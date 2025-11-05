วิธีการเทรดหุ้นฟิวเจอร์สบน MEXC

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นคริปโทเคอร์เรนซี (Crypto-Based Stock Futures) คือตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ผสานรวมหุ้นสหรัฐฯ (หุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ) เข้ากับตลาดคริปโทเคอร์เรนซี ผ่านการซื้อขายแบบฟิวเจอร์ส ตราสารเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสหรัฐฯ โดยใช้คริปโทเคอร์เรนซี เช่น USDT เป็นมาร์จิ้น โดยไม่จำเป็นต้องถือสินทรัพย์อ้างอิง
1) เวลาทำการ: การซื้อขายสามารถทำได้ตั้งแต่วันจันทร์ 11:00 น. (UTC+7) ถึงวันศุกร์ 11:00 น. (UTC+7) ตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ แต่ละหน้าคู่การซื้อขายจะแสดงตารางการซื้อขายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม
หมายเหตุ:
เนื่องในวันหยุดตลาดสหรัฐฯ ตลอดทั้งวัน การซื้อขายล่วงหน้าหุ้น MEXC จะถูกระงับตลอดทั้งวัน
ในช่วงครึ่งวันทำการ (วันปิดเร็ว) การซื้อขาย MEXC Stock Futures จะปิดเร็วในเวลา 13:00 น. (ET)
ในช่วงระยะเวลาระงับการซื้อขาย ผู้ใช้สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ ปรับมาร์จิ้น และปรับเปลี่ยนเลเวอเรจได้ อย่างไรก็ตาม จะไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อใหม่ได้ และจะไม่มีความเสี่ยงในการถูกชำระบัญชีในช่วงเวลาดังกล่าว
2) ราคาสินทรัพย์อ้างอิงเชื่อมโยงกับข้อมูลราคาหุ้นสหรัฐฯ ในรูปแบบโทเค็นของ Ondo ซึ่งอาจแตกต่างจากราคาตลาดเรียลไทม์ล่าสุดของหุ้นสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้อง
3) ผู้ใช้สามารถดำเนินการซื้อขายมาตรฐานได้ เช่น การเปิดสถานะซื้อและขาย (Long Position) เลเวอเรจที่ใช้ได้สำหรับคู่ซื้อขาย Stock Futures แต่ละคู่จะแตกต่างกันออกไป โปรดดูข้อมูลเลเวอเรจที่แสดงในหน้าเพจ
4) ไม่มีค่าธรรมเนียม (ข้อเสนอมีเวลาจำกัด): ปัจจุบัน MEXC เสนอค่าธรรมเนียมการเทรด 0% และค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุน 0% สำหรับ Stock Futures ซึ่งช่วยลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมได้อย่างมาก
5) ประสบการณ์การเทรดฟิวเจอร์สแบบถาวร: ด้วยอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้และการออกแบบ Perpetual Futures MEXC ลดอุปสรรคในการเข้าและมอบประสบการณ์การซื้อขายที่ราบรื่นสำหรับนักลงทุนทั้งรายใหม่และรายมีประสบการณ์
แพลตฟอร์ม MEXC Stock Futures นำเสนอตัวเลือก U.S. Stock Futures ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึง COIN, HOOD, NVDA, AAPL, AMZN, GOOGL, META, TSLA, MCD และอื่นๆ อีกมากมาย แพลตฟอร์มจะขยายบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการซื้อขายที่หลากหลายของผู้ใช้
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้น MEXC ใช้กลไกการซื้อขายแบบเดียวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ Perpetual Futures โดยมีอินเทอร์เฟซและประสบการณ์การใช้งานที่สอดคล้องกัน ช่วยลดอุปสรรคในการเข้าใช้งานสำหรับผู้ใช้และยกระดับประสบการณ์การซื้อขายโดยรวม
ในการเริ่มเทรด ผู้ใช้สามารถป้อนชื่อหุ้นฟิวเจอร์สที่ต้องการโดยตรงลงในแถบค้นหาบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์ส หรือไปที่แท็บหุ้นและเลือกหุ้นฟิวเจอร์สที่คุณต้องการจากตัวเลือกที่มี
ในทำนองเดียวกัน เพียงป้อนชื่อหุ้นฟิวเจอร์สในแถบค้นหาใต้หัวข้อการซื้อขายฟิวเจอร์สในแอป MEXC เพื่อเริ่มต้นใช้งาน เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้อัปเดตแอป MEXC เป็นเวอร์ชัน 6.17.0 หรือใหม่กว่า
หมายเหตุ: ปัจจุบัน MEXC Stock Futures รองรับเฉพาะโหมด Isolated Margin เท่านั้น โหมด Cross Margin ไม่สามารถใช้งานได้
1) เวลาทำการและวันหยุด: โปรดใส่ใจกับเวลาเปิด/ปิดตลาดและวันหยุดราชการ เวลาซื้อขายคือวันจันทร์ 11:00 น. (UTC+7) ถึงวันศุกร์ 11:00 น. (UTC+7) ตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ ในช่วงวันหยุดและตลาดปิดทำการ ฟังก์ชันการซื้อขายจะถูกระงับ และผู้ใช้จะไม่สามารถส่งหรือปิดคำสั่งซื้อขายได้
2) การดำเนินการในช่วงตลาดปิดทำการ: ในช่วงที่ตลาดปิดทำการ คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขายที่ยังไม่ได้รับการดำเนินการและเพิ่มมาร์จิ้นได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายใหม่หรือปิดสถานะที่มีอยู่ได้ หากคุณกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของราคาที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะของคุณ ขอแนะนำให้ปิดสถานะล่วงหน้า
3) ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุน: ปัจจุบัน MEXC ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนสำหรับ Stock Futures เป็นเวลาจำกัด
4) ความเสี่ยงในช่วงข้ามคืนและการเปิดทำการ: โปรดทราบว่าราคาที่เหมาะสม ณ เวลาเปิดตลาดอาจแตกต่างจากราคาปิดของวันก่อนหน้าอย่างมาก สถานะข้ามคืนมีความเสี่ยงสูงกว่า โปรดตรวจสอบการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
5) คำเตือนความเสี่ยงจากการใช้ประโยชน์: สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นในตลาด MEXC รองรับการซื้อขายแบบเลเวอเรจ เลเวอเรจจะเพิ่มทั้งกำไรและขาดทุน และอาจนำไปสู่การขายสินทรัพย์หรือแม้กระทั่งยอดคงเหลือติดลบ โปรดเลือกอัตราเลเวอเรจของคุณอย่างระมัดระวัง
6) การจัดการการดำเนินการขององค์กร: ในกรณีที่มีการดำเนินการของบริษัท เช่น เงินปันผล การแยกหุ้น หรือการแยกหุ้นแบบย้อนกลับ ราคาหุ้นอ้างอิงอาจผันผวนอย่างมาก เพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นระเบียบ MEXC จะใช้กลไกการชำระราคาก่อนส่งมอบ เพื่อปิดสถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอ การซื้อขายจะกลับมาดำเนินการตามปกติเมื่อกระบวนการชำระราคาเสร็จสิ้น โปรดดูประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับข้อมูลอัปเดตล่าสุด
หมายเหตุ:
1) เงินปันผลและสิทธิที่ไม่ได้รับสิทธิ หมายถึง การดำเนินการของบริษัทที่ผลกำไรจะถูกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินสดหรือหุ้น ในวันยกเว้นเงินปันผล ราคาหุ้นจะถูกปรับตามนั้น
2) การแบ่งหุ้นจะเพิ่มจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ในขณะที่ราคาหุ้นต่อหุ้นลดลง ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่อง โดยทั่วไปแล้ว การแบ่งหุ้นถือเป็นสัญญาณเชิงบวกเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของบริษัท
3) การแยกหุ้นแบบย้อนกลับ (เรียกอีกอย่างว่า การรวมหุ้น) จะทำให้จำนวนหุ้นลดลงและเพิ่มราคาต่อหุ้น โดยมักใช้เพื่อตอบสนองข้อกำหนดในการจดทะเบียนหรือเพื่อปรับปรุงกำไรต่อหุ้น
มูลค่าที่เหมาะสมนั้นเชื่อมโยงกับข้อมูลราคาหุ้นสหรัฐฯ ในรูปแบบโทเค็นของ Ondo ซึ่งอาจแตกต่างจากราคาตลาดเรียลไทม์ล่าสุดของหุ้นสหรัฐฯ ที่สอดคล้องกัน
ไม่เหมือนกับ Perpetual Futures ปัจจุบัน MEXC Stock Futures ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนใดๆ
สำหรับการซื้อขายล่วงหน้าของหุ้นแต่ละครั้ง กำไรและขาดทุน (PNL) จะถูกกำหนดโดยส่วนต่างราคาระหว่างราคาเปิดและราคาปิดเป็นหลัก หมายเหตุ: เลเวอเรจช่วยเพิ่มทั้งกำไรและขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ผลลัพธ์ที่แท้จริงขึ้นอยู่กับเลเวอเรจที่ใช้และขนาดของสถานะ
สูตร: PNL = (ราคาปิด − ราคาเปิด) × เลเวอเรจ × จำนวนหุ้น × ทิศทาง
ทิศทาง: Long = +1; Short = -1
ตัวอย่าง:
1) กำไรจากสถานะซื้อ: ซื้อหุ้น Apple (AAPL) 1 หุ้น ที่ราคา 100 ดอลลาร์ (เลเวอเรจ = 1) เมื่อราคาขึ้นไปถึง 105 ดอลลาร์ ให้ปิดสถานะ
PNL = (105 − 100) × 1 × 1 = $5
2) กำไรจากสถานะการขายชอร์ต: ขายหุ้น Tesla (TSLA) 1 หุ้นที่ราคา 200 ดอลลาร์ เมื่อราคาลดลงเหลือ 195 ดอลลาร์ ให้ปิดสถานะ
PNL = (195 − 200) × 1 × 1 × (−1) = $5
MEXC นำระบบการจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแพลตฟอร์มเพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส ชั้นนำมาใช้:
1) แพลตฟอร์มจะตรวจสอบอัตราส่วนกำไรของผู้ใช้อย่างต่อเนื่องแบบเรียลไทม์
2) อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจะคำนวณตามราคาที่เหมาะสม
3) เมื่ออัตราส่วนกำไรลดลงต่ำกว่าเกณฑ์การบำรุงรักษา ระบบจะดำเนินการชำระบัญชีโดยอัตโนมัติเพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
ปัจจุบัน MEXC กำลังจัดกิจกรรมซื้อขายหุ้นล่วงหน้าโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้สามารถลดต้นทุนการซื้อขายได้อย่างมาก ช่วยให้ประหยัดมากขึ้น ซื้อขายได้มากขึ้น และสร้างรายได้มากขึ้น คว้าโอกาสนี้ที่ MEXC เพื่อเพลิดเพลินกับการซื้อขายต้นทุนต่ำ พร้อมรับความเคลื่อนไหวของตลาดและคว้าโอกาสการลงทุนระยะสั้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางสู่การเติบโตทางการเงินที่ยิ่งใหญ่กว่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn นำเสนอข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน โปรดทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ และโปรดใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC ไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้