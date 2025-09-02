MEXC มุ่งมั่นที่จะมอบแพลตฟอร์มการซื้อขายที่สะดวก มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ชื่นชอบสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกได้สำรวจโลกของสินทรัพย์ดิจิทัล ในเวลาเดียวกัน MEXC ยึดมั่นในมาตMEXC มุ่งมั่นที่จะมอบแพลตฟอร์มการซื้อขายที่สะดวก มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ชื่นชอบสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกได้สำรวจโลกของสินทรัพย์ดิจิทัล ในเวลาเดียวกัน MEXC ยึดมั่นในมาต
เรียนรู้/สารานุกรมบล็อกเชน/ความรู้ด้านความปลอดภัย/รายชื่อประเ...ำกัดใน MEXC

รายชื่อประเทศที่ได้รับการสนับสนุนและถูกจำกัดใน MEXC

2 กันยายน 2025MEXC
0m
#พื้นฐาน
IO
IO$0.306-6.70%
MEXC มุ่งมั่นที่จะมอบแพลตฟอร์มการซื้อขายที่สะดวก มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ชื่นชอบสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกได้สำรวจโลกของสินทรัพย์ดิจิทัล ในเวลาเดียวกัน MEXC ยึดมั่นในมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายสูงสุดและใช้แนวทางที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามพันธสัญญาที่มีต่อผู้ใช้ในขณะเดียวกันก็มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมบล็อคเชน

คุณสามารถตรวจสอบข้อตกลงผู้ใช้ของเราเพื่อตรวจสอบรายชื่อประเทศ/ภูมิภาคที่ถูกจำกัดในปัจจุบัน และยืนยันว่าพื้นที่ของคุณรองรับการใช้งานบริการ MEXC หรือไม่

1. รายชื่อประเทศ/ภูมิภาคที่ห้ามใช้


ปัจจุบัน MEXC ไม่ได้ให้บริการหรือยอมรับการสมัครลงทะเบียนและการซื้อขายจากประเทศ/ภูมิภาคต่อไปนี้:

แคนาดา คิวบา ฮ่องกง อิหร่าน จีนแผ่นดินใหญ่ เกาหลีเหนือ พื้นที่ในยูเครนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซีย (รวมถึงไครเมีย โดเนตสก์ ลูฮันสก์ และเซวาสโตปอล) สิงคโปร์ ซูดาน และสหรัฐอเมริกา (รวมเรียกว่า “ประเทศ/ภูมิภาคต้องห้าม”)

เพื่อความชัดเจน รายชื่อประเทศ/ภูมิภาคที่ถูกห้ามไม่ครบถ้วน MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขรายการนี้เมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของตนเองและขึ้นอยู่กับข้อพิจารณาทางกฎหมายและการปฏิบัติตาม

2. รายชื่อประเทศ/ภูมิภาคที่มีการจำกัดการใช้งาน


2.1 ประเทศ/ภูมิภาคที่ไม่สามารถดาวน์โหลดแอปได้


  • iOS: ญี่ปุ่น อินเดีย สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้
  • Android: ญี่ปุ่น อินเดีย อินโดนีเซีย สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้

ประเทศ/ภูมิภาคอื่น ๆ ทั้งหมดสามารถเข้าถึงแอปเวอร์ชัน iOS หรือ Android ได้ตามปกติ คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC เพื่อดาวน์โหลดแอปได้

2.2 ประเทศ/ภูมิภาคที่มีการเข้าถึงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการแบบจำกัด


โดเมนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC:

ขณะนี้ ผู้ใช้ในประเทศตุรกี อินโดนีเซีย และมาเลเซียสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ผ่านทาง mexc.fm หรือ http://mexc.io เท่านั้น ส่วนผู้ใช้ในประเทศฟิลิปปินส์ อินเดีย ฝรั่งเศส และไนจีเรีย สามารถเข้าใช้งานได้เฉพาะทาง mexc.co หรือ http://mexc.io สำหรับผู้ใช้ในประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ สามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ทั้งสองได้

โปรดทราบว่ารายชื่อประเทศ/ภูมิภาคที่มีอยู่และที่ถูกจำกัดของ MEXC นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการและอาจมีการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง (ปรับปรุงล่าสุด : วันที่ 19 สิงหาคม 2025)

บทความยอดนิยม

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการชำระบัญชีสำหรับการซื้อขายล่วงหน้า

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการชำระบัญชีสำหรับการซื้อขายล่วงหน้า

1. การชำระบัญชีคืออะไร?การชำระบัญชี หรือเรียกอีกอย่างว่าการปิดโดยบังคับหรือการเรียกหลักประกัน เกิดขึ้นเมื่อแพลตฟอร์มปิดตำแหน่งของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ใน MEXC อัตราส่วนกำไรขั้นต้นเพื่อการบำรุงรักษา (MMR)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทั่วไป

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทั่วไป

1. เข้าสู่ระบบ1.1 ฉันจะเข้าสู่ระบบได้อย่างไรเมื่อไม่สามารถเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลของฉันได้?หากคุณจำรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ:บนเว็บ: ในหน้าเข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการ ให้ป้อนบัญชี

วิธีการกู้และชำระคืนด้วยสินเชื่อ MEXC

วิธีการกู้และชำระคืนด้วยสินเชื่อ MEXC

สินเชื่อ MEXC คือโซลูชันการให้ยืมคริปโตเคอร์เรนซีที่เปิดตัวโดย MEXC โดยผู้ใช้สามารถนำสินทรัพย์คริปโตของตนมาวางเป็นหลักประกันเพื่อกู้สินทรัพย์อีกชนิดหนึ่งไปใช้ในการเทรดสปอต อนุพันธ์ การลงทุนที่ให้ผลตอบ

ลงทะเบียนบน MEXC
ลงทะเบียนและรับโบนัสสูงถึง 10,000 USDT