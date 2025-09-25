คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น: วิธีการส่งออกข้อมูลประวัติโพสิชันฟิวเจอร์สเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเทรด

ในการเทรดฟิวเจอร์ส การเชี่ยวชาญและวิเคราะห์ข้อมูลการเทรดในอดีตของคุณถือเป็นก้าวแรกในการเป็นผู้เทรดที่มีประสบการณ์มากขึ้น ฟีเจอร์ส่งออกข้อมูลประวัติสถานะสัญญาเทรดฟิวเจอร์สที่เปิดตัวใหม่ของ MEXC ช่วยให้ผู้เทรดสกุลเงินดิจิทัลสามารถตรวจสอบกลยุทธ์ในอดีตและเสริมสร้างการจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อมูลประวัติโพสิชันสัญญาเทรดฟิวเจอร์สหมายถึงบันทึกโพสิชันที่ผ่านมาของผู้เทรดในการเทรดสัญญาเทรดฟิวเจอร์ส โดยทั่วไปจะรวมถึงข้อมูล เช่น เวลาเทรด ราคาเข้าเฉลี่ย ราคาปิดเฉลี่ย ทิศทางโพสิชัน (long หรือ short) ขนาดโพสิชัน โหมดมาร์จิ้น PNL ที่รับรู้ และสถานะโพสิชัน
การส่งออกข้อมูลประวัติโพสิชันฟิวเจอร์สทำให้สามารถบันทึกราคาเข้า ราคาออก ทิศทาง PNL และวันที่และเวลาของการเทรดแต่ละรายการได้ครบถ้วน ซึ่งจะสร้างเส้นทางการเทรดที่สามารถตรวจสอบได้ การวิเคราะห์ว่าโพสิชันต่างๆ ทำผลงานอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน เช่น ตลาดกระทิง ตลาดหมี และช่วงราคาต่างๆ จะช่วยให้เทรดเดอร์ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงในกลยุทธ์ของตนได้อย่างแม่นยำ ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจค้นพบปัญหา เช่น "ค่าเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับแนวโน้ม ส่งผลให้เกิดการสูญเสียที่มากขึ้นในการเทรดครั้งเดียว" ซึ่งช่วยให้สามารถปรับแต่งพารามิเตอร์และเกณฑ์การเข้าได้อย่างละเอียด ช่วยให้ผู้ค้าเปลี่ยนจากการพึ่งพาประสบการณ์ไปเป็นการใช้กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ข้อมูลประวัติโพสิชันทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงที่สำคัญสำหรับการควบคุมความเสี่ยง การวิเคราะห์ตัวชี้วัดหลัก เช่น การถอนสูงสุด อัตราการใช้มาร์จิ้น และความน่าจะเป็นในการชำระบัญชี ช่วยให้ผู้ค้าสามารถประเมินการยอมรับความเสี่ยงของตนเองได้ในเชิงปริมาณ ตัวอย่างเช่น หากข้อมูลเผยให้เห็นว่า 90% ของการเทรดที่สูญเสียในขณะที่ใช้เลเวอเรจ 5 เท่ามีสาเหตุมาจากการล้มเหลวในการลดการสูญเสียในเวลาที่กำหนด เราสามารถใช้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวด เช่น กำหนดการสูญเสียในการเทรดครั้งเดียวไม่เกิน 2% ของเงินทุน หรือใช้เครื่องมือหยุดการขาดทุนอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่เกิดจากอารมณ์ซึ่งอาจทำลายห่วงโซ่เงินทุนได้ นอกจากนี้ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในอดีตของโหมดมาร์จิ้นที่แตกต่างกัน (เช่น มาร์จิ้นไขว้เทียบกับมาร์จิ้นแยก) สามารถช่วยให้ผู้เทรดเลือกกลยุทธ์การแยกความเสี่ยงที่สอดคล้องกับรูปแบบการเทรดของตนได้
ปัจจุบัน MEXC รองรับการส่งออกข้อมูลประวัติโพสิชันฟิวเจอร์สบนแพลตฟอร์มเว็บเท่านั้น คุณสมบัตินี้ยังไม่มีให้ใช้งานบนแอป
ในหน้าแรกของ MEXC อย่างเป็นทางการ ให้ไปที่มุมขวาบนแล้วไปที่คำสั่งซื้อ → คำสั่งฟิวเจอร์ส → ประวัติโพสิชัน คุณสามารถดูข้อมูลได้สูงสุด 90 วันบนหน้านี้
หากต้องการค้นหาข้อมูลประวัติโพสิชันที่ต้องการได้แม่นยำยิ่งขึ้น คุณสามารถกรองตามคู่การเทรด โหมดมาร์จิ้น ทิศทาง เวลาปิด และพารามิเตอร์อื่นๆ
หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลประวัติโพสิชันโดยละเอียดเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่มส่งออกประวัติโพสิชัน จากนั้นเลือกคู่การเทรด โหมดมาร์จิ้น ทิศทาง เวลาปิด และรูปแบบการส่งออกที่ต้องการ เมื่อตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว คลิกส่งออกเพื่อดำเนินการส่งออกข้อมูลประวัติโพสิชันให้เสร็จสิ้น
หมายเหตุ: เมื่อเลือกช่วงเวลาปิด หากคุณเลือก 180 วันล่าสุด หรือ 365 วันล่าสุด จะมีข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้นเพื่อระบุว่าการส่งออกข้อมูลจำนวนมากรองรับช่วงเวลา 365 วันใดๆ ภายใน 18 เดือนที่ผ่านมา (จนถึงวันก่อนหน้า) การส่งออกแต่ละรายการสามารถมีรายการได้สูงสุด 100,000 รายการ โดยอนุญาตให้ดาวน์โหลดได้สูงสุด 10 ครั้งต่อเดือน
นอกจากนี้ หากคุณเลือก PDF เป็นรูปแบบการส่งออก โปรดทราบว่าการส่งออกอาจใช้เวลาสักครู่จึงจะเสร็จสมบูรณ์ หากข้อมูลเกิน 10,000 รายการ ระบบจะเปลี่ยนไปใช้กระบวนการส่งออกข้อมูลจำนวนมากโดยอัตโนมัติ
การทราบวิธีการส่งออกข้อมูลโพสิชันถือเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เทรดฟิวเจอร์สคริปโตทุกคน ด้วยคุณสมบัติการส่งออกข้อมูลโดยละเอียดของ MEXC คุณสามารถดำเนินการตรวจสอบการเทรด วิเคราะห์ PNL และประเมินกลยุทธ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการเทรดได้อย่างต่อเนื่อง
หากคุณยังไม่ได้เริ่มเทรด ฟิวเจอร์ส เพียงเข้าสู่ระบบเว็บไซต์หรือแอป MEXC ไปที่แถบนำทางด้านบน คลิกที่ ฟิวเจอร์ส และเลือก USDT-M Futures หรือ Coin-M Futures หลังจากฝากหรือโอนสินทรัพย์ไปยังบัญชีฟิวเจอร์สของคุณแล้ว ให้ตั้งค่าเลเวอเรจและเลือกทิศทางโพสิชันของคุณ (Long/Short) เพื่อเปิดการเทรด สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด โปรดดูที่: บทช่วยสอนการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC (แอป): วิธีการเทรดฟิวเจอร์สบน MEXC
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว