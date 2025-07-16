ประเด็นสำคัญ: OpenServ เป็นแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเศรษฐกิจตัวแทน AI ที่มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบแบบกระจายอำนาจที่รองรับการทำงานร่วมกันของตัวแทนหลายตัวและการบูรณาการข้ามเฟรมเวิร์ก ช่วยให้ตัวแทนสามประเด็นสำคัญ: OpenServ เป็นแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเศรษฐกิจตัวแทน AI ที่มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบแบบกระจายอำนาจที่รองรับการทำงานร่วมกันของตัวแทนหลายตัวและการบูรณาการข้ามเฟรมเวิร์ก ช่วยให้ตัวแทนสาม
OpenServ: ศูนย์กลางกระจายอำนาจที่เร่งความร่วมมือระหว่างตัวแทน AI

ประเด็นสำคัญ:


OpenServ เป็นแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเศรษฐกิจตัวแทน AI ที่มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบแบบกระจายอำนาจที่รองรับการทำงานร่วมกันของตัวแทนหลายตัวและการบูรณาการข้ามเฟรมเวิร์ก ช่วยให้ตัวแทนสามารถทำงานร่วมกัน พิจารณาเหตุผล และดำเนินงานต่างๆ ได้เช่นเดียวกับมนุษย์

OpenServ ผสมผสานแรงจูงใจและการกำกับดูแลผ่านโทเค็นดั้งเดิม SERV: ผู้ใช้จะต้องจ่าย SERV เพื่อเข้าถึงบริการแพลตฟอร์ม ในขณะที่ผู้สนับสนุนตัวแทนที่มีคุณภาพสูงจะได้รับรางวัลโทเค็น โทเค็นยังรองรับการกำกับดูแลแพลตฟอร์มและการปลดล็อคคุณสมบัติอีกด้วย

OpenServ นำเสนอการออกแบบที่ล้ำสมัย เช่น "Shadow Agents" และ "Multi-Layer Cognitive Framework" ซึ่งมอบความสามารถที่คล้ายกับมนุษย์ให้กับระบบ AI ในการตอบรับตัวเองและปรับแต่งตัวเอง และผลักดัน AI ไปสู่ความชาญฉลาดและอิสระมากขึ้น

วิสัยทัศน์ระยะยาวของ OpenServ คือการปลดล็อคศักยภาพการทำงานร่วมกันของมนุษย์และ AI โดยสร้างเศรษฐกิจการทำงานที่ประกอบด้วยทั้งตัวแทน AI และมนุษย์ โดยบรรลุอุดมคติของ AI ในการให้บริการมนุษยชาติแทนที่จะเข้ามาแทนที่

ในยุคที่ AI มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว OpenServ ตอบคำถามสำคัญดังต่อไปนี้: AI ไม่เพียงแต่ต้องฉลาดขึ้นเท่านั้นแต่ยังต้อง "เข้าสังคม" มากขึ้นด้วย จะต้องเรียนรู้ไม่เพียงแค่การทำงานให้สำเร็จเท่านั้น แต่ยังต้องเรียนรู้การทำงานร่วมกัน การให้เหตุผล และการให้ข้อเสนอแนะด้วย นี่คือ “เศรษฐกิจแบบตัวแทน”

1. OpenServ คืออะไร?


OpenServ เป็นแพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจที่สร้างขึ้นสำหรับ "เศรษฐกิจแบบตัวแทน" โดยออกแบบมาเพื่อมอบกลไกรวมศูนย์สำหรับการลงทะเบียน การค้นพบ การทำงานร่วมกัน การเรียกใช้ และการให้รางวัลแก่ตัวแทน AI โดยสรุป มันคือระบบปฏิบัติการสำหรับระบบมัลติเอเจนต์ในอนาคตในโลก Web3

ในสภาพแวดล้อมที่แอปพลิเคชัน AI ส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังเป็นแบบ "เสาเดียว" OpenServ มีเป้าหมายที่จะสร้างเครือข่ายของตัวแทน AI หลายตัวที่สามารถตัดสินใจโดยอัตโนมัติ ดำเนินการงานแทนผู้ใช้ และแม้แต่ทำงานร่วมกันเพื่อรับมือกับงานที่ซับซ้อนและครอบคลุมหลายโดเมน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์นี้ OpenServ ได้นำเสนอแนวคิดหลักหลายประการ:

1.1 ตัวแทนเงา


Shadow Agents เป็นกลไกตัวแทนที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งสามารถ "ฉาย" อินสแตนซ์ตัวแทนที่สอดคล้องกันข้ามแพลตฟอร์มและรุ่นที่แตกต่างกัน โดยรักษาความสอดคล้องและสถานะที่ซิงโครไนซ์ ตัวอย่างเช่น AI ผู้ช่วยทางการแพทย์สามารถคงเอกลักษณ์และความสามารถเดียวกันไว้ในแอปมือถือ ส่วนขยายเบราว์เซอร์ และบนเครือข่าย OpenServ ทำให้สามารถให้บริการอัจฉริยะข้ามแพลตฟอร์มได้อย่างแท้จริง

1.2 กรอบความคิดเชิงลำดับชั้น


การออกแบบตัวแทนของ OpenServ ขึ้นอยู่กับโมเดลความรู้ความเข้าใจของมนุษย์และใช้สถาปัตยกรรมหลายชั้น: ชั้นการรับรู้ (การรับข้อมูล) ชั้นการกระทำ (การดำเนินการงาน) ชั้นการสะท้อนกลับ (การประเมินตนเอง) และชั้นควบคุม (การปรับกลยุทธ์) โครงสร้างนี้ช่วยให้ตัวแทนมีความสามารถในการปรับตัว อิสระ และความสามารถในการทำงานร่วมกันสูง

1.3 โปรโตคอลอินเทอร์เฟซตัวแทน (AIP)


เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นระหว่างตัวแทนที่มีความหลากหลาย OpenServ จึงขอแนะนำมาตรฐาน Agent Interface Protocol (AIP) AIP กำหนดอินพุต เอาต์พุต วิธีการเรียก เมตาข้อมูล ระบบชื่อเสียง และอื่นๆ ของแต่ละตัวแทน ช่วยให้ตัวแทนค้นพบและโทรหากันได้ในลักษณะเดียวกับที่บริการบนอินเทอร์เน็ตทำ

2. โทเค็น SERV


โทเค็นดั้งเดิมของ OpenServ คือ SERV และมีอุปทานคงที่ทั้งหมด 1 พันล้านโทเค็น SERV ไม่เพียงทำหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการดำเนินงานของแพลตฟอร์มเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล แรงจูงใจ และการถ่ายโอนมูลค่าเชิงความร่วมมืออีกด้วย การออกแบบทางเศรษฐกิจของ OpenServ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติจริงโดยยังคงรักษาการแจกจ่ายโทเค็นให้โปร่งใสและยุติธรรม มีสภาพคล่องทางตลาดที่แข็งแกร่ง และแรงจูงใจทางระบบนิเวศที่มีประสิทธิภาพ

2.1 การจัดสรรและการแจกจ่ายโทเค็น SERV


หมวดหมู่
เปอร์เซ็นต์
รายละเอียดการปลดล็อคโทเค็นและกำหนดการเปิดตัว
รอบก่อน Seed
1%
ปลดล็อคเต็มรูปแบบ ไม่มีการล็อค มูลค่า 5 ล้านเหรียญ
รอบ Seed
15%
ปลดล็อคเต็มรูปแบบ ไม่มีการล็อค มูลค่า 7.5 ล้านเหรียญสหรัฐ
การขายต่อสาธารณะ
25%
ดำเนินการที่ Fjord Foundry เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ปลดล็อคเต็มรูปแบบ มูลค่า 1.25 ล้านเหรียญสหรัฐ
การฉีดสภาพคล่อง Uniswap
25%
ปลดล็อคเต็มรูปแบบ ไม่มีการล็อค เป็นเจ้าของโดยทีมงาน

ระบบนิเวศและคลัง
24%
จัดการโดยกระเป๋าเงินมัลติซิกสำหรับ 2-4 คน ไม่มีกำหนดการล็อค

ทีม
10%
Vesting แบบเส้นตรง 18 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2025 ปัจจุบันล็อคอย่างสมบูรณ์

2.2 ยูทิลิตี้โทเค็น SERV


  • ค่าธรรมเนียมการเข้าใช้แพลตฟอร์มและการเรียกใช้ตัวแทน: การดำเนินการทั้งหมดบน OpenServ เช่น การเรียกใช้บริการตัวแทน การอัปโหลดเทมเพลตของงาน การปรับใช้ตัวแทนที่กำหนดเอง ฯลฯ ต้องใช้การชำระเงินเป็นโทเค็น SERV
  • แรงจูงใจด้านระบบนิเวศ: ตัวแทน AI ที่มีประสิทธิภาพสูงและได้รับการนำมาใช้อย่างแพร่หลายได้รับรางวัล SERV เพื่อเป็นแรงจูงใจในด้านคุณภาพและรักษาชุมชนนักพัฒนาที่กระตือรือร้น
  • การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล: ผู้ถือ SERV มีสิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลแพลตฟอร์ม การลงคะแนนเสียงในพารามิเตอร์โปรโตคอล เงินอุดหนุนระบบนิเวศ และข้อเสนอสำคัญอื่นๆ
  • การปลดล็อคคุณสมบัติขั้นสูง: สามารถปลดล็อค SDK ระดับพรีเมียม สิทธิ์ที่ปรับปรุงแล้วในตลาดตัวแทนและเครื่องมือขั้นสูงอื่น ๆ ได้โดยการวางเดิมพัน SERV
  • กลไกสนับสนุนมูลค่า: รายได้ส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มจะถูกใช้เพื่อซื้อคืนและเผา SERV ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการลดลงของโทเค็นและสนับสนุนการเติบโตของมูลค่าในระยะยาว

3. แผนงานและวิสัยทัศน์ในอนาคตของ OpenServ


การพัฒนา OpenServ จะแบ่งออกเป็นหลายระยะ:

ระยะที่ 1: การสร้างโครงสร้างพื้นฐานและชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา

  • เผยแพร่ SDK สำหรับนักพัฒนาและเครื่องมือ CLI รองรับการบูรณาการกับกรอบงาน AI หลัก (เช่น LangChain, OpenAI, Replicate)
  • เปิดใช้งาน OpenServ Registry สำหรับการลงทะเบียน การค้นพบ และการเรียกใช้ตัวแทน
  • เริ่มต้นโปรแกรมจูงใจตัวแทนในระยะเริ่มต้น

ระยะที่ 2: ตลาดตัวแทนและระบบต้นแบบ

  • เปิดตัว OpenServ Agent Marketplace
  • แนะนำแนวคิด Shadow Agents และต้นแบบข้ามแพลตฟอร์มตัวแรก
  • นำระบบการเรียกเก็บเงินเบื้องต้นมาใช้กับการโทรติดต่อตัวแทน

ระยะที่ 3: การเปิดใช้งานการกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจ

  • ใช้งานโมดูลการกำกับดูแล สมาชิกชุมชนสามารถส่งข้อเสนอและลงคะแนนโดยใช้ SERV
  • เผยแพร่ระบบชื่อเสียงและแบบจำลองการให้คะแนนความน่าเชื่อถือของตัวแทน
  • เริ่มสร้างเลเยอร์การประสานงานเครือข่าย AI เพื่อรองรับคลัสเตอร์ตัวแทน

ระยะที่ 4: การเปิดตัว Mainnet และการขยายระบบนิเวศ

  • เปิดตัว Mainnet OpenServ อย่างเป็นทางการ
  • ขยายการบูรณาการด้วยโครงการ Web3 และ AI เพิ่มเติม
  • สร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจตัวแทนข้ามแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย SERV

วิสัยทัศน์ OpenServ: การสร้างอินเทอร์เน็ตของ AI


เป้าหมายสูงสุดของ OpenServ ไม่ใช่แค่การสร้างแพลตฟอร์มตัวแทนเท่านั้น แต่เพื่อสร้าง "ระบบปฏิบัติการเครือข่าย AI" แบบกระจายอำนาจ ในขณะที่ Ethereum ทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับสัญญาอัจฉริยะ OpenServ จะกลายเป็นชั้นโปรโตคอลสำหรับตัวแทน AI ซึ่งสนับสนุนเศรษฐกิจการทำงานในอนาคตที่มนุษย์และ AI อยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกัน

OpenServ เป็นมากกว่าแพลตฟอร์มเทคโนโลยี มันแสดงให้เห็นถึงแนวคิดใหม่สำหรับการสร้างสรรค์ AI และการทำงานร่วมกันทางสังคม ในยุคของตัวแทน มนุษย์จะไม่ทำงานกับเครื่องมือต่างๆ อย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไป แต่จะทำหน้าที่เป็นโหนดเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับตัวแทน AI

หากทศวรรษที่ผ่านมาเป็นยุคของ “ปัญญา” ทศวรรษหน้าจะเป็นยุคของ “ตัวแทน” OpenServ มอบรากฐานที่จำเป็นสำหรับยุคนี้: โครงสร้างพื้นฐานสำหรับเศรษฐกิจตัวแทน AI ที่เปิดกว้าง กระจายอำนาจ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

