WICKED prisinformation WICKED officiell webbplats WICKED tokenomics WICKED Prisförutsägelse Wicked (WICKED) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Wicked(WICKED), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 150.92K $ 150.92K $ 150.92K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 150.92K $ 150.92K $ 150.92K Högsta någonsin: $ 0.00447666 $ 0.00447666 $ 0.00447666 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00015019 $ 0.00015019 $ 0.00015019 Wicked (WICKED) Information This is a meme coin run by communty members. A DISCORD AND TWITCH EMOTE DEPICTING PEEPO WEARING MULTI-COLORED CYCLING SUNGLASSES. THE EMOTE WAS POSTED TO FRANKERFACEZ IN APRIL 2020 AND BECAME INCREASINGLY POPULARIZED ON TWITCH IN THE FOLLOWING YEARS. IT IS USED TO CONVEY COOLNESS AND IS USED TO REACT WHEN SOMETHING COOL HAPPENS. A MEME DRIVEN CULT! A CULT DRIVEN MEME! PUT SHADES ON ADN JOIN THE CULT Officiell webbplats: https://www.wickedoneth.com/ Wicked (WICKED) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Wicked (WICKED) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet WICKED-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många WICKED-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn