ราคา ENA พุ่งสูง: "Synthetic Dollar" ของ Ethena กำลังปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ DeFi อย่างไร

ฤดูร้อนปี 2025 ถือเป็นช่วงเวลาที่โดดเด่นของ ENA ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม โทเค็นยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง และกลายมาเป็นสินทรัพย์ที่มีผลงานดีที่สุดในกลุ่มสกุลเงินดิจิทัล 100 อันดับแรกตามมูลค่าตลาดอย่างรวดเร็ว ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม การพุ่งขึ้นของราคา ENA ได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยทะลุระดับ 0.70 ดอลลาร์อย่างเด็ดขาด และสร้างจุดสูงสุดใหม่ประจำปี
การเติบโตนี้ไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีหรือเกิดขึ้นแบบโดดเดี่ยว แต่เกิดจากการรวมตัวของพลังสำคัญหลายประการ ได้แก่ การเติบโตของกลไกแพลตฟอร์มของ Ethena การหลั่งไหลเข้ามาของทุนสถาบัน และโครงสร้างตลาดที่เอื้ออำนวยซึ่งขยายโมเมนตัมให้กว้างขึ้น
Ethena เป็นโปรโตคอลการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ที่สร้างขึ้นบนบล็อคเชน Ethereum โดยมุ่งเน้นไปที่การออก stablecoin สังเคราะห์ที่เรียกว่า USDe ต่างจาก stablecoin ทั่วไปที่พึ่งพาเงินสำรองที่ธนาคารถืออยู่ USDe ได้รับการหนุนหลังอย่างเต็มที่โดยสินทรัพย์บนเครือข่ายและกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง ทำให้เกิดทางเลือกอื่นที่ต้านทานการเซ็นเซอร์ ปรับขนาดได้ และไม่น่าเชื่อถือสำหรับดอลลาร์สหรัฐฯ พันธกิจของเราคือการจัดหาสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพและเข้าถึงได้ทั่วโลกซึ่งข้ามผ่านข้อจำกัดของระบบการเงินแบบเดิม
หัวใจหลักของการออกแบบ Ethena คือโมเดลการป้องกันความเสี่ยงแบบเดลต้า-เป็นกลางที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการถือสินทรัพย์เฉพาะจุด (เช่น ETH) ในขณะเดียวกันก็เปิดสถานะขายชอร์ตฟิวเจอร์สแบบถาวรที่เทียบเท่ากันเพื่อลดความผันผวนของราคาและรักษาเสถียรภาพของมูลค่า นอกจากนี้ Ethena ยังมีเป้าหมายที่จะเพิ่มความเข้ากันได้แบบข้ามสายโซ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำธุรกรรมบนสายโซ่ และลดต้นทุนการทำธุรกรรม โดยวางรากฐานสำหรับการนำไปใช้อย่างแพร่หลายของ USDe ในระบบนิเวศหลายสายโซ่
ENA คือโทเค็นการกำกับดูแลและแรงจูงใจของโปรโตคอล Ethena ผู้ถือครองจะสามารถมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียงในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการตัดสินใจที่สำคัญของพิธีสาร เช่น การเปิดใช้งานกลไก "สลับค่าธรรมเนียม" ที่อาจเกิดขึ้น ตามการวิจัยของ Kairos เงื่อนไขการเปิดใช้งานที่จำเป็น 2 ประการได้รับการตอบสนองแล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ถือ ENA อาจเริ่มแบ่งปันรายได้ของโปรโตคอลในเร็วๆ นี้
เสถียรภาพของ USDe ได้รับการรักษาไว้โดยการถือสินทรัพย์สปอต (เช่น ETH) ขณะเดียวกันก็เปิดสถานะขายชอร์ตฟิวเจอร์สที่เทียบเท่ากัน ซึ่งสร้างโครงสร้างเดลต้าที่เป็นกลาง ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงแบบชดเชยที่ไม่มีความเสี่ยงทางการตลาดแบบทิศทางเดียว
แหล่งกำไรหลักมาจากอัตราเงินทุนที่เป็นบวกอย่างต่อเนื่องในสัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวร เมื่อโพสิชัน long จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนให้กับโพสิชัน short Ethena จะได้รับรายได้อย่างต่อเนื่องจากการถือตำแหน่งขาย
Ethena ดำเนินงานอย่างไร
Fee-Switch ทำหน้าที่เป็นกลไกการแบ่งปันรายได้ของ Ethena โดยส่วนหนึ่งของรายได้ของโปรโตคอลจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ถือ ENA ตามสัดส่วน ระบบนี้ดำเนินการผ่านการกำกับดูแลแบบออนเชน โดยมีความคล้ายคลึงกับ "การจ่ายเงินปันผล" ในระบบการเงินแบบดั้งเดิมในเชิงแนวคิด แม้ว่าฟีเจอร์ดังกล่าวยังไม่ได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ แต่เงื่อนไขสำคัญ 2 ประการสำหรับการเปิดตัวก็ได้รับการบรรลุแล้ว ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการนำไปปฏิบัติจริงในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุนของ ENA มากยิ่งขึ้น
ความทะเยอทะยานของ Ethena ขยายออกไปไกลเกินกว่าการพัฒนาโปรโตคอล DeFi ด้วยความคิดริเริ่มที่กระตือรือร้นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการเติบโตของระบบนิเวศ ด้วยความร่วมมือกับ Anchorage Digital บริษัทได้เปิดตัว USDtb ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพและได้รับการสนับสนุนจากกองทุนตลาดเงินของ BlackRock โดยนำเสนอทางเลือกดิจิทัลดอลลาร์ที่เชื่อถือได้ให้กับลูกค้าสถาบัน นอกจากนี้ Ethena ยังได้ร่วมมือกับ TON Foundation เพื่อบูรณาการ USDe เข้ากับ Wallet ของ Telegram ช่วยให้ผู้ใช้กว่า 900 ล้านคนสามารถใช้ stablecoin สังเคราะห์ภายในแอปส่งข้อความได้อย่างราบรื่น การเคลื่อนไหวเหล่านี้ทำให้ศักยภาพในการนำไปใช้และการเข้าถึงตลาดของ Ethena กว้างขึ้นอย่างมาก ข้อมูลบนเครือข่ายแสดงให้เห็นว่าอุปทานหมุนเวียนของ USDe พุ่งสูงขึ้น 75% ในเดือนที่ผ่านมา ทะลุ 9 พันล้านดอลลาร์ และรักษาตำแหน่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก รองจาก USDC และ USDT เท่านั้น การเติบโตอย่างรวดเร็วของการนำ USDe มาใช้ส่งผลให้มีการพึ่งพาสินทรัพย์ค้ำประกันและกลไกการกำกับดูแลเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของ ENA เพิ่มขึ้น และผลักดันให้มีความต้องการของตลาดแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม StablecoinX ได้ประกาศการมุ่งมั่นซื้อ ENA มูลค่า 360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยดำเนินการซื้อคืนในอัตราประมาณ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน โดย ENA ที่ถูกซื้อทั้งหมดจะต้องถูกล็อกไว้ในระยะยาว การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความต้องการสภาพคล่องในปริมาณมากเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมการสนับสนุนราคาของโทเค็นอีกด้วย ในเวลาเดียวกัน ที่อยู่วาฬบนเชนหลายแห่งได้โอน ENA เกือบ 60 ล้าน (มูลค่ากว่า 30 ล้านดอลลาร์) ไปยังการแลกเปลี่ยนหลักในวันเดียว ซึ่งเป็นสัญญาณของกิจกรรมการสะสมและการเก็งกำไรที่กระตือรือร้นในตลาด
ในสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยมหภาคเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง โมเดล "การเก็งกำไรอัตราเงินทุน" ของ Ethena ได้สร้างบัญชีออมทรัพย์ DeFi เวอร์ชันออนเชนขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอกลไกผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจสำหรับผู้ใช้ที่เป็นสถาบันและผู้ใช้ที่มีมูลค่าสุทธิสูง เนื่องจากรายได้จากโปรโตคอลยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และการเปิดใช้งาน Fee-Switch ใกล้เข้ามา ENA ซึ่งถูกวางตำแหน่งให้เป็นช่องทางในการกระจายรายได้ในอนาคต กำลังอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าใหม่อย่างรวดเร็ว การผสมผสานระหว่างเรื่องราวที่ชัดเจนและศักยภาพในการสร้างรายได้ที่จับต้องได้ก่อให้เกิดตรรกะวงจรปิดที่สนับสนุนการพุ่งสูงขึ้นของราคาของ ENA เมื่อเร็ว ๆ นี้
เรื่องราวของ ENA ยังคงไม่จบสิ้น ในขณะที่ตลาด DeFi ค่อยๆ ฟื้นตัว วิสัยทัศน์ของ Ethena เกี่ยวกับระบบนิเวศดอลลาร์สังเคราะห์บนเชนก็กำลังเกิดขึ้นเป็นรูปแบบใหม่ โดยที่ ENA ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลและกลไกการจับมูลค่า อย่างไรก็ตาม ต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญหลายประการ:
ความเสี่ยงจากการกลับตัวของอัตราเงินทุน: โมเดลการเก็งกำไรในปัจจุบันนั้นขึ้นอยู่กับฟิวเจอร์สถาวรที่รักษาระดับเงินทุนเป็นบวกเป็นอย่างมาก การเปลี่ยนไปเป็นลบจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้จากโปรโตคอล
แรงกดดันในการปลดล็อคโทเค็น: ตารางการแจกจ่าย ENA บางส่วนยังคงล็อคไว้บางส่วน และแรงขายที่อาจเกิดขึ้นต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงของคู่สัญญา: โปรโตคอลจะต้องแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นภายใต้สภาวะความผันผวนของตลาดที่รุนแรง
กล่าวได้ว่าในสภาพแวดล้อมที่กว้างขึ้นซึ่งโมเดล stablecoin กำลังเผชิญกับการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้น ความโปร่งใสบนเชนและการออกแบบที่อิงการเก็งกำไรของ Ethena ถือเป็นจุดที่แตกต่างที่สำคัญ การที่ ENA สามารถดึงดูดทุนจากสถาบันและรักษาความเชื่อมั่นของผู้ใช้ไว้ได้หรือไม่ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะกำหนดว่า ENA มีความสามารถในการรักษามูลค่าของตนไว้ได้ตลอดรอบตลาดต่างๆ หรือไม่
ในคลื่นลูกใหม่ของสินทรัพย์ดิจิทัลในปี 2025 Ethena และโทเค็นการกำกับดูแล ENA กำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง Ethena ไม่เพียงแต่เปิดตัวทางเลือกแบบกระจายอำนาจใหม่ให้กับดอลลาร์สหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังเปิดใช้งานความเป็นไปได้ที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับการเงินแบบออนเชนผ่านกรอบการกำกับดูแลที่ชัดเจนและโมเดลผลตอบแทนที่วัดปริมาณได้อีกด้วย
สำหรับนักลงทุน ENA ไม่ใช่แค่โทเค็น DeFi อีกต่อไป เป็นตั๋วสำหรับการเข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพระดับโลก การกำกับดูแลการแบ่งปันรายได้ และการสร้างโครงสร้างทางการเงินบนเครือข่ายใหม่ ในการทดลองทางการเงินครั้งนี้ ซึ่งขับเคลื่อนโดยการผสมผสานระหว่างกลไกการเก็งกำไร การออกแบบโปรโตคอล และทุนตลาด ทำให้ ENA กลายมาเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจที่สุดที่ต้องจับตามองอย่างปฏิเสธไม่ได้
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว