Mer om WAPE WAPE prisinformation WAPE officiell webbplats WAPE tokenomics WAPE Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Whatever Ape (WAPE) / Tokenomik / Whatever Ape (WAPE) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Whatever Ape(WAPE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD whatever-ape tokenomics Information om whatever-ape Whatever Ape (WAPE) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Whatever Ape(WAPE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 19.07K $ 19.07K $ 19.07K Totalt utbud: $ 998.24M $ 998.24M $ 998.24M Cirkulerande utbud $ 998.24M $ 998.24M $ 998.24M FDV (värdering efter full utspädning): $ 19.07K $ 19.07K $ 19.07K Högsta någonsin: $ 0.00240868 $ 0.00240868 $ 0.00240868 Lägsta någonsin: $ 0.00000892 $ 0.00000892 $ 0.00000892 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Whatever Ape(WAPE) Köp WAPE nu! Whatever Ape (WAPE) Information Whatever Ape ($WAPE) is a meme token based on the Solana blockchain. It features an iconic NFT ape character, promoting a humorous and light-hearted investment approach with its motto, "I don't care. I'm just making a profit." The project focuses on community engagement and cultural resonance within the crypto and NFT spaces, without claiming to solve specific technological problems. Instead, Whatever Ape serves as a cultural token that attracts a demographic interested in humor and the viral aspects of the digital age. The primary goal of the Whatever Ape project seems to be to entertain and engage its community while providing opportunities for profit through cryptocurrency. As a meme token, it might not focus heavily on technical or innovative blockchain applications but rather on community building and market trends that capitalize on viral content and the speculative nature of meme tokens. The primary goal of the Whatever Ape project seems to be to entertain and engage its community while providing opportunities for profit through cryptocurrency. As a meme token, it might not focus heavily on technical or innovative blockchain applications but rather on community building and market trends that capitalize on viral content and the speculative nature of meme tokens. Officiell webbplats: https://whateverape.xyz/ Whatever Ape (WAPE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Whatever Ape (WAPE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet WAPE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många WAPE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår WAPE:s tokenomics, utforska WAPE-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för WAPE Vill du veta vart WAPE kan vara på väg? På WAPE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se WAPE-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.