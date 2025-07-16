การจัดการโพสิชันเป็นแนวคิดที่ผู้ค้าควรทำความคุ้นเคย ซึ่งหมายถึงการจัดสรรเงินทุนสำหรับคริปโตเคอเรนซีประเภทต่างๆ ตามสัดส่วนของเงินทุนที่สามารถใช้จ่ายได้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หากคุณมีสินทรัพย์ทั้งหมด 10,0การจัดการโพสิชันเป็นแนวคิดที่ผู้ค้าควรทำความคุ้นเคย ซึ่งหมายถึงการจัดสรรเงินทุนสำหรับคริปโตเคอเรนซีประเภทต่างๆ ตามสัดส่วนของเงินทุนที่สามารถใช้จ่ายได้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หากคุณมีสินทรัพย์ทั้งหมด 10,0
วิธีการจัดการโพสิชัน Spot

การจัดการโพสิชันเป็นแนวคิดที่ผู้ค้าควรทำความคุ้นเคย ซึ่งหมายถึงการจัดสรรเงินทุนสำหรับคริปโตเคอเรนซีประเภทต่างๆ ตามสัดส่วนของเงินทุนที่สามารถใช้จ่ายได้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หากคุณมีสินทรัพย์ทั้งหมด 10,000 USDT และคุณจัดสรร 3,000 USDT ให้กับ BTC, 3,000 USDT ให้กับ ETH, 2,000 USDT ให้กับ MX และ 2,000 USDT ให้กับ USDT ดังนั้นโพสิชันของคุณจะมียอดรวม 10,000 USDT โดย 30% อยู่ใน BTC, 30% อยู่ใน ETH, 20% อยู่ใน MX และ 20% อยู่ใน USDT

ข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างง่ายๆ ก่อนที่จะเข้าสู่ตลาด เราควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ปริมาณโพสิชัน ขนาดการเทรด ความคาดหวังความเสี่ยง และเงื่อนไขการออกจากตลาด การเตรียมความพร้อมในการบริหารโพสิชันและการกำหนดแผนการเทรดถือเป็นสิ่งสำคัญในการลดความเสี่ยง

เหตุใดเราจึงต้องมีการบริหารโพสิชัน?


① การจัดการโพสิชันที่ดีสามารถลดความเสี่ยงได้

ในกระบวนการลงทุน การบริหารโพสิชันที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญ การจัดการโพสิชันจะกำหนดการจัดสรรและขนาดของโพสิชันของคุณ ขนาดและการจัดสรรโพสิชันส่งผลโดยตรงต่อความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณ การมีขนาดโพสิชันที่ถูกต้องและการจัดสรรโพสิชันที่เหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงได้ ในทางกลับกัน ขนาดโพสิชันที่ไม่เหมาะสมและการจัดสรรโพสิชันเพียงโพสิชันเดียวอาจเพิ่มความเสี่ยงได้

② กำจัดการแทรกแซงทางอารมณ์

การกำหนดแผนการจัดการโพสิชันล่วงหน้าและปฏิบัติตามแผนนั้นสามารถขจัดการแทรกแซงทางอารมณ์ได้ ตลาดคริปโตเคอเรนซีมีความผันผวนสูง และผู้เทรดที่มีประสบการณ์มักใช้ข่าวสารเพื่อสร้างกระแสและก่อให้เกิดความผันผวนของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ หากคุณเทรดโดยอาศัยอารมณ์ในช่วงเวลาดังกล่าว อาจนำไปสู่การสูญเสียได้ อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามแผนการจัดการโพสิชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสามารถลดการสูญเสียที่เกิดจากการเทรดตามอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการบริหารโพสิชัน


เทคนิคการบริหารโพสิชันที่ดีเยี่ยมสามารถช่วยให้นักลงทุนควบคุมความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงสุด เคล็ดลับการจัดการโพสิชันในทางปฏิบัติมีดังนี้:

1. ปรับขนาดโพสิชันของคุณตามสภาวะตลาด

คุณจะต้องประเมินแนวโน้มตลาดปัจจุบันอย่างสมเหตุสมผล หากคริปโตเคอเรนซีส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตลาดอาจอยู่ใน "ตลาดกระทิง" และคุณสามารถเพิ่มขนาดโพสิชันของคุณได้อย่างเหมาะสม หากตลาดส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง อาจอยู่ใน “ตลาดหมี” และคุณสามารถลดขนาดโพสิชันของคุณได้ อย่างไรก็ตาม คุณควรควบคุมการจัดสรรโพสิชันของคุณและหลีกเลี่ยงการจัดสรรเงินทั้งหมดของคุณให้กับเป้าหมายการลงทุนเพียงเป้าหมายเดียว

2. เลือกเป้าหมายการลงทุนที่เหมาะสมและจัดสรรโพสิชันของคุณให้เหมาะสม

คริปโตเคอเรนซีสามารถจำแนกตามมูลค่าตลาดได้เป็นขนาดใหญ่ กลาง และต่ำ คริปโตเคอเรนซีที่มีมูลค่าตลาดรวมเกินกว่า 10 พันล้านเหรียญสหรัฐ คริปโตเคอเรนซีที่มีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ประมาณ 1 ถึง 10 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคริปโตเคอเรนซีที่มีมูลค่าตลาดรวมต่ำกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยทั่วไปแล้ว คริปโตเคอเรนซีที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงจะมีความผันผวนต่ำกว่า คริปโตเคอเรนซีที่มีมูลค่าตามราคาตลาดกลางจะมีความผันผวนปานกลาง และคริปโตเคอเรนซีที่มีมูลค่าตามราคาตลาดต่ำมักจะมีความผันผวนที่สูงกว่า โดยปกติแล้วความผันผวนที่สูงมักจะสัมพันธ์กับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นมากขึ้น คุณสามารถจัดสรรโพสิชันของคุณได้อย่างสมเหตุสมผลโดยพิจารณาจากลักษณะของคริปโตเคอเรนซีประเภทต่างๆ ตัวอย่างเช่น จัดสรร 60% ให้กับคริปโตเคอเรนซีที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง 30% ให้กับคริปโตเคอเรนซีที่มีมูลค่าตามราคาตลาดกลาง และ 10% ให้กับคริปโตเคอเรนซีที่มีมูลค่าตามราคาตลาดต่ำ

3. ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของบัญชี

กำหนดระดับการยอมรับความเสี่ยงของคุณเนื่องจากแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล บุคคลที่ก้าวร้าวอาจมีความอดทนต่อความเสี่ยงที่สูงกว่าและยินดีที่จะยอมรับความสูญเสียจากการเทรดมากขึ้น โดยทั่วไป ผู้ค้าที่มีทักษะมักมุ่งเป้าที่จะจำกัดการขาดทุนในการเทรดแบบ Spot ให้อยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด เช่น 2% ซึ่งหมายความว่าการสูญเสียทั้งหมดจากการเทรดแบบจุดเดียวไม่ควรเกิน 2% ของเงินต้นทั้งหมด

4. พัฒนาแผนการเทรดและดำเนินการตามขั้นตอนทีละขั้นตอน

หลังจากได้พิจารณาปัจจัยหลักทั้งสามประการที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว คุณต้องกำหนดแผนการจัดการโพสิชันของคุณ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่อไปนี้โดยเฉพาะ: ① ขนาดโพสิชันและเป้าหมายการลงทุนของคุณ ② ขนาดที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละโพสิชันสำหรับเป้าหมายการลงทุนที่แตกต่างกัน ③ เงื่อนไขการเข้าของคุณ ④ การตั้งค่าจุดตัดขาดทุนของคุณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยง ⑤ เงื่อนไขสำหรับการเพิ่มหรือลดโพสิชันของคุณ ⑥ เงื่อนไขสำหรับการออกโดยสมบูรณ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: การเทรดคริปโตเคอเรนซีมีความเสี่ยงอย่างมาก ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง กิจกรรมการลงทุนของผู้ใช้ทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่เป็นอิสระของตนเอง


