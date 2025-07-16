Fragmetric (FRAG): การจัดการสินทรัพย์แบบแยกส่วนและการยึดโครงสร้างพื้นฐานใหม่บนโซลานา

ในขณะที่การจัดการสินทรัพย์แบบออนเชนและการรีสเตคกลายเป็นเสาหลักของระบบนิเวศ DeFi มากขึ้น Fragmetric จึงเป็นผู้ริเริ่มโซลูชันแบบโมดูลาร์และจัดองค์ประกอบได้สูงบนเครือข่าย Solana ด้วยการแนะนำมาตรฐานสินทรัพย์ FRAG-22 และโมเดลการวางเดิมพันสภาพคล่องสินทรัพย์หลายรายการ Fragmetric มอบประสบการณ์การวางเดิมพันแบบรวมและกลไกการแจกจ่ายผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพ โดยสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยและยืดหยุ่นยิ่งขึ้นสำหรับการทำงานร่วมกันของสินทรัพย์ ซึ่งปรับแต่งให้เหมาะกับทั้งผู้ใช้และนักพัฒนา Fragmetricคือโปรโตคอลการจัดการสินทรัพย์แบบโมดูลาร์ที่สร้างขึ้นบนเครือข่าย Solana พันธกิจของบริษัทคือการมอบการจัดการสภาพคล่องแบบรวม การรวบรวมรางวัล และการสนับสนุนการกำกับดูแลแบบโมดูลาร์สำหรับสินทรัพย์สเตกกิ้งประเภทต่างๆ รวมถึง SOL และ Liquid Staking Tokens (LST) ชั้นนำ
โปรโตคอลจะเน้นไปที่ส่วนประกอบหลักสองประการ:
มาตรฐาน FRAG-22: กรอบการจัดการสินทรัพย์ที่อิงตาม Solana Token Extensions ช่วยให้สามารถจัดทำแผนที่สินทรัพย์หลายประเภทและควบคุมแบบโมดูลาร์ได้
สินทรัพย์ Frag (เช่น fragSOL, fragJTO): โทเค็นตัวแทนที่ได้รับเมื่อผู้ใช้ฝากสินทรัพย์เดิมพัน โทเค็นเหล่านี้เป็นของเหลว สามารถประกอบได้ และรองรับการแจกจ่ายผลตอบแทนโดยอัตโนมัติ
ผ่านกรอบงานสินทรัพย์มาตรฐานและโมเดลรางวัลอัตโนมัติ Fragmetric มุ่งหวังที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนในการเดิมพัน ลดความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน และจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานสำหรับความร่วมมือด้านสินทรัพย์รุ่นต่อไปใน DeFi
2.1 รองรับสินทรัพย์สเตคกิ้งหลายประเภท
ผู้ใช้สามารถฝากสินทรัพย์ต่าง ๆ ลงใน Fragmetric รวมถึง SOL (โทเค็นดั้งเดิม) และ LST หลากหลาย (เช่น JitoSOL, mSOL, bSOL, JTO และอื่น ๆ)
เมื่อฝากเงิน ผู้ใช้จะได้รับสินทรัพย์ Frag ที่สอดคล้องกัน (เช่น fragSOL) ซึ่งแสดงถึงตำแหน่งที่พวกเขาเดิมพัน สินทรัพย์เศษส่วนเหล่านี้เป็นสภาพคล่องและสามารถใช้ในโปรโตคอล DeFi เพื่อการซื้อขาย การเดิมพันเพิ่มเติม หรือกิจกรรมสร้างผลตอบแทนอื่นๆ
2.2 แหล่งผลผลิตที่หลากหลาย
การรวมกระแสรายได้หลายทางทำให้สินทรัพย์ Fragment มอบศักยภาพในการรับผลตอบแทนทบต้นแก่ผู้ถือ โดยส่วนใหญ่มาจาก:
รางวัลผู้ตรวจสอบ PoS: รางวัลบล็อกสเตกกิ้งแบบดั้งเดิม
รายได้ MEV (มูลค่าสูงสุดที่สกัดได้): บูรณาการกับโอกาส MEV ผ่านทางเครือข่าย Jito
สิ่งจูงใจในการให้บริการเครือข่ายแบบโมดูลาร์ (AVS): รางวัลจากการเข้าร่วมบริการแบบกระจายอำนาจ เช่น Switchboard (Oracle) และ Ping Network (โครงสร้างพื้นฐานโหนด)
2.3 มาตรฐานสินทรัพย์โมดูลาร์ FRAG-22
FRAG-22 เป็นมาตรฐานสินทรัพย์ดั้งเดิมที่แนะนำโดย Fragmetric บน Solana โดยสร้างขึ้นโดยใช้ส่วนขยายโทเค็น มีคุณสมบัติหลักๆ ดังต่อไปนี้:
การเป็นตัวแทนสินทรัพย์รวม: จัดทำแผนที่สินทรัพย์ต่างๆ เพื่อแยกสินทรัพย์ออกจากกัน ทำให้การจัดการพอร์ตโฟลิโอและการบูรณาการง่ายขึ้น
โมดูลควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้: เปิดใช้งานการจัดการแบบไดนามิกของการโอน รางวัล และพารามิเตอร์ผ่านทาง transfer hook
การติดตามและแจกจ่ายรางวัลอัตโนมัติ: แก้ไขความไม่สอดคล้องกันในระบบรางวัล LST แบบดั้งเดิมเพื่อปรับปรุงความแม่นยำและความยุติธรรม
ความสามารถในการจัดทำที่รองรับ DeFi: โมเดลสินทรัพย์มาตรฐานช่วยเพิ่มความเข้ากันได้และการบูรณาการระหว่างโปรโตคอล DeFi
2.4 สถาปัตยกรรมและการตรวจสอบความปลอดภัย
ส่วนประกอบที่สำคัญทั้งหมดของ Fragmetric ได้ผ่านการตรวจสอบและการยืนยันอย่างเป็นทางการโดย Certora และ Quantstamp ซึ่งรวมถึงระบบการแจกจ่ายรางวัล การควบคุมอนุญาตสัญญา และโครงสร้างพื้นฐานการกำหนดเส้นทางสินทรัพย์แบบข้ามโมดูล เพื่อให้แน่ใจว่าโปรโตคอลมีความปลอดภัยแข็งแกร่งและมีการจัดการสินทรัพย์อย่างโปร่งใส
FRAG คือโทเค็นการกำกับดูแลดั้งเดิมของโปรโตคอล Fragmetric ที่มีอุปทานรวมคงที่จำนวน 1 พันล้านโทเค็นที่ออกผ่านรูปแบบการแจกจ่ายครั้งเดียว โดยไม่มีการวางแผนเพิ่มเงินเฟ้อเพิ่มเติม นอกเหนือจากบทบาทในการกำกับดูแลหลักแล้ว ผู้ถือโทเค็น FRAG ยังสามารถเดิมพัน FRAG เพื่อเข้าร่วมในการเสนอโปรโตคอลและการลงคะแนนเสียงได้ โทเค็นยังทำหน้าที่สร้างแรงจูงใจที่สำคัญภายในระบบนิเวศอีกด้วย: การเดิมพัน FRAG จะให้สิทธิ์ในการเข้าถึงคะแนนแอร์ดรอป (F Points) และช่วยเพิ่มน้ำหนักรางวัล ในอนาคต FRAG จะถูกนำมาใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักพัฒนาโมดูล ผู้เข้าร่วมเครือข่าย และการบูรณาการ Actively Validated Services (AVS) ใหม่ โดยวางตำแหน่งโทเค็นให้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของมูลค่าและการประสานงานทั่วทั้งระบบ การจัดสรรโทเค็นและการปลดล็อคภาพรวมมีดังนี้:
หมวดหมู่
การจัดสรร
ตารางการให้สิทธิ
ผู้สนับสนุนหลัก
20%
vesting แบบ Cliff 1 ปี + แบบ Linear 2 ปี
นักลงทุนในช่วงเริ่มต้น
22%
10% ของการปล่อยเบื้องต้น ส่วนที่เหลือจะเป็นไปตามเงื่อนไข 1 ปี + การให้สิทธิ์ 2 ปี
มูลนิธิ
13%
vesting แบบเชิงเส้น 4 ปีแบบรายไตรมาส
การพัฒนาชุมชนและระบบนิเวศ
30%
1/3 การปล่อยตัวครั้งแรก คงเหลือสิทธิ์เป็นเวลา 4 ปี
Airdrop
15%
ออกเป็นระยะๆ จัดสรร 1.8% ในซีซั่น 1
กิจกรรม airdrop ครั้งแรกของ Fragmetric (ซีซั่น 1) เสร็จสิ้นลงด้วยภาพที่ถ่ายเมื่อเดือนมิถุนายน 2025 และเปิดให้รับสิทธิ์ในวันที่ 2 กรกฎาคม โครงการ Airdrop ได้ถูกแจกจ่ายให้กับสมาชิกชุมชนที่กระตือรือร้น รวมถึงผู้ถือสินทรัพย์เช่น fragSOL และ fragJTO การแจกฟรีครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นก้าวสำคัญในการแจกจ่ายโทเค็น FRAG ครั้งแรกเท่านั้น แต่ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้จำนวนมาก เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และวางรากฐานสำหรับการกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจอีกด้วย
ในเวลาเดียวกัน โทเค็น FRAG ได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการสำหรับการซื้อขายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2025 ผ่านการแลกเปลี่ยนหลายแห่ง รวมถึง MEXC อุปทานหมุนเวียนเริ่มแรกอยู่ที่ประมาณ 202 ล้านโทเค็น เนื่องจากโปรโตคอลยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการมีส่วนร่วมของชุมชนมีมากขึ้น คาดว่ายูทิลิตี้ของ FRAG จะขยายออกไปเกินขอบเขตการกำกับดูแลและการเดิมพันพื้นฐานเพื่อรวมถึงแรงจูงใจในระบบนิเวศที่หลากหลายยิ่งขึ้นและความร่วมมือข้ามโปรโตคอล
Fragmetric นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับประสิทธิภาพสินทรัพย์ การกำกับดูแลแบบแยกส่วน และการบูรณาการแบบข้ามผลตอบแทนผ่านมาตรฐาน FRAG-22 และโมเดลการเดิมพันสินทรัพย์หลายรายการใหม่ นวัตกรรมดังกล่าวอยู่ที่การใช้กลไกมาตรฐานและอัตโนมัติเพื่อรักษาสมดุลระหว่างสภาพคล่องของสินทรัพย์และผลตอบแทนทบต้น เมื่อมองไปข้างหน้า Fragmetric มีเป้าหมายที่จะขยายการสนับสนุนให้กับ LST (Liquid Staking Token) และ AVS (Actively Validated Services) ที่หลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงบูรณาการกับเครือข่ายนักพัฒนาโมดูลาร์ที่กว้างขึ้น และสร้างโครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์แบบร่วมมือที่ให้บริการ Solana ทั้งหมดและระบบนิเวศแบบหลายโซ่
ในฐานะโครงการที่ผสมผสานนวัตกรรมทางเทคนิคกับการใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริง Fragmetric แสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนและศักยภาพในระยะยาวในภาคการเงินแบบสเตคกิ้ง และคุ้มค่าแก่การเฝ้าติดตาม
ในฐานะผู้นำการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลก MEXC มอบสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพพร้อมค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูง ผู้ใช้สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเริ่มซื้อขายโทเค็น FRAG: 2) ค้นหา “FRAG” ในแถบค้นหาและเลือกการซื้อขายแบบ Spot หรือ Futures
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนจำนวนเงินและพารามิเตอร์ราคา และดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น
คุณยังสามารถเข้าร่วมได้โดยไปที่หน้ากิจกรรม MEXC Airdrop+ เพื่อร่วมกิจกรรม FRAG airdrop เพื่อแบ่งปัน 255,000 FRAG และ 50,000 USDT!
