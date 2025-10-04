Utforska WAP(WAP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WAP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska WAP(WAP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WAP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

WAP (WAP) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för WAP(WAP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 115.31K Totalt utbud: $ 999.68M Cirkulerande utbud $ 999.68M FDV (värdering efter full utspädning): $ 115.31K Högsta någonsin: $ 0.03862221 Lägsta någonsin: $ 0.00003327 Aktuellt pris: $ 0.00011535 Läs mer om priset på WAP(WAP) WAP (WAP) Information Introducing Wet Ass Pussy ($WAP), the boldest memecoin inspired by Cardi B's iconic anthem! Just like the song that broke the internet, $WAP is here to make waves in the crypto world. This playful, unapologetic project embraces the wild, fun, and rebellious spirit of Cardi B's hit single. $WAP is more than just a coin—it's a movement that celebrates breaking boundaries and having fun in the crypto space. It's cheeky, it's bold, and it's designed for those who aren't afraid to shake things up. Whether you're here for the memes or the gains, $WAP promises to bring excitement and entertainment while staying true to its carefree, empowering roots. Join the $WAP community as we ride this wave of fun, culture, and crypto all in one! Officiell webbplats: https://www.wapcoin.wtf/ WAP (WAP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i WAP (WAP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet WAP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många WAP-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår WAP:s tokenomics, utforska WAP-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för WAP Vill du veta vart WAP kan vara på väg? På WAP sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se WAP-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn