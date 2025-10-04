Utforska zkApes Token(ZAT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ZAT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska zkApes Token(ZAT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ZAT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

zkApes Token (ZAT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för zkApes Token(ZAT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 95.12K $ 95.12K $ 95.12K Totalt utbud: $ 68.81T $ 68.81T $ 68.81T Cirkulerande utbud $ 47.18T $ 47.18T $ 47.18T FDV (värdering efter full utspädning): $ 138.73K $ 138.73K $ 138.73K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på zkApes Token(ZAT) Köp ZAT nu! zkApes Token (ZAT) Information What is the project about? zkApes is a metaverse project built on zkSync Era, called Apeverse. Apeverse aims to bring people together from all around the world for entertainment, education, interaction, and expression. Apeverse is developing a whole metaverse ecosystem based on Apes NFTs (dNFTs), users can exchange your NFT(AMM), play games, make money in Apeverse. What makes your project unique? zkApes is the first metaverse project built on zkSync Era, which is developing a whole metaverse ecosystem, including 8 products: Apes NFT, dNFT, mutant NFT, NFT DEX(AMM), NFT browser, NFTFI, zkSync Name Service and game lobby. zkApes has the largest NFT community on zkSync Era, with 100,000 discord members and 140,000 twitter followers now. zkApes has launch the zkApes token($ZAT), with more than 200,000 onchain holders now. Ranked second in trading volume of NFT on Mint Square. History of your project. zkApes was launched on Sep. 1st, 2022, released Apeverse roadmap on Oct. 28th, 2022, deployed the first NFT contract on zkSync Era mainnet on Mar. 24th, 2023, launched the first NFT browser on Apr. 12th, 2023, launched the first NFT DEX on Apr. 28th, 2023. zkApes is conducting the biggest airdrop on zkSync for zkSync users. Officiell webbplats: https://zkape.io Whitepaper: https://docs.zkape.io zkApes Token (ZAT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i zkApes Token (ZAT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ZAT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ZAT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår ZAT:s tokenomics, utforska ZAT-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för ZAT Vill du veta vart ZAT kan vara på väg? På ZAT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se ZAT-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn