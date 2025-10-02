อย่าพลาดโอกาสการเทรด: จับความผันผวนของตลาดด้วยคำสั่งซื้อ MEXC ฟิวเจอร์ส Chase

ความผันผวนสูงถือเป็นคุณลักษณะสำคัญประการหนึ่งของตลาดสกุลเงินดิจิทัลมาอย่างยาวนาน และยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเช่นนี้ ความสามารถในการระบุและดำเนินการตามโอกาสในการเข้าสู่ตลาดจึงมีความสำคัญเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม ผู้ค้ามักจะพลาดช่วงเวลาเหล่านี้เนื่องจากความลังเล การตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเวลา หรือเพียงแค่ความเร็วของความผันผวนของตลาด ฟังก์ชันการไล่ตามคำสั่งฟิวเจอร์สของ MEXC ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความท้าทายนี้ โดยจัดเตรียมกลไกที่ปรับคำสั่งเทรดโดยอัตโนมัติตามการเคลื่อนไหวของตลาด ช่วยให้ผู้เข้าร่วมตอบสนองต่อความผันผวนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและคว้าโอกาสเมื่อเกิดขึ้น
ฟังก์ชันการสั่งไล่ตามจะส่งคำสั่งจำกัดอีกครั้งในราคาตลาดที่ดีที่สุดในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อผู้ใช้เปิดใช้งานคำสั่งไล่ตาม MEXC ฟิวเจอร์ส คำสั่งจำกัดที่มีอยู่ซึ่งอยู่ไกลจากสมุดคำสั่งจะได้รับการปรับอย่างรวดเร็วให้เป็นคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ดีที่สุด ในขณะที่ยังคงเป็นคำสั่งจำกัดในสมุดคำสั่ง วิธีนี้ช่วยให้ผู้ค้าสามารถคว้าโอกาสในช่วงที่ราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องพึ่งคำสั่งเทรดตามตลาด ซึ่งโดยทั่วไปจะมีค่าธรรมเนียมที่สูงกว่า
ตัวอย่างเช่น Alice วางคำสั่งซื้อจำกัดสำหรับ BTCUSDT เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส ที่ 100,000 USDT หลังจากผ่านไปสักระยะ ราคาตลาดยังไม่ถึงระดับคำสั่งซื้อของเธอ และเธอคาดหวังว่า BTCUSDT จะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป ขณะนี้ราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุดคือ 115,999 USDT และราคาเสนอขายที่ดีที่สุดคือ 116,000 USDT เมื่อ อลิซ ใช้ฟังก์ชันการไล่ตามคำสั่ง ระบบจะส่งคำสั่งของเธออีกครั้งทันทีที่ 115,999 USDT ทำให้โอกาสในการดำเนินการเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในทางกลับกัน ซินดี้มีคำสั่งขายจำกัดที่ 120,000 USDT และต้องการเร่งการดำเนินการ โดยการใช้ฟังก์ชั่นการสั่งซื้อแบบไล่ตาม คำสั่งซื้อของเธอจะถูกส่งซ้ำอีกครั้งในราคาเสนอขายที่ดีที่สุด สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าปัจจุบันฟังก์ชันการไล่ตามคำสั่งเทรด MEXC ฟิวเจอร์ส ได้รับการรองรับในโหมดป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น เมื่อส่งคำสั่งเทรดตำแหน่งยาวอีกครั้งโดยใช้ฟีเจอร์นี้ ผู้ใช้จะต้องแน่ใจว่าบัญชีฟิวเจอร์สของตนมีมาร์จิ้นเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวของคำสั่งซื้อ
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเทรด MEXC ได้นำฟังก์ชันคำสั่งไล่ตามมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาคำสั่งจำกัดที่ยังคงไม่ได้รับการดำเนินการเป็นเวลานาน
ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้ใช้จะต้องยกเลิกคำสั่งซื้อที่มีอยู่และสร้างคำสั่งซื้อใหม่ด้วยตนเองเพื่ออัปเดตราคาคำสั่งซื้อให้สอดคล้องกับราคาตลาดล่าสุด ด้วยฟังก์ชันการสั่งไล่ตาม ผู้ใช้สามารถทำได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว: ระบบจะส่งคำสั่งใหม่อีกครั้งเป็นคำสั่งจำกัดใหม่ในราคาตลาดที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ปริมาณการสั่งซื้อยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และประเภทการสั่งซื้อยังคงได้รับการปฏิบัติเป็นคำสั่งซื้อของผู้ผลิต ดังนั้นจึงไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเกิดขึ้น
การลดความซับซ้อนของกระบวนการและเพิ่มโอกาสในการดำเนินการสั่งซื้อ ทำให้ฟังก์ชันการสั่งซื้อแบบไล่ตามช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดโดยรวม
เปิดเว็บไซต์ MEXC อย่างเป็นทางการและเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ ภายใต้สัญญาฟิวเจอร์ส ให้เลือก USDT-M เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส เพื่อเข้าสู่หน้าการเทรด ในแผงการวางคำสั่งซื้อทางด้านขวามือ ให้สร้างคำสั่งจำกัด
เลื่อนลงมาที่หน้าและค้นหาคำสั่งจำกัดของคุณภายใต้คำสั่งเปิด คลิกปุ่ม Chase
หากเปิดใช้งานตัวเลือกการยืนยันการวางคำสั่งซื้อในการตั้งค่า การคลิก Chase จะทำให้หน้าต่างยืนยันคำสั่งซื้อ Chase ปรากฏขึ้น คุณสามารถยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งและคลิกตกลงเพื่อดำเนินการต่อ
หากปิดใช้งานตัวเลือกการยืนยันการวางคำสั่งซื้อในการตั้งค่า การคลิก Chase จะดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ทันที
เมื่อผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งซื้อ ขีดจำกัดความเสี่ยง ยอดคงเหลือ และความเสี่ยงในการชำระบัญชีแล้ว คำสั่งไล่ตามจะถูกวางสำเร็จ คำสั่งจำกัดเดิมของคุณจะถูกส่งใหม่อีกครั้งด้วยราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ดีที่สุดในปัจจุบันจากฝั่งของคุณ หลังจากดำเนินการแล้ว คำสั่งจำกัดที่กรอกแล้วจะปรากฏภายใต้ตำแหน่งเปิด
หากการตรวจสอบใดล้มเหลว ลำดับการไล่ตามจะไม่ถูกวาง และระบบจะแสดงสาเหตุของความล้มเหลว
1) เปิดแอป MEXC และเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ แตะปุ่มเทรดที่ด้านล่างของหน้าแรก
2) ในหน้าการเทรด เลือกสัญญาเทรดล่วงหน้าที่ด้านบนเพื่อสลับไปยังอินเทอร์เฟซการเทรดสัญญาเทรดล่วงหน้า
3) สร้างคำสั่งจำกัด
4) เลื่อนลงไปที่คำสั่งเปิดเพื่อดูคำสั่งจำกัดของคุณ จากนั้นแตะ Chase
5) แตะยืนยัน
6) เมื่อผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งซื้อ ขีดจำกัดความเสี่ยง ยอดคงเหลือ และความเสี่ยงในการชำระบัญชีแล้ว คำสั่งไล่ตามจะถูกวางสำเร็จ คำสั่งจำกัดเดิมของคุณจะถูกส่งใหม่อีกครั้งด้วยราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ดีที่สุดในปัจจุบันจากฝั่งของคุณ หลังจากดำเนินการแล้ว คำสั่งจำกัดที่กรอกจะปรากฏภายใต้ตำแหน่ง
หากการตรวจสอบใดล้มเหลว ลำดับการไล่ตามจะไม่ถูกวาง และระบบจะแสดงสาเหตุของความล้มเหลว
ในขณะที่ความผันผวนสูงของตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลสร้างโอกาสในการเทรดจำนวนมาก แต่ในกรอบเวลาที่ยาวนานขึ้น จะสังเกตได้ว่าประมาณ 80% ของเวลา สกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวภายในช่วงราคาที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น แผนภูมิด้านล่างแสดงให้เห็นความผันผวนของราคา ETHUSDT เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส ภายในช่วงดังกล่าว
สิ่งนี้สร้างโอกาสให้กับการเทรดแบบฟิวเจอร์สกริด
การเทรดแบบกริดเป็นกลยุทธ์การเทรดเชิงปริมาณและอัตโนมัติ ทำงานโดยการวางคำสั่งซื้อและขายหลาย ๆ รายการในระยะห่างเท่า ๆ กันภายในช่วงราคาที่กำหนด เพื่อสร้าง "ตาราง" เมื่อราคาเคลื่อนไหวภายในช่วงนี้ ระบบจะซื้อในราคาต่ำและขายในราคาสูงโดยอัตโนมัติ เพื่อรับกำไรจากการผันผวนของราคาเล็กน้อยในแต่ละครั้ง
หากพูดอย่างง่ายๆ การเทรดแบบกริดไม่ได้อาศัยการทำนายทิศทางของตลาด แต่กลับได้กำไรจากความผันผวนของราคาแทน ตราบใดที่ตลาดมีการผันผวน ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้น ขาลง หรือแนวโน้มด้านข้าง ก็ยังมีศักยภาพที่จะสร้างผลตอบแทนได้
MEXC ฟิวเจอร์สหุ้น นำเสนอวิธีการใหม่ในการเทรดหุ้นสหรัฐฯ โดยใช้สกุลเงินดิจิทัล นักลงทุนสามารถมีส่วนร่วมในความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นได้โดยไม่ต้องถือหุ้นอ้างอิงหรือรักษาบัญชีนายหน้าเทรดหลักทรัพย์ การใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นหลักประกันช่วยให้ผู้ค้าสามารถคว้ากำไรจากความผันผวนของราคาหุ้นได้ด้วยการใช้ประโยชน์และตัวเลือกการเทรดที่ยืดหยุ่น ด้วย MEXC ฟิวเจอร์สหุ้น ผู้ใช้สามารถเทรดหุ้นระดับการลงทุนหลายสิบรายการได้อย่างง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องบัญชีนายหน้าเทรดหลักทรัพย์แบบเดิม แพลตฟอร์มนี้ยังเสนอค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมด้วยประสบการณ์การเทรดที่คล่องตัว ตามรายงานของ ChainCatcher ระบุว่าความลึกในการเทรดของ MEXC ฟิวเจอร์สหุ้น นั้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอยู่แล้วโดยมีส่วนต่างที่กว้าง ช่วยให้ราคาดำเนินไปอย่างราบรื่นแม้ในสภาวะตลาดที่รุนแรง และช่วยลดความเสี่ยงของการชำระบัญชีที่ไม่คาดคิด ปัจจุบัน MEXC กำลังจัดงานเทศกาลค่าธรรมเนียม 0 ด้วยการเข้าร่วม ผู้ใช้สามารถลดต้นทุนการเทรดได้อย่างมาก บรรลุเป้าหมาย "ประหยัดมากขึ้น เทรดมากขึ้น รับมากขึ้น" บนแพลตฟอร์ม MEXC คุณไม่เพียงแต่จะเพลิดเพลินไปกับการเทรดต้นทุนต่ำผ่านกิจกรรมนี้เท่านั้น แต่ยังสามารถก้าวล้ำหน้าแนวโน้มตลาดและคว้าโอกาสด้วยประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับการเร่งการเดินทางของคุณสู่การเติบโตของสินทรัพย์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว