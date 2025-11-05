สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นคริปโทเคอร์เรนซี (Crypto-Based Stock Futures) คือตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ผสานรวมหุ้นสหรัฐฯ (หุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ) เข้ากับตลาดคริปโทเคอร์เรนซี ผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นคริปโทเคอร์เรนซี (Crypto-Based Stock Futures) คือตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ผสานรวมหุ้นสหรัฐฯ (หุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ) เข้ากับตลาดคริปโทเคอร์เรนซี ผ่าน
เรียนรู้/คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น/ฟิวเจอร์ส/วิธีการเทรด...อร์สบน MEXC

วิธีการเทรดหุ้นฟิวเจอร์สบน MEXC

ผู้เริ่มต้น
5 พฤศจิกายน 2025MEXC
0m
#ผู้เริ่มต้น#ฟิวเจอร์ส
Ondo
ONDO$0.66155-2.94%
Belong
LONG$0.0355-7.18%
Robinhood
HOOD$0.00001301-5.51%
CROSS
CROSS$0.12719-0.93%
MemeCore
M$2.42048-3.14%

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นคริปโทเคอร์เรนซี (Crypto-Based Stock Futures) คือตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ผสานรวมหุ้นสหรัฐฯ (หุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ) เข้ากับตลาดคริปโทเคอร์เรนซี ผ่านการซื้อขายแบบฟิวเจอร์ส ตราสารเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสหรัฐฯ โดยใช้คริปโทเคอร์เรนซี เช่น USDT เป็นมาร์จิ้น โดยไม่จำเป็นต้องถือสินทรัพย์อ้างอิง

1. คุณสมบัติหลักของ MEXC Stock Futures


1) เวลาทำการ: การซื้อขายสามารถทำได้ตั้งแต่วันจันทร์ 11:00 น. (UTC+7) ถึงวันศุกร์ 11:00 น. (UTC+7) ตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ แต่ละหน้าคู่การซื้อขายจะแสดงตารางการซื้อขายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม
หมายเหตุ:
  • เนื่องในวันหยุดตลาดสหรัฐฯ ตลอดทั้งวัน การซื้อขายล่วงหน้าหุ้น MEXC จะถูกระงับตลอดทั้งวัน
  • ในช่วงครึ่งวันทำการ (วันปิดเร็ว) การซื้อขาย MEXC Stock Futures จะปิดเร็วในเวลา 13:00 น. (ET)
  • ในช่วงระยะเวลาระงับการซื้อขาย ผู้ใช้สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ ปรับมาร์จิ้น และปรับเปลี่ยนเลเวอเรจได้ อย่างไรก็ตาม จะไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อใหม่ได้ และจะไม่มีความเสี่ยงในการถูกชำระบัญชีในช่วงเวลาดังกล่าว

2) ราคาสินทรัพย์อ้างอิงเชื่อมโยงกับข้อมูลราคาหุ้นสหรัฐฯ ในรูปแบบโทเค็นของ Ondo ซึ่งอาจแตกต่างจากราคาตลาดเรียลไทม์ล่าสุดของหุ้นสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้อง

3) ผู้ใช้สามารถดำเนินการซื้อขายมาตรฐานได้ เช่น การเปิดสถานะซื้อและขาย (Long Position) เลเวอเรจที่ใช้ได้สำหรับคู่ซื้อขาย Stock Futures แต่ละคู่จะแตกต่างกันออกไป โปรดดูข้อมูลเลเวอเรจที่แสดงในหน้าเพจ

4) ไม่มีค่าธรรมเนียม (ข้อเสนอมีเวลาจำกัด): ปัจจุบัน MEXC เสนอค่าธรรมเนียมการเทรด 0% และค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุน 0% สำหรับ Stock Futures ซึ่งช่วยลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมได้อย่างมาก

5) ประสบการณ์การเทรดฟิวเจอร์สแบบถาวร: ด้วยอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้และการออกแบบ Perpetual Futures MEXC ลดอุปสรรคในการเข้าและมอบประสบการณ์การซื้อขายที่ราบรื่นสำหรับนักลงทุนทั้งรายใหม่และรายมีประสบการณ์

2. วิธีการซื้อขายหุ้นล่วงหน้าบน MEXC


แพลตฟอร์ม MEXC Stock Futures นำเสนอตัวเลือก U.S. Stock Futures ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึง COIN, HOOD, NVDA, AAPL, AMZN, GOOGL, META, TSLA, MCD และอื่นๆ อีกมากมาย แพลตฟอร์มจะขยายบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการซื้อขายที่หลากหลายของผู้ใช้

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้น MEXC ใช้กลไกการซื้อขายแบบเดียวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ Perpetual Futures โดยมีอินเทอร์เฟซและประสบการณ์การใช้งานที่สอดคล้องกัน ช่วยลดอุปสรรคในการเข้าใช้งานสำหรับผู้ใช้และยกระดับประสบการณ์การซื้อขายโดยรวม

ในการเริ่มเทรด ผู้ใช้สามารถป้อนชื่อหุ้นฟิวเจอร์สที่ต้องการโดยตรงลงในแถบค้นหาบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์ส หรือไปที่แท็บหุ้นและเลือกหุ้นฟิวเจอร์สที่คุณต้องการจากตัวเลือกที่มี


*BTN-เริ่มเทรด&BTNURL=https://www.mexc.com/th-TH/futures/COINBASE_USDT*

ในทำนองเดียวกัน เพียงป้อนชื่อหุ้นฟิวเจอร์สในแถบค้นหาใต้หัวข้อการซื้อขายฟิวเจอร์สในแอป MEXC เพื่อเริ่มต้นใช้งาน เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้อัปเดตแอป MEXC เป็นเวอร์ชัน 6.17.0 หรือใหม่กว่า


หมายเหตุ: ปัจจุบัน MEXC Stock Futures รองรับเฉพาะโหมด Isolated Margin เท่านั้น โหมด Cross Margin ไม่สามารถใช้งานได้

3. หมายเหตุสำคัญสำหรับการซื้อขายหุ้นล่วงหน้าบน MEXC


1) เวลาทำการและวันหยุด: โปรดใส่ใจกับเวลาเปิด/ปิดตลาดและวันหยุดราชการ เวลาซื้อขายคือวันจันทร์ 11:00 น. (UTC+7) ถึงวันศุกร์ 11:00 น. (UTC+7) ตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ ในช่วงวันหยุดและตลาดปิดทำการ ฟังก์ชันการซื้อขายจะถูกระงับ และผู้ใช้จะไม่สามารถส่งหรือปิดคำสั่งซื้อขายได้

2) การดำเนินการในช่วงตลาดปิดทำการ: ในช่วงที่ตลาดปิดทำการ คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขายที่ยังไม่ได้รับการดำเนินการและเพิ่มมาร์จิ้นได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายใหม่หรือปิดสถานะที่มีอยู่ได้ หากคุณกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของราคาที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะของคุณ ขอแนะนำให้ปิดสถานะล่วงหน้า

3) ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุน: ปัจจุบัน MEXC ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนสำหรับ Stock Futures เป็นเวลาจำกัด

4) ความเสี่ยงในช่วงข้ามคืนและการเปิดทำการ: โปรดทราบว่าราคาที่เหมาะสม ณ เวลาเปิดตลาดอาจแตกต่างจากราคาปิดของวันก่อนหน้าอย่างมาก สถานะข้ามคืนมีความเสี่ยงสูงกว่า โปรดตรวจสอบการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

5) คำเตือนความเสี่ยงจากการใช้ประโยชน์: สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นในตลาด MEXC รองรับการซื้อขายแบบเลเวอเรจ เลเวอเรจจะเพิ่มทั้งกำไรและขาดทุน และอาจนำไปสู่การขายสินทรัพย์หรือแม้กระทั่งยอดคงเหลือติดลบ โปรดเลือกอัตราเลเวอเรจของคุณอย่างระมัดระวัง

6) การจัดการการดำเนินการขององค์กร: ในกรณีที่มีการดำเนินการของบริษัท เช่น เงินปันผล การแยกหุ้น หรือการแยกหุ้นแบบย้อนกลับ ราคาหุ้นอ้างอิงอาจผันผวนอย่างมาก เพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นระเบียบ MEXC จะใช้กลไกการชำระราคาก่อนส่งมอบ เพื่อปิดสถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอ การซื้อขายจะกลับมาดำเนินการตามปกติเมื่อกระบวนการชำระราคาเสร็จสิ้น โปรดดูประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับข้อมูลอัปเดตล่าสุด

หมายเหตุ:
1) เงินปันผลและสิทธิที่ไม่ได้รับสิทธิ หมายถึง การดำเนินการของบริษัทที่ผลกำไรจะถูกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินสดหรือหุ้น ในวันยกเว้นเงินปันผล ราคาหุ้นจะถูกปรับตามนั้น
2) การแบ่งหุ้นจะเพิ่มจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ในขณะที่ราคาหุ้นต่อหุ้นลดลง ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่อง โดยทั่วไปแล้ว การแบ่งหุ้นถือเป็นสัญญาณเชิงบวกเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของบริษัท
3) การแยกหุ้นแบบย้อนกลับ (เรียกอีกอย่างว่า การรวมหุ้น) จะทำให้จำนวนหุ้นลดลงและเพิ่มราคาต่อหุ้น โดยมักใช้เพื่อตอบสนองข้อกำหนดในการจดทะเบียนหรือเพื่อปรับปรุงกำไรต่อหุ้น

4. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหุ้น MEXC Futures


4.1 ราคาที่เป็นธรรมคำนวณอย่างไร?


มูลค่าที่เหมาะสมนั้นเชื่อมโยงกับข้อมูลราคาหุ้นสหรัฐฯ ในรูปแบบโทเค็นของ Ondo ซึ่งอาจแตกต่างจากราคาตลาดเรียลไทม์ล่าสุดของหุ้นสหรัฐฯ ที่สอดคล้องกัน

4.2 ค่าธรรมเนียมการระดมทุนจะถูกเรียกเก็บอย่างไร?


ไม่เหมือนกับ Perpetual Futures ปัจจุบัน MEXC Stock Futures ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนใดๆ

4.3 PNL คำนวณอย่างไร?


สำหรับการซื้อขายล่วงหน้าของหุ้นแต่ละครั้ง กำไรและขาดทุน (PNL) จะถูกกำหนดโดยส่วนต่างราคาระหว่างราคาเปิดและราคาปิดเป็นหลัก หมายเหตุ: เลเวอเรจช่วยเพิ่มทั้งกำไรและขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ผลลัพธ์ที่แท้จริงขึ้นอยู่กับเลเวอเรจที่ใช้และขนาดของสถานะ

สูตร: PNL = (ราคาปิด − ราคาเปิด) × เลเวอเรจ × จำนวนหุ้น × ทิศทาง ทิศทาง: Long = +1; Short = -1

ตัวอย่าง:

1) กำไรจากสถานะซื้อ: ซื้อหุ้น Apple (AAPL) 1 หุ้น ที่ราคา 100 ดอลลาร์ (เลเวอเรจ = 1) เมื่อราคาขึ้นไปถึง 105 ดอลลาร์ ให้ปิดสถานะ
PNL = (105 − 100) × 1 × 1 = $5

2) กำไรจากสถานะการขายชอร์ต: ขายหุ้น Tesla (TSLA) 1 หุ้นที่ราคา 200 ดอลลาร์ เมื่อราคาลดลงเหลือ 195 ดอลลาร์ ให้ปิดสถานะ
PNL = (195 − 200) × 1 × 1 × (−1) = $5

4.4 มีมาตรการการจัดการความเสี่ยงใดบ้าง?


MEXC นำระบบการจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแพลตฟอร์มเพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส ชั้นนำมาใช้:
1) แพลตฟอร์มจะตรวจสอบอัตราส่วนกำไรของผู้ใช้อย่างต่อเนื่องแบบเรียลไทม์
2) อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจะคำนวณตามราคาที่เหมาะสม
3) เมื่ออัตราส่วนกำไรลดลงต่ำกว่าเกณฑ์การบำรุงรักษา ระบบจะดำเนินการชำระบัญชีโดยอัตโนมัติเพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

ปัจจุบัน MEXC กำลังจัดกิจกรรมซื้อขายหุ้นล่วงหน้าโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้สามารถลดต้นทุนการซื้อขายได้อย่างมาก ช่วยให้ประหยัดมากขึ้น ซื้อขายได้มากขึ้น และสร้างรายได้มากขึ้น คว้าโอกาสนี้ที่ MEXC เพื่อเพลิดเพลินกับการซื้อขายต้นทุนต่ำ พร้อมรับความเคลื่อนไหวของตลาดและคว้าโอกาสการลงทุนระยะสั้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางสู่การเติบโตทางการเงินที่ยิ่งใหญ่กว่า

แนะนำอ่าน:


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn นำเสนอข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน โปรดทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ และโปรดใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC ไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

บทความยอดนิยม

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฟิวเจอร์สการคาดการณ์คืออะไร? วิธีการซื้อขายฟิวเจอร์สที่เรียบง่ายและเข้าถึงได้

ฟิวเจอร์สการคาดการณ์คืออะไร? วิธีการซื้อขายฟิวเจอร์สที่เรียบง่ายและเข้าถึงได้

การซื้อขายฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากด้วยเลเวอเรจที่สูงและความสามารถในการทำกำไรทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง อย่างไรก็ตาม กลไกที่ซับซ้อน เช่น มาร์จิ้น เลเวอเรจ และราคาชำระบัญชี มักทำให้ผู

วิธีหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้การเพิ่มมาร์จิ้นอัตโนมัติเพื่อปกป้องตำแหน่งของคุณ

วิธีหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้การเพิ่มมาร์จิ้นอัตโนมัติเพื่อปกป้องตำแหน่งของคุณ

ในการเทรดฟิวเจอร์สของสกุลเงินดิจิทัล การบริหารมาร์จิ้นถือเป็นทักษะสำคัญที่ผู้เทรดทุกคนต้องเชี่ยวชาญ เนื่องจากจะกำหนดทั้งความสามารถในการทำกำไรและการควบคุมความเสี่ยงโดยตรง ในบรรดาเครื่องมือต่างๆ ที่ MEX

คู่มือการก๊อปปี้เทรดสำหรับลีดเทรดเดอร์

คู่มือการก๊อปปี้เทรดสำหรับลีดเทรดเดอร์

การก๊อปปี้เทรดเป็นกลยุทธ์การลงทุนในการเทรดสกุลเงินดิจิทัลที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถจำลองการเทรดของนักเทรดที่มีประสบการณ์ได้โดยอัตโนมัติ สำหรับผู้เริ่มต้นที่มีความรู้หรือประสบการณ์การเทรดจำกัด การก๊อปปี้

ราคาดัชนี ราคายุติธรรม และราคาเทรดตลาด

ราคาดัชนี ราคายุติธรรม และราคาเทรดตลาด

1. ราคาดัชนีคืออะไร?ราคาดัชนีคือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาสินทรัพย์อ้างอิงในตลาดแลกเปลี่ยนหลักๆ เนื่องจากราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเปลี่ยนแปลง ราคาดัชนีจะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนถึงมูล

ลงทะเบียนบน MEXC
ลงทะเบียนและรับโบนัสสูงถึง 10,000 USDT