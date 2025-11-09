WPAY Pris idag

Livepriset för WPAY (WPAY) idag är $ 0.170602, med en förändring på 0.13% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WPAY till USD är$ 0.170602 per WPAY.

WPAY rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,032,185, med ett cirkulerande utbud på 11.92M WPAY. Under de senaste 24 timmarna handlades WPAY mellan $ 0.170031 (lägsta) och $ 0.172771 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.262798, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.04720244.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WPAY med -0.22% under den senaste timmen och -0.18% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

WPAY (WPAY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.70B$ 1.70B $ 1.70B Cirkulationsutbud 11.92M 11.92M 11.92M Totalt utbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för WPAY är $ 2.03M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WPAY är 11.92M, med ett totalt utbud på 10000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.70B.