสระมากขึ้น
วิสัยทัศน์ระยะยาวของ OpenServ คือการปลดล็อคศักยภาพการทำงานร่วมกันของมนุษย์และ AI โดยสร้างเศรษฐกิจการทำงานที่ประกอบด้วยทั้งตัวแทน AI และมนุษย์ โดยบรรลุอุดมคติของ AI ในการให้บริการมนุษยชาติแทนที่จะเข้ามาแทนที่
ในยุคที่ AI มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว OpenServ ตอบคำถามสำคัญดังต่อไปนี้: AI ไม่เพียงแต่ต้องฉลาดขึ้นเท่านั้นแต่ยังต้อง "เข้าสังคม" มากขึ้นด้วย จะต้องเรียนรู้ไม่เพียงแค่การทำงานให้สำเร็จเท่านั้น แต่ยังต้องเรียนรู้การทำงานร่วมกัน การให้เหตุผล และการให้ข้อเสนอแนะด้วย นี่คือ “เศรษฐกิจแบบตัวแทน”
OpenServ เป็นแพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจที่สร้างขึ้นสำหรับ "เศรษฐกิจแบบตัวแทน" โดยออกแบบมาเพื่อมอบกลไกรวมศูนย์สำหรับการลงทะเบียน การค้นพบ การทำงานร่วมกัน การเรียกใช้ และการให้รางวัลแก่ตัวแทน AI โดยสรุป มันคือระบบปฏิบัติการสำหรับระบบมัลติเอเจนต์ในอนาคตในโลก Web3
ในสภาพแวดล้อมที่แอปพลิเคชัน AI ส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังเป็นแบบ "เสาเดียว" OpenServ มีเป้าหมายที่จะสร้างเครือข่ายของตัวแทน AI หลายตัวที่สามารถตัดสินใจโดยอัตโนมัติ ดำเนินการงานแทนผู้ใช้ และแม้แต่ทำงานร่วมกันเพื่อรับมือกับงานที่ซับซ้อนและครอบคลุมหลายโดเมน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์นี้ OpenServ ได้นำเสนอแนวคิดหลักหลายประการ:
Shadow Agents เป็นกลไกตัวแทนที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งสามารถ "ฉาย" อินสแตนซ์ตัวแทนที่สอดคล้องกันข้ามแพลตฟอร์มและรุ่นที่แตกต่างกัน โดยรักษาความสอดคล้องและสถานะที่ซิงโครไนซ์ ตัวอย่างเช่น AI ผู้ช่วยทางการแพทย์สามารถคงเอกลักษณ์และความสามารถเดียวกันไว้ในแอปมือถือ ส่วนขยายเบราว์เซอร์ และบนเครือข่าย OpenServ ทำให้สามารถให้บริการอัจฉริยะข้ามแพลตฟอร์มได้อย่างแท้จริง
การออกแบบตัวแทนของ OpenServ ขึ้นอยู่กับโมเดลความรู้ความเข้าใจของมนุษย์และใช้สถาปัตยกรรมหลายชั้น: ชั้นการรับรู้ (การรับข้อมูล) ชั้นการกระทำ (การดำเนินการงาน) ชั้นการสะท้อนกลับ (การประเมินตนเอง) และชั้นควบคุม (การปรับกลยุทธ์) โครงสร้างนี้ช่วยให้ตัวแทนมีความสามารถในการปรับตัว อิสระ และความสามารถในการทำงานร่วมกันสูง
เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นระหว่างตัวแทนที่มีความหลากหลาย OpenServ จึงขอแนะนำมาตรฐาน Agent Interface Protocol (AIP) AIP กำหนดอินพุต เอาต์พุต วิธีการเรียก เมตาข้อมูล ระบบชื่อเสียง และอื่นๆ ของแต่ละตัวแทน ช่วยให้ตัวแทนค้นพบและโทรหากันได้ในลักษณะเดียวกับที่บริการบนอินเทอร์เน็ตทำ
โทเค็นดั้งเดิมของ OpenServ คือ SERV และมีอุปทานคงที่ทั้งหมด 1 พันล้านโทเค็น SERV ไม่เพียงทำหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการดำเนินงานของแพลตฟอร์มเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล แรงจูงใจ และการถ่ายโอนมูลค่าเชิงความร่วมมืออีกด้วย การออกแบบทางเศรษฐกิจของ OpenServ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติจริงโดยยังคงรักษาการแจกจ่ายโทเค็นให้โปร่งใสและยุติธรรม มีสภาพคล่องทางตลาดที่แข็งแกร่ง และแรงจูงใจทางระบบนิเวศที่มีประสิทธิภาพ
หมวดหมู่
เปอร์เซ็นต์
รายละเอียดการปลดล็อคโทเค็นและกำหนดการเปิดตัว
รอบก่อน Seed
1%
ปลดล็อคเต็มรูปแบบ ไม่มีการล็อค มูลค่า 5 ล้านเหรียญ
รอบ Seed
15%
ปลดล็อคเต็มรูปแบบ ไม่มีการล็อค มูลค่า 7.5 ล้านเหรียญสหรัฐ
การขายต่อสาธารณะ
25%
ดำเนินการที่ Fjord Foundry เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ปลดล็อคเต็มรูปแบบ มูลค่า 1.25 ล้านเหรียญสหรัฐ
การฉีดสภาพคล่อง Uniswap
25%
ปลดล็อคเต็มรูปแบบ ไม่มีการล็อค เป็นเจ้าของโดยทีมงาน
ระบบนิเวศและคลัง
24%
จัดการโดยกระเป๋าเงินมัลติซิกสำหรับ 2-4 คน ไม่มีกำหนดการล็อค
ทีม
10%
Vesting แบบเส้นตรง 18 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2025 ปัจจุบันล็อคอย่างสมบูรณ์
ค่าธรรมเนียมการเข้าใช้แพลตฟอร์มและการเรียกใช้ตัวแทน: การดำเนินการทั้งหมดบน OpenServ เช่น การเรียกใช้บริการตัวแทน การอัปโหลดเทมเพลตของงาน การปรับใช้ตัวแทนที่กำหนดเอง ฯลฯ ต้องใช้การชำระเงินเป็นโทเค็น SERV
แรงจูงใจด้านระบบนิเวศ: ตัวแทน AI ที่มีประสิทธิภาพสูงและได้รับการนำมาใช้อย่างแพร่หลายได้รับรางวัล SERV เพื่อเป็นแรงจูงใจในด้านคุณภาพและรักษาชุมชนนักพัฒนาที่กระตือรือร้น
การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล: ผู้ถือ SERV มีสิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลแพลตฟอร์ม การลงคะแนนเสียงในพารามิเตอร์โปรโตคอล เงินอุดหนุนระบบนิเวศ และข้อเสนอสำคัญอื่นๆ
การปลดล็อคคุณสมบัติขั้นสูง: สามารถปลดล็อค SDK ระดับพรีเมียม สิทธิ์ที่ปรับปรุงแล้วในตลาดตัวแทนและเครื่องมือขั้นสูงอื่น ๆ ได้โดยการวางเดิมพัน SERV
กลไกสนับสนุนมูลค่า: รายได้ส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มจะถูกใช้เพื่อซื้อคืนและเผา SERV ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการลดลงของโทเค็นและสนับสนุนการเติบโตของมูลค่าในระยะยาว
การพัฒนา OpenServ จะแบ่งออกเป็นหลายระยะ:
เผยแพร่ SDK สำหรับนักพัฒนาและเครื่องมือ CLI รองรับการบูรณาการกับกรอบงาน AI หลัก (เช่น LangChain, OpenAI, Replicate)
เปิดใช้งาน OpenServ Registry สำหรับการลงทะเบียน การค้นพบ และการเรียกใช้ตัวแทน
เริ่มต้นโปรแกรมจูงใจตัวแทนในระยะเริ่มต้น
เปิดตัว OpenServ Agent Marketplace
แนะนำแนวคิด Shadow Agents และต้นแบบข้ามแพลตฟอร์มตัวแรก
นำระบบการเรียกเก็บเงินเบื้องต้นมาใช้กับการโทรติดต่อตัวแทน
ใช้งานโมดูลการกำกับดูแล สมาชิกชุมชนสามารถส่งข้อเสนอและลงคะแนนโดยใช้ SERV
เผยแพร่ระบบชื่อเสียงและแบบจำลองการให้คะแนนความน่าเชื่อถือของตัวแทน
เริ่มสร้างเลเยอร์การประสานงานเครือข่าย AI เพื่อรองรับคลัสเตอร์ตัวแทน
เปิดตัว Mainnet OpenServ อย่างเป็นทางการ
ขยายการบูรณาการด้วยโครงการ Web3 และ AI เพิ่มเติม
สร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจตัวแทนข้ามแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย SERV
เป้าหมายสูงสุดของ OpenServ ไม่ใช่แค่การสร้างแพลตฟอร์มตัวแทนเท่านั้น แต่เพื่อสร้าง "ระบบปฏิบัติการเครือข่าย AI" แบบกระจายอำนาจ ในขณะที่ Ethereum ทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับสัญญาอัจฉริยะ OpenServ จะกลายเป็นชั้นโปรโตคอลสำหรับตัวแทน AI ซึ่งสนับสนุนเศรษฐกิจการทำงานในอนาคตที่มนุษย์และ AI อยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกัน
SERV เป็นหนึ่งในโทเค็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน และ MEXC ได้ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของผู้บุกเบิกในการนำโทเค็นดังกล่าวไปจดทะเบียนบนแพลตฟอร์มของตน คุณสามารถซื้อขาย SERV บน MEXC ได้โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนจำนวนและราคา และดำเนินการต่อ
คุณสามารถเยี่ยมชมหน้า MEXC Airdrop+ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการฝากและการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับ SERV ได้อีกด้วย เพียงทำภารกิจง่าย ๆ ไม่กี่อย่างเพื่อลุ้นโอกาสแบ่งปันรางวัลมูลค่า 100,000 USDT
OpenServ เป็นมากกว่าแพลตฟอร์มเทคโนโลยี มันแสดงให้เห็นถึงแนวคิดใหม่สำหรับการสร้างสรรค์ AI และการทำงานร่วมกันทางสังคม ในยุคของตัวแทน มนุษย์จะไม่ทำงานกับเครื่องมือต่างๆ อย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไป แต่จะทำหน้าที่เป็นโหนดเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับตัวแทน AI
หากทศวรรษที่ผ่านมาเป็นยุคของ “ปัญญา” ทศวรรษหน้าจะเป็นยุคของ “ตัวแทน” OpenServ มอบรากฐานที่จำเป็นสำหรับยุคนี้: โครงสร้างพื้นฐานสำหรับเศรษฐกิจตัวแทน AI ที่เปิดกว้าง กระจายอำนาจ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว