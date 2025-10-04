Yield TRYB (YTRYB) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Yield TRYB(YTRYB), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 00:46:55 (UTC+8)
USD

Yield TRYB (YTRYB) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Yield TRYB(YTRYB), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 126.66K
$ 126.66K$ 126.66K
Totalt utbud:
$ 3.60M
$ 3.60M$ 3.60M
Cirkulerande utbud
$ 3.60M
$ 3.60M$ 3.60M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 126.66K
$ 126.66K$ 126.66K
Högsta någonsin:
$ 0.04239704
$ 0.04239704$ 0.04239704
Lägsta någonsin:
$ 0.03222513
$ 0.03222513$ 0.03222513
Aktuellt pris:
$ 0.03515463
$ 0.03515463$ 0.03515463

Yield TRYB (YTRYB) Information

Balsa Finance which is subsidiary company of BiLira, introduces yTRYB, a yield-generating token on the Base network, designed to provide sustainable, on-chain returns. By tapping into a diversified portfolio of traditional finance asset classes, yTRYB offers a secure and reliable way to earn passive yield—without relying on leverage. Managed by an experienced fund team, yTRYB bridges the gap between DeFi and traditional finance, delivering real-world yields through a transparent and fully on-chain structure. Balsa Finance takes care of the complexity in the background—you simply hold yTRYB and earn. yTRYB was initially launched at a fixed rate of 1 yTRYB = 1 TRYB, with its value adjusting daily based on yield performance. https://www.bilira.co/

Officiell webbplats:
https://www.balsafinance.com/ytryb

Yield TRYB (YTRYB) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Yield TRYB (YTRYB) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet YTRYB-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många YTRYB-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår YTRYB:s tokenomics, utforska YTRYB-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för YTRYB

Vill du veta vart YTRYB kan vara på väg? På YTRYB sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

