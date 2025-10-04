ZALPHA (ZALPHA) Tokenomics
ZALPHA (ZALPHA) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ZALPHA(ZALPHA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
ZALPHA (ZALPHA) Information
ZapAlpha is a platform aimed at enhancing traders' and investors' decision-making with tokens and memecoins.
It provides powerful tools and bots that give real-time information about token prices, safety, and trends. Whether you’re tracking whales, avoiding scams, or looking for the next big opportunity, ZapAlpha simplifies everything with advanced analytics and community-driven insights.
ZapAlpha combines:
-
Bots that automatically track and analyze tokens for you.
-
A Smart Agent (ZapAgent) to answer your questions and guide you.
-
A Private Club (ZapClub) for premium members to share exclusive tips and strategies.
ZALPHA (ZALPHA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i ZALPHA (ZALPHA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet ZALPHA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många ZALPHA-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår ZALPHA:s tokenomics, utforska ZALPHA-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för ZALPHA
Vill du veta vart ZALPHA kan vara på väg? På ZALPHA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn