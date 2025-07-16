คุณสามารถค้นหาโทเค็นที่ต้องการเทรดได้อย่างรวดเร็วโดยการค้นหาชื่อโทเค็นของโทเค็นเหล่านั้น การเทรดแบบสปอตบน MEXC แบ่งออกเป็นหลายส่วน ได้แก่ Main Zone, Innovation Zone, Assessment Zone, MEME ZK และ Arbitคุณสามารถค้นหาโทเค็นที่ต้องการเทรดได้อย่างรวดเร็วโดยการค้นหาชื่อโทเค็นของโทเค็นเหล่านั้น การเทรดแบบสปอตบน MEXC แบ่งออกเป็นหลายส่วน ได้แก่ Main Zone, Innovation Zone, Assessment Zone, MEME ZK และ Arbit
เรียนรู้/คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น/สปอต/บทนำสู่โซนก...ด Spot MEXC

บทนำสู่โซนการเทรด Spot MEXC

16 กรกฎาคม 2025MEXC
#สปอต#แนวคิดพื้นฐาน
คุณสามารถค้นหาโทเค็นที่ต้องการเทรดได้อย่างรวดเร็วโดยการค้นหาชื่อโทเค็นของโทเค็นเหล่านั้น การเทรดแบบสปอตบน MEXC แบ่งออกเป็นหลายส่วน ได้แก่ Main Zone, Innovation Zone, Assessment Zone, MEME ZK และ Arbitrum นอกเหนือจากสามส่วนแรกแล้ว ส่วนอื่นๆ จะมีการตั้งชื่อตามเหตุการณ์ปัจจุบันและประเภทโทเค็น

แล้ว Main Zone, Innovation Zone และ Assessment Zone ต่างกันอย่างไรบ้าง?


① Main Zone


Main Zone มีโทเค็นที่ได้รับการยอมรับอย่างดี เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดิจิทัลกระแสหลักที่มีโปรเจกต์ที่มีอายุมากกว่า มูลค่าตลาดสูง และปริมาณการเทรดสูง โทเค็นที่พบได้ทั่วไปที่สุดใน Main Zone ได้แก่ BTC, ETH และ MX

② Innovation Zone


Innovation Zone จะเน้นนำเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆ เป็นหลัก เมื่อเทียบกับตลาด Main Zone โทเค็นใน Innovation Zone มักมีความผันผวนด้านราคาและความเสี่ยงที่สูงกว่า ควรใช้ความระมัดระวังและทำการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนทำการเทรดในเขต Innovation Zone รูปภาพด้านล่างนี้แสดงโทเค็น Innovation Zone


③ Assessment Zone


โปรเจกต์ใน Assessment Zone มักไม่ใช่รายการเริ่มต้น รวมถึงโปรเจกต์ในระยะเริ่มต้นที่ตรงตามเกณฑ์ฐานผู้ใช้บางประการ และได้รับการแนะนำสำหรับการลงรายการโดยชุมชน โปรเจกต์ในระยะเริ่มต้นบางโปรเจกต์ในเขตการประเมินอาจยังต้องใช้เวลาและการทดสอบตลาด ราคาของโทเค็นในโซนนี้ค่อนข้างผันผวน ดังนั้นขอแนะนำให้ผู้ใช้ใช้ความระมัดระวังและตระหนักถึงความเสี่ยงในการถูกนำออกจากการลิสต์เมื่อซื้อในราคาที่สูง รูปภาพด้านล่างนี้แสดงโทเค็นที่แสดงอยู่ใน Assessment Zone


โปรดทราบว่าโทเค็นใน Assessment Zone จะได้รับการประเมินเป็นประจำ หลังจากเข้าสู่ Assessment Zone แล้ว โทเค็นจะเข้าสู่ช่วงเวลาประเมิน 60 วัน หากผ่านการประเมินก็จะถูกย้ายไปยัง Innovation Zone ในทางกลับกัน ถ้าพวกเขาไม่ผ่านการประเมิน โทเค็นจะถูกถอดออกจากรายการ

หมายเหตุ:
  • หากโปรเจกต์มีผลการดำเนินงานโดยรวมที่ดีก่อนที่ช่วงเวลาประเมินจะสิ้นสุดลง MEXC จะย้ายโปรเจกต์ดังกล่าวออกจากโซนประเมิน และย้ายไปยัง Innovation Zone หลังจากการประเมินเสร็จสิ้น
  • หากโปรเจกต์ไม่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงที่มีประสิทธิผลก่อนสิ้นสุดระยะเวลาประเมินผล MEXC จะเพิ่มแท็กคำเตือน "ST" ให้กับคู่การเทรดที่เกี่ยวข้องและเริ่มกระบวนการนำออกจากการลิสต์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่: กฎการเตือน ST
  • หากโปรเจกต์กระตุ้นกฎการเตือน ST ในช่วงระยะเวลาประเมินผล การประเมินจะถูกยุติก่อนกำหนด จากนั้น MEXC จะเพิ่มป้ายคำเตือน "ST" ให้กับคู่การเทรดที่เกี่ยวข้องและเริ่มกระบวนการนำออกจากการลิสต์
  • ระยะเวลาประเมินผลสำหรับโปรเจกต์ที่ย้ายเข้าสู่เขตประเมินผลคือ 30 วัน ในขณะที่ระยะเวลาประเมินผลสำหรับโปรเจกต์ที่อยู่ในเขตประเมินผลเดิมคือ 60 วัน


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน แพลตฟอร์มไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้


