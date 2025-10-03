ynETH MAX (YNETHX) Tokenomics
ynETH MAX (YNETHX) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ynETH MAX(YNETHX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
ynETH MAX (YNETHX) Information
ynETHx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from ETH restaking and DeFi strategies using L1 settlement assurances all under 1 product. MAX LRTs rebalance assets across multiple tokenized strategies and multiple chains with the goal of achieving a risk adjusted 10-15% APY. ynETHx generates yield from ETH staking, EigenLayer restaking, and DeFi strategies. Strategies are modular and enable the ability to add and remove strategies allowing ynETHx to adapt to an evolving market to maintain the highest-yielding restaking opportunities, while always keeping security and safety in mind. Strategies are managed by the YieldNest DAO/subDAO’s.
ynETH MAX (YNETHX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i ynETH MAX (YNETHX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet YNETHX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många YNETHX-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
