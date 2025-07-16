Moonveil: เกม Web3 ที่ขับเคลื่อนด้วย ZK กำหนดนิยามใหม่ของการเป็นเจ้าของและเศรษฐกิจ

การบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีบล็อคเชนและอุตสาหกรรมเกมกำลังกลายเป็นหนึ่งในแนวโน้มที่มีแนวโน้มมากที่สุดในเศรษฐกิจดิจิทัล คุณค่าหลักอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ผู้เล่นโต้ตอบกับโลกเสมือนจริง วิธีการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัล และวิธีที่ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจของเกม ท่ามกลางคลื่นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ Moonveil โดดเด่นในฐานะระบบนิเวศเกม Web3 ที่เป็นผู้นำร่อง Moonveil ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Zero Knowledge (ZK) ที่ล้ำสมัย มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ไม่มีใครเทียบได้ พร้อมทั้งรับประกันความปลอดภัย ความสามารถในการปรับขนาด และความเป็นเจ้าของที่แท้จริง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่กำหนดความบันเทิงแบบโต้ตอบในยุคหน้า Moonveil คือระบบนิเวศเกม Web3 แบบครบวงจรที่เน้นผู้เล่นและขับเคลื่อนด้วยโทเค็น MORE ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจากการเล่นเกมแบบเดิมๆ ไปสู่รูปแบบที่ครอบคลุมและกระจายอำนาจมากขึ้น Moonveil ถูกสร้างขึ้นบน Polygon zkEVM และได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเงินร่วมลงทุนชั้นนำ เช่น Gumi Cryptos Capital, Spartan Group และ Animoca Ventures โดยกำลังสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่สำหรับการเล่นเกมบนเครือข่าย
ด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ภารกิจของ Moonveil คือการมอบประสบการณ์การเล่นเกมชั้นยอดที่ผสมผสานความยืดหยุ่นในการเล่นแบบสบาย ๆ เข้ากับความสนุกสนานที่ดื่มด่ำได้อย่างลงตัว วิสัยทัศน์ของบริษัทก้าวข้ามขอบเขตแบบเดิมๆ เพื่อสร้างระบบนิเวศที่ผู้เล่นเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างแท้จริง มีส่วนร่วมในการกำกับดูแล และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการเล่นเกม
Moonveil จินตนาการใหม่ให้กับอุตสาหกรรมเกมตั้งแต่เริ่มต้น โดยแก้ไขจุดเจ็บปวดสำคัญของเกมดั้งเดิมและเกม Web3 ในยุคแรกๆ ได้แก่ การขาดการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน การทำงานร่วมกันที่จำกัด ต้นทุนธุรกรรมที่สูง ประสบการณ์ผู้ใช้ที่แย่ และการขาดการเชื่อมโยงระหว่างการมีส่วนร่วมของผู้เล่นและผลตอบแทนทางการเงิน
ด้วยรายได้ประจำปีที่สูงเกินกว่า 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐ อุตสาหกรรมเกมระดับโลกกำลังประสบการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แม้ว่าเกมดั้งเดิมจะประสบความสำเร็จทางการเงิน แต่รูปแบบการแสวงหาผลประโยชน์จากเกมกลับถูกวิพากษ์วิจารณ์เพิ่มมากขึ้น ผู้เล่นลงทุนเวลาและเงินจำนวนมาก แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของเกมอีกต่อไปเมื่อเลิกเล่น
เกมบนเว็บ 3 กำลังเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองด้วยการเสนอความเป็นเจ้าของดิจิทัลที่แท้จริงผ่าน NFT การกำกับดูแลผู้เล่นผ่าน DAO และการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจผ่านโทเค็น อย่างไรก็ตาม เกม Web3 ในช่วงเริ่มต้นมักจะประสบปัญหากับ UX ที่ไม่ดี ค่าธรรมเนียมก๊าซที่สูง ความสามารถในการปรับขนาดที่จำกัด และการเน้นย้ำด้านโทเค็นมากเกินไปจนกระทบต่อคุณภาพของการเล่นเกม
Moonveil จัดการปัญหาเหล่านี้ผ่านกลยุทธ์สองส่วนที่เน้นไปที่ความเป็นเลิศทางเทคนิคและคุณภาพเกม ในขณะที่พื้นที่การเล่นเกมของ Web3 ขยายตัว โปรเจกต์เช่น Moonveil ที่ให้ความสำคัญกับการเล่นเกมที่แข็งแกร่งขณะผสานรวมข้อได้เปรียบของบล็อคเชนกำลังกลายเป็นมาตรฐานใหม่
ตลาดเกม Web3 กำลังเติบโตอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน โดยนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมคาดการณ์ว่าตลาดนี้จะเติบโตถึง 65 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 หากเปรียบเทียบกับเครือข่ายเรือธงอื่นๆ ในระบบนิเวศ zkEVM ของ Polygon เช่น Immutable (FDV: 3.45 พันล้านดอลลาร์) และ Ronin (FDV: 2.15 พันล้านดอลลาร์) จะเห็นได้ชัดเจนถึงศักยภาพทางเทคนิคและอิทธิพลของ Moonveil
การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ Moonveil สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดหลักหลายประการ:
Infrastructure-as-a-Service (IaaS): ต่างจากผู้พัฒนาเกมเดี่ยว Moonveil นำเสนอเลเยอร์โครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมซึ่งรองรับทั้งเกมของบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สาม สร้างเอฟเฟกต์เครือข่ายระดับแพลตฟอร์มที่มากกว่าความสำเร็จของชื่อเกมใดชื่อหนึ่ง
การทำงานร่วมกันแบบข้ามเชน: เนื่องจากระบบนิเวศของบล็อคเชนมีรูปแบบเป็นหลายโซ่เพิ่มมากขึ้น กรอบการทำงานร่วมกันของ Moonveil จึงช่วยให้สามารถจับมูลค่าข้ามโซ่ต่างๆ ได้ แทนที่จะถูกจำกัดอยู่ในเครือข่ายเดียว
เศรษฐกิจที่เน้นผู้เล่น: ด้วยการเน้นที่การเป็นเจ้าของของผู้เล่นและการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ Moonveil ได้จัดแนวผลประโยชน์ของนักพัฒนา ผู้เล่น และผู้ถือโทเค็นให้ตรงกัน โดยสร้างรูปแบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือผลประโยชน์ทุกราย
สถาปัตยกรรมทางเทคนิคของ Moonveil มีแกนหลักอยู่ที่เทคโนโลยี Zero-Knowledge (ZK) ขั้นสูง โดยมุ่งเน้นไปที่การบูรณาการอย่างลึกซึ้งของความสามารถของ zkEVM (Zero-Knowledge Ethereum Virtual Machine) ทางเลือกเชิงกลยุทธ์นี้มุ่งเป้าไปที่การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนของบล็อคเชน ซึ่งได้แก่ การกระจายอำนาจ ความปลอดภัย และความสามารถในการปรับขนาดไปพร้อมๆ กัน
โดยการใช้การพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ (ZKPs) และ zkEVM Moonveil กำลังวางรากฐานสำหรับบล็อคเชนที่เน้นการเล่นเกมอันทรงพลังที่ตอบสนองมาตรฐานความปลอดภัย Web3 ชั้นนำในการตรวจสอบสถานะ การเชื่อมโยงข้ามโซ่ และการส่งข้อความข้ามโซ่ การใช้ zkEVM นำมาซึ่งข้อดีสำคัญหลายประการ:
การรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น: ZKP ช่วยให้ตรวจสอบธุรกรรมได้โดยไม่เปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ทำให้แน่ใจถึงความสมบูรณ์และความเป็นส่วนตัวของธุรกรรม
โซลูชันความสามารถในการปรับขนาด: การพิสูจน์ขั้นสุดท้ายอย่างรวดเร็ว การพิสูจน์ความถูกต้องด้วยความถี่สูง และ Polygon Zero ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ ZK ที่เร็วที่สุดในโลก ร่วมกันสนับสนุนความต้องการประสิทธิภาพสูงของโซ่ Moonveil Layer-2
ประสิทธิภาพต้นทุน: ด้วย Polygon zkEVM ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจะลดลงอย่างมาก ทำให้การทำธุรกรรมแบบไมโครและการโต้ตอบการเล่นเกมที่มีความถี่สูงเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ
ความเข้ากันได้ของ EVM: ความเข้ากันได้แบบเต็มรูปแบบกับ Ethereum Virtual Machine รับประกันการบูรณาการกับเครื่องมือ Ethereum กระเป๋าสตางค์ และทรัพยากรนักพัฒนา Ethereum ที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น ช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงสำหรับทั้งนักพัฒนาและผู้เล่น
โซลูชัน Layer-2 ของ Moonveil ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ZK รองรับทั้งเกมภายในองค์กรและของบริษัทอื่น มอบประสบการณ์ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม สถาปัตยกรรมนี้สร้างขึ้นเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะ และได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพให้ตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวของความบันเทิงแบบโต้ตอบ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ ได้แก่:
ปริมาณงานสูง: เครือข่ายถูกออกแบบมาเพื่อรองรับธุรกรรมหลายพันรายการต่อวินาที ช่วยให้สามารถเล่นเกมได้แบบเรียลไทม์โดยไม่มีความล่าช้าอันเกิดจากบล็อคเชน
ความหน่วงต่ำ: ความเสร็จสิ้นของธุรกรรมภายในเสี้ยววินาทีทำให้มั่นใจได้ว่าการกระทำของผู้เล่นจะสะท้อนให้เห็นในเกมทันที และรักษาระดับการตอบสนองที่ผู้เล่นคาดหวัง
การเพิ่มประสิทธิภาพก๊าซ: เทคโนโลยีการแบ่งชุดธุรกรรมและการบีบอัดข้อมูลแบบพิเศษจะช่วยลดต้นทุนบนเครือข่ายให้เหลือน้อยที่สุด ทำให้สามารถบันทึกการดำเนินการในเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
โทเค็น MORE ทำหน้าที่เป็นสกุลเงินดั้งเดิมและโทเค็นการกำกับดูแลของระบบนิเวศ Moonveil ซึ่งออกแบบมาเพื่อรวบรวมและกระจายมูลค่าไปทั่วผู้เข้าร่วมแพลตฟอร์มทั้งหมด ต่างจากโทเค็นอื่นๆ มากมายที่จำกัดให้ใช้ได้เฉพาะประโยชน์ในเกม MORE เป็นโทเค็นระบบนิเวศที่ครอบคลุม รองรับการสร้างและการแลกเปลี่ยนมูลค่าแบบหลายชั้น
โดยมีอุปทานทั้งหมด 1 พันล้าน เมตริกโทเค็นในปัจจุบัน (ราคา ปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตลาด ฯลฯ) ยังไม่ได้รับการเปิดเผย รูปแบบเศรษฐกิจได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความสามารถในการปรับขนาดระบบนิเวศกับความขาดแคลนโทเค็นผ่านโทเค็นโนมิกส์ที่มีโครงสร้างที่รอบคอบ
กลยุทธ์การจัดสรรสำหรับ MORE สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่สมดุลต่อการเติบโตของระบบนิเวศ การจัดแนวทางของนักลงทุน และการสร้างชุมชน การแบ่งการจัดสรรโดยทั่วไปมีดังนี้:
ชุมชนและผู้เล่น (30–40%): ส่วนที่ใหญ่ที่สุดจะถูกจัดสรรให้กับสมาชิกชุมชนและผู้เล่นผ่านทางรางวัลการเล่นเกม การแจกทางอากาศ และโปรแกรมจูงใจชุมชน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมที่กระตือรือร้นที่สุดมีความสอดคล้องอย่างลึกซึ้งกับความสำเร็จของโครงการ
การพัฒนาและการดำเนินงาน (20–25%): เงินทุนที่จัดสรรเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานแพลตฟอร์ม และการขยายระบบนิเวศน์ รวมไปถึงการพัฒนาเกม การเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์ม และความร่วมมือทางยุทธศาสตร์
ทีมงานและที่ปรึกษา (15–20%): โดยทั่วไปการจัดสรรทีมจะต้องเป็นไปตามตารางการให้สิทธิเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกันในระยะยาว ในขณะที่การจัดสรรที่ปรึกษาจะรองรับคำแนะนำเชิงกลยุทธ์และการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
นักลงทุนและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (20–25%): Moonveil จะเปิดตัว ICO และการขายโหนดในวันที่ 22 ตุลาคม 2024 โดยเสนอ 20% ของอุปทานโทเค็นให้กับนักลงทุนเพื่อระดมทุนสำหรับการเติบโตของแพลตฟอร์ม ในขณะเดียวกันก็มั่นใจว่าโทเค็นส่วนใหญ่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของชุมชน
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อคเชน ผู้เล่นจะได้รับความสามารถในการเป็นเจ้าของ ซื้อขาย มีส่วนร่วม ควบคุม และรับรางวัลด้วยต้นทุนต่ำ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากรูปแบบเกมดั้งเดิม รูปแบบการเป็นเจ้าของผู้เล่นของ Moonveil ถูกสร้างขึ้นจากองค์ประกอบสำคัญต่อไปนี้:
ความเป็นเจ้าของดิจิทัลอย่างแท้จริง: สินทรัพย์ในเกมทั้งหมดมีอยู่จริงในรูปแบบ NFT บนบล็อคเชน ซึ่งให้ผู้เล่นสามารถตรวจสอบความเป็นเจ้าของได้ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากสถานะการดำเนินงานของเกมหรือการตัดสินใจของผู้พัฒนา
ความสามารถในการพกพาสินทรัพย์ข้ามเกม: สถาปัตยกรรมบล็อคเชนของ Moonveil ที่มีพื้นฐานมาจากความโปร่งใส ความปลอดภัย และความเป็นเจ้าของของผู้ใช้ ช่วยให้ผู้เล่นสามารถซื้อขายหรือโอนสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างเกมที่เข้ากันได้ภายในระบบนิเวศน์
การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ: ผู้เล่นสามารถรับโทเค็นผ่านการดำเนินการในเกม และรับบทบาทเช่นพ่อค้าหรือผู้ให้บริการ มีส่วนร่วมและรับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจในเกม
โปรแกรมความภักดีของ Moon Beams สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Moonveil ในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้เล่น โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบแทนการมีส่วนร่วมที่สม่ำเสมอ โดยเสนอเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจนสำหรับผู้เล่นที่มีระดับการมีส่วนร่วมที่หลากหลาย กลยุทธ์ที่สำคัญ ได้แก่:
รางวัลก้าวหน้า: ยิ่งผู้เล่นเข้าร่วมนานขึ้นและกระตือรือร้นมากขึ้นเท่าใด รางวัลและผลประโยชน์ก็จะมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมความมุ่งมั่นในระยะยาวต่อระบบนิเวศ
คุณสมบัติการเล่นเกมทางสังคม: เครื่องมือชุมชนที่สนับสนุนความร่วมมือ การแข่งขัน และการโต้ตอบทางสังคม สร้างผลกระทบจากเครือข่ายที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของแพลตฟอร์มโดยรวม
Moonveil ดึงดูดการลงทุนจากบริษัทเงินร่วมลงทุนชั้นนำหลายแห่งที่มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีเกมและบล็อคเชน รวมถึง Gumi Cryptos Capital, Spartan Group และ Animoca Ventures การลงทุนเชิงกลยุทธ์เหล่านี้มีข้อดีหลายประการ:
แหล่งทุน: เงินทุนที่เพียงพอจะสนับสนุนแผนงานที่ทะเยอทะยานสำหรับการพัฒนาทั้งเทคโนโลยีและเกม โดยไม่กระทบต่อคุณภาพหรือระยะเวลาในการส่งมอบ
ความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม: นักลงทุนเหล่านี้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาคส่วนเกมและบล็อคเชน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวางตำแหน่งทางการตลาด
นับตั้งแต่การพัฒนาในช่วงแรก ภาคส่วนเกม Web3 ได้มีการพัฒนาเป็นกลุ่มที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ประเภทหลักของคู่แข่ง ได้แก่:
บล็อคเชนที่เน้นเกม: แพลตฟอร์มเช่น Immutable, Ronin และ WAX ซึ่งสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันเกม
โซลูชันเลเยอร์ 2 วัตถุประสงค์ทั่วไป: เครือข่ายเช่น Arbitrum, Optimism และ Polygon ซึ่งสนับสนุนการเล่นเกมแต่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องนี้โดยเฉพาะ
Game Studios ที่บูรณาการ Blockchain: บริษัทเกมดั้งเดิมที่นำฟีเจอร์บล็อคเชนเข้าไว้ในชื่อเกมที่มีอยู่แล้ว
Moonveil โดดเด่นด้วยข้อได้เปรียบหลักดังต่อไปนี้:
ความเหนือกว่าทางเทคนิค: รากฐานที่แข็งแกร่งที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยี zkEVM การรวม AggLayer และการเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะเกม ซึ่งทำให้โดดเด่นกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่
กลยุทธ์ระบบนิเวศแบบองค์รวม: แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่เกมเดียวหรือโซลูชันทางเทคนิคแบบแยกส่วน Moonveil นำเสนอโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมซึ่งรองรับห่วงโซ่คุณค่าเกมทั้งหมด
การออกแบบที่เน้นผู้เล่น: ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสบการณ์ของผู้เล่น การเป็นเจ้าของ และการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ มากกว่าการให้ความสำคัญกับนักพัฒนาหรือผู้ลงทุน
Moonveil มองเห็นภาพอนาคตของการเล่นเกม ซึ่งผู้เล่นเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างแท้จริง มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจในเกมที่พวกเขาชื่นชอบ และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาที่โปร่งใสและขับเคลื่อนโดยชุมชน เนื่องจากมีความร่วมมือใหม่ๆ เกิดขึ้นระหว่างผู้นำด้านบล็อคเชนและสตูดิโอเกมชั้นนำ Moonveil จึงพร้อมที่จะกลายเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมถัดไปในการส่งมอบเกมคุณภาพสูงบนบล็อคเชนที่รวดเร็ว ปลอดภัย และคุ้มต้นทุน
โทเค็น MORE ได้รับการลิสต์ใน MEXC แล้ว เยี่ยมชมแพลตฟอร์ม MEXC วันนี้เพื่อคว้าโอกาสในช่วงเริ่มต้นและสัมผัสกับแนวโน้มใหม่ที่มีแนวโน้มดี! คุณสามารถซื้อโทเค็นเพิ่มเติมบน MEXC ได้โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้: 2) ค้นหา “เพิ่มเติม” ในแถบค้นหาและเลือกการซื้อขายแบบ Spot หรือ Futures
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนจำนวนเงินและพารามิเตอร์ราคา และดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้