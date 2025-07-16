Impossible Cloud Network: ชั้นพื้นฐานสำหรับอินเทอร์เน็ตยุคถัดไป

1) Impossible Cloud Network (ICN) คือแพลตฟอร์มบริการคลาวด์แบบกระจายอำนาจที่มุ่งสร้างโครงสร้างพื้นฐาน Web3 ที่สามารถแทนที่ระบบคลาวด์แบบดั้งเดิมได้
2) ปัจจุบัน ICN นำเสนอบริการการจัดเก็บอ็อบเจ็กต์ที่เข้ากันได้กับโปรโตคอล S3 และมีแผนที่จะขยายไปสู่ CDN การประมวลผล และโมดูลฐานข้อมูล
3) ICN บูรณาการแรงจูงใจด้านทรัพยากร การกำกับดูแลเครือข่าย และการชำระเงินที่เสถียรผ่านโทเค็นดั้งเดิม ICNT
4) เครือข่าย ICN ได้รับการบำรุงรักษาโดยโหนดทั่วโลก ผู้ใช้สามารถสนับสนุนทรัพยากรพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อแลกกับรางวัลโทเค็น ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของข้อมูลสูงและสามารถตรวจสอบได้แบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ
5) ICN ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่มีแนวโน้มมากที่สุดในพื้นที่ DePIN (เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพแบบกระจายอำนาจ)
ระบบนิเวศ Web3 ในปัจจุบันจำเป็นต้องมีเลเยอร์โครงสร้างพื้นฐานดั้งเดิมเพื่อสร้างและดำเนินการอย่างเร่งด่วน โซลูชันที่มีอยู่ยังไม่พร้อมสำหรับ Web3 ซึ่งทำให้หลายโปรโตคอลและโปรเจ็กต์ต้องทำงานบนบริการคลาวด์ Web2 ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงจากการผนวกรวมศูนย์ ซึ่ง Web3 ตั้งใจจะขจัดออกไป ในเวลาเดียวกัน ตลาดบริการคลาวด์ในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย เช่น การรวมศูนย์ ต้นทุนที่สูง การผูกขาดของผู้จำหน่าย และข้อกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูล Impossible Cloud Network (ICN) นำเสนอโซลูชันแบบกระจายอำนาจที่สร้างขึ้นบนบล็อคเชนและเทคโนโลยี Web3 เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้
ICN มุ่งมั่นที่จะกำหนดนิยามใหม่ว่าเราโต้ตอบกับอินเทอร์เน็ตอย่างไรโดยใช้ประโยชน์จากพลังของระบบนิเวศแบบกระจายอำนาจเพื่อสร้างระบบคลาวด์แบบเปิด โปรโตคอล ICN ทำลายข้อจำกัดด้านการปรับขนาดบนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์แบบเดิม และปลดล็อคนวัตกรรมไร้ขีดจำกัดในเลเยอร์แอปพลิเคชันผ่านเครือข่ายผู้สนับสนุนฮาร์ดแวร์ที่ลึกและไม่ต้องขออนุญาต ในการดำเนินการดังกล่าว ICN จะจัดการกับความท้าทายโดยธรรมชาติหลายประการที่มีอยู่ในโมเดลคลาวด์ทั่วไป เช่น ต้นทุนการดำเนินงานที่สูง จุดอ่อนด้านความปลอดภัย และประสิทธิภาพที่ต่ำ
Impossible Cloud Network (ICN) กำลังสร้างชั้นพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตยุคถัดไป ท้าทายอำนาจเหนือชั้นของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่แบบรวมศูนย์ ต่างจากโครงการ DePIN แบบแยกกัน ICN นำเสนอโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์แบบกระจายอำนาจที่เปิดกว้างเต็มรูปแบบ สามารถจัดองค์ประกอบได้ และไม่ต้องขออนุญาต ซึ่งผสานรวมการจัดเก็บ การประมวลผล และเครือข่ายเพื่อรองรับแอปพลิเคชันขนาดใหญ่
1) ผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์ (HP) ผู้ให้บริการ (SP) และ SLA Oracle Nodes ทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือของเครือข่าย
2) Impossible Cloud Network Protocol (ICNP) ควบคุมการดำเนินการของระบบนิเวศผ่านระบบเศรษฐกิจที่ใช้โทเค็น สร้างแรงจูงใจให้กับผู้มีส่วนสนับสนุนและรับรองการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
3) โทเค็น ICNT ใช้เพื่อตอบแทนผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์และโหนดโอราเคิล SLA ให้สิทธิ์ผู้ให้บริการในการเข้าถึงทรัพยากรเครือข่าย และสนับสนุนเสถียรภาพของเครือข่ายผ่านกลไกการสเตกกิ้ง
ด้วยการขับเคลื่อนทั้งประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ICN มีเป้าหมายที่จะเร่งการนำบริการคลาวด์แบบกระจายอำนาจอย่างเต็มรูปแบบมาใช้ โดยเสนอทางเลือกที่ยืดหยุ่น ต้นทุนต่ำ และปลอดภัยสำหรับโซลูชันคลาวด์แบบรวมศูนย์ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนชั้นนำ ได้แก่ 1kx, Protocol Labs, HV Capital และ NGP Capital ICN พร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นชั้นรากฐานของอินเทอร์เน็ตแห่งอนาคต และพร้อมที่จะขับเคลื่อนระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง ตัวแทน AI ซอฟต์แวร์องค์กร และระบบนิเวศดิจิทัลรุ่นต่อไป
ICNT เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลดั้งเดิมของ Impossible Cloud Network (ICN) เนื่องจากเป็นหน่วยพื้นฐานของมูลค่าภายในระบบนิเวศ ICNT จึงมีบทบาทสำคัญในการเปิดใช้งานการเข้าถึงบริการ สร้างแรงจูงใจให้กับผู้มีส่วนสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการโต้ตอบเครือข่ายต่างๆ
ICNT ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในเครือข่ายเพื่อเข้าถึงทรัพยากร ให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วม และรับรองความปลอดภัย สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือการเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบนิเวศเชิงพาณิชย์ B2B ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว อุปทาน ICNT ทั้งหมดถูกจำกัดไว้ที่ 700 ล้านโทเค็น
หมวดหมู่
จำนวน (ICNT)
เปอร์เซ็นต์
คำอธิบาย
แรงจูงใจโหนดเครือข่าย
140.0M
20.0%
HyperNodes และกลไกการเดิมพันที่มอบหมายมีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย รับประกันความสมบูรณ์ และรองรับการเติบโตของระบบนิเวศ รางวัลจะถูกแจกจ่ายให้กับ HyperNodes ตามการสนับสนุนของพวกเขา
นักพัฒนาระบบบริการคลาวด์
37.8M
5.4%
จัดสรรเพื่อตอบแทนนักพัฒนาระบบบริการคลาวด์สำหรับการสนับสนุนโครงการในช่วงเริ่มต้น
พันธมิตร
77.0M
11.0%
ใช้เพื่อริเริ่มการพัฒนาระบบนิเวศน์พื้นฐาน รวมถึงการกระตุ้นชุมชน และแรงจูงใจสำหรับผู้ใช้ในช่วงเริ่มต้น
นักลงทุน
150.5M
21.5%
แจกจ่ายให้กับนักลงทุนที่เข้าร่วมการระดมทุนในรอบก่อนๆ
การพัฒนาระบบนิเวศ
70.0M
10.0%
สนับสนุนการเติบโตในระยะยาวของ ICN ผ่านกองทุนระบบนิเวศ ความร่วมมือ และริเริ่มการพัฒนาอื่น ๆ
การขยายเครือข่าย
70.0M
10.0%
ใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมและส่งเสริมการปรับใช้บริการอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้ให้บริการและภูมิภาคต่าง ๆ ช่วยสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่ง
ทีมงานหลัก
154.7M
22.1%
จัดสรรให้แก่ผู้ก่อตั้ง ICN สมาชิกทีมปัจจุบันและในอนาคต โดยมีตารางการให้สิทธิที่เฉพาะเจาะจงที่กำหนดโดยสัญญาแต่ละฉบับ
หมวดหมู่
จำนวน (ICNT)
เปอร์เซ็นต์
คำอธิบาย
แรงจูงใจโหนดเครือข่าย
21.0M
15%
ปลดล็อคเต็มที่ที่ TGE
119.0M
85%
มีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนมากกว่า 48 เดือนพร้อมกำหนดการปลดล็อครายเดือนที่ลดลง
นักพัฒนาระบบบริการคลาวด์
18.9M
50%
ปลดล็อคเต็มที่ที่ TGE
18.9M
50%
มีสิทธิได้รับผลตอบแทนแบบเชิงเส้นมากกว่า 24 เดือน (~1.0 ล้านต่อเดือน)
พันธมิตร
38.5M
50%
ปลดล็อคเต็มที่ที่ TGE
38.5M
50%
มีสิทธิได้รับผลตอบแทนเชิงเส้นตรงเป็นเวลา 36 เดือน (~1.0 ล้านต่อเดือน)
นักลงทุน
150.5M
100%
ระยะหน้าผา 12 เดือน (ปลดล็อค 0%) จากนั้นจะได้รับสิทธิ์แบบเชิงเส้นเป็นเวลา 24 เดือน (~6.27 ล้านต่อเดือน)
การพัฒนาระบบนิเวศ
35.0M
50%
ปลดล็อคเต็มที่ที่ TGE
35.0M
50%
มีสิทธิได้รับผลตอบแทนแบบเชิงเส้นมากกว่า 24 เดือน (~1.5 ล้านบาทต่อเดือน)
การขยายเครือข่าย
70.0M
100%
ปลดล็อคเต็มที่ที่ TGE
ทีมงานหลัก
133.0M
86%
สิทธิ์ผ่อนปรน 12 เดือน (ปลดล็อค 0%) จากนั้นจะได้รับสิทธิ์แบบเชิงเส้นเป็นเวลา 24 เดือน
21.7M
14%
มีสิทธิได้รับมากกว่า 36 เดือน: 7.2 ล้านคน (33%) ได้รับการปลดล็อคหลังจาก 12 เดือน ส่วนที่เหลืออีก 14.5 ล้านคน (67%) ได้รับสิทธิ์แบบเชิงเส้นในช่วง 24 เดือนถัดไป
ความสามารถในการปรับขนาดไม่จำกัด: ความต้องการ AI และการประมวลผลแบบคลาวด์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่บริการคลาวด์แบบดั้งเดิมกำลังใกล้ถึงขีดจำกัดของการปรับขนาดแล้ว พวกเขาดิ้นรนเพื่อสนับสนุนการขยายตัวแบบไดนามิกและขัดขวางผู้เข้ารายใหม่ อินเทอร์เน็ตต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถพัฒนาไปพร้อมกับยุคดิจิทัล
คลาวด์ไร้ขีดจำกัด: อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันถูกครอบงำโดยผู้ให้บริการรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย ทำให้โอกาสของบุคคลและธุรกิจต่างๆ ในการมีส่วนร่วมในการเติบโตของ AI และคลาวด์คอมพิวติ้งลดลง ICN มอบความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ของข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลที่มากขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากหลักการ Web3
เครือข่ายที่ขาดความต้องการที่ยั่งยืน: โครงการ Web3 จำนวนมากประสบปัญหาในการดูแลเครือข่ายโดยไม่มีช่องทางที่สามารถสร้างกำไรได้ ICN นำเสนอโมเดลการกระจายอำนาจที่ขับเคลื่อนโดยตลาดซึ่งปรับให้เข้ากับความต้องการของระบบนิเวศอย่างไดนามิก ช่วยให้การเติบโตอย่างยั่งยืนและโอกาสทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นได้
ICN ได้สร้างระบบนิเวศดั้งเดิมแบบเข้ารหัสที่โปร่งใส เปิดกว้าง และกระจายโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์อย่างสมบูรณ์ โดยการรวมผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์และนักพัฒนาจากทั่วโลก โมเดลนี้ช่วยให้โปรโตคอลและองค์กรสามารถเข้าถึงทรัพยากรการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลชั้นนำโดยไม่มีข้อจำกัดของระบบคลาวด์แบบเดิม ทำให้มั่นใจได้ถึงความสามารถในการปรับขนาด ความปลอดภัย และประสิทธิภาพสูง ในขณะที่ยังรักษาความสามารถในการจัดทำแบบโมดูลาร์และตัวเลือกของผู้ใช้
แกนหลักคือโปรโตคอล ICN (ICNP) ซึ่งทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อให้การไหลของทรัพยากรมีประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น ผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์มีส่วนสนับสนุนทรัพยากรการประมวลผล เช่น ที่เก็บข้อมูล GPU และ CPU ในขณะที่นักพัฒนาสร้างและส่งมอบบริการคลาวด์บนโครงสร้างพื้นฐานนี้ ผ่านกลไกการประสานงานแบบกระจายอำนาจ ICNP ช่วยให้การโต้ตอบระหว่างบทบาทต่างๆ เหล่านี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้มั่นใจได้ว่าทรัพยากรจะถูกจัดสรรอย่างเหมาะสมที่สุดและการทำงานของเครือข่ายมีประสิทธิภาพสูง
ด้วย ICN ทีมโครงการสามารถบรรลุเป้าหมายต่อไปนี้ได้:
ใช้งานโปรโตคอล Web3 ที่แท้จริง: สร้างโครงสร้างพื้นฐานบนสถาปัตยกรรม Web3 ดั้งเดิม มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพสูงและความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า: ใช้ประโยชน์จากสถาปัตยกรรมแบบกระจายอำนาจเพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างยุติธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยรวม
ปลอดภัยและเชื่อถือได้: พึ่งพาเครือข่ายที่กระจายไปทั่วโลกเพื่อขจัดจุดล้มเหลวเดี่ยวๆ และเพิ่มเสถียรภาพและความยืดหยุ่นของระบบ
วิธีที่ง่ายที่สุดในการมีส่วนร่วมกับระบบนิเวศ ICN และเศรษฐกิจเครือข่ายคือการวางสินทรัพย์ของคุณไว้ในโปรโตคอล ผู้ใช้สามารถเดิมพัน ICNL (ICN Link) หรือ ICNT ในส่วนประกอบต่างๆ ของระบบเพื่อรับรางวัลที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากการสร้างผลตอบแทน การเดิมพันยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยโหนดเครือข่ายหลักและรักษาคุณภาพของบริการอีกด้วย
มีสองพื้นที่หลักที่ผู้ใช้สามารถเดิมพันและรับรางวัลได้:
เครือข่าย HyperNode: รักษาความสมบูรณ์ในการทำงานของโปรโตคอล ICN
เครือข่าย ScalerNode: เลเยอร์ฮาร์ดแวร์โหนดแบบกระจายอำนาจที่ให้บริการจัดเก็บข้อมูลและการคำนวณ
คุณสามารถรับรางวัลตามการทำงานตรวจสอบความถูกต้องที่ดำเนินการโดยโหนดที่เลือก โดยการวาง ICNL ไว้ที่เครือข่าย HyperNode ตราบใดที่ HyperNode ที่คุณเลือกปฏิบัติตามหน้าที่อย่างถูกต้อง คุณจะยังคงได้รับรางวัลต่อไป อย่างไรก็ตาม หากโหนดทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถปฏิบัติตามความรับผิดชอบ โหนดจะต้องรับโทษ รวมถึงการลดสินทรัพย์ที่ถูกยึด
เนื่องจากข้อจำกัดด้านแก๊สบนบล็อคเชน ธุรกรรมสเตกกิ้งแต่ละรายการจึงจำกัดอยู่ที่สูงสุด 100 ICNL หากคุณต้องการเดิมพันมากกว่า 100 ICNL คุณจะต้องส่งธุรกรรมหลายรายการ เดิมพันหลายรายการเหล่านี้จะถูกมัดรวมกันและจัดการเป็นหน่วยเดียวจนกว่าจะมีการยกเลิกการเดิมพัน
หมายเหตุ: ICN Link (ICNL) เป็นโทเค็น NFT ERC-721 และทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบหลักในการรักษาความปลอดภัยของระบบ ICN
การวางเดิมพันบน ScalerNodes จะช่วยให้คุณได้รับรางวัลสำหรับการช่วยเหลือเป็นหลักประกันและสนับสนุนการทำงานที่ถูกต้องของเครือข่ายฮาร์ดแวร์แบบกระจายอำนาจ ScalerNodes จะได้รับรางวัลสำหรับการสนับสนุนฟังก์ชันการทำงานและทรัพยากรให้กับโปรโตคอล ICNP ในขณะที่ผู้เดิมพันจะได้รับส่วนแบ่งของรางวัลเหล่านี้จากการจัดเตรียมสภาพคล่องเพื่อตอบสนองความต้องการหลักประกันของแต่ละโหนด
นอกจากนี้ เนื่องจาก ScalerNodes จะถูกจัดสรรให้กับผู้สร้างที่จองไว้ โหนดเหล่านี้จึงได้รับรางวัลเพิ่มเติมตามการใช้งานฮาร์ดแวร์จริงภายในเครือข่าย นอกจากนี้ ผู้เดิมพันยังจะได้รับส่วนแบ่งจากผลตอบแทนเพิ่มเติมนี้ เนื่องจากหลักประกันของพวกเขาช่วยสนับสนุนความสามารถของโหนดในการส่งมอบบริการ หาก ScalerNode ยังคงออฟไลน์เป็นเวลานาน หรือมีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง ICNT ที่ถูกเดิมพันโดยผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง (HP) จะถูกปรับลดลง
ICN ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มคลาวด์ แต่เป็นก้าวสำคัญสู่ระบบนิเวศคลาวด์ที่เปิดกว้างและขับเคลื่อนโดยชุมชนอย่างแท้จริง สร้างขึ้นเพื่อรองรับเวิร์กโหลดที่ต้องการมากที่สุดในอนาคต โดยมุ่งเน้นไปที่บริการขั้นสูง เช่น การประมวลผล GPU สำหรับ AI และการประมวลผลข้อมูลแบบ edge เป็นผู้นำนวัตกรรมการประมวลผลแบบคลาวด์รุ่นใหม่ ICN เป็นเครือข่ายที่เติบโตไปพร้อมกับผู้ใช้ โดยใช้ประโยชน์จากพลังของชุมชนโลกในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์รุ่นถัดไปที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน ปรับขนาดได้ และยั่งยืน
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว