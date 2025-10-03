Utforska Universal ETH(UNIETH) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om UNIETH-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Universal ETH(UNIETH) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om UNIETH-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

universal-eth tokenomics Information om universal-eth Universal ETH (UNIETH) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Universal ETH(UNIETH), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 55.01M $ 55.01M $ 55.01M Totalt utbud: $ 11.14K $ 11.14K $ 11.14K Cirkulerande utbud $ 11.14K $ 11.14K $ 11.14K FDV (värdering efter full utspädning): $ 55.01M $ 55.01M $ 55.01M Högsta någonsin: $ 5,430.83 $ 5,430.83 $ 5,430.83 Lägsta någonsin: $ 1,525.18 $ 1,525.18 $ 1,525.18 Aktuellt pris: $ 4,939.38 $ 4,939.38 $ 4,939.38 Universal ETH (UNIETH) Information Bedrock's native tokenized version of staked Ether is known as uniETH. uniETH represents the staked ETH in Bedrock plus all future staking rewards. uniETH is non-rebasing, i.e. does not grow in quantity over time but grows in value instead. In other words, 1 uniETH will be worth more than 1 ETH as time goes on, and its value will continue to increase as more time passes. Launched by RockX, Bedrock is a non-custodial solution that satisfies the requirements of institutions seeking a basis for large-scale liquid staking. By bringing new levels of transparency and security to liquid staking, Bedrock allows institutions to unlock liquidity safely by adhering to regulations while leveraging a true crypto-native solution. Officiell webbplats: https://unieth.rockx.com Universal ETH (UNIETH) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Universal ETH (UNIETH) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet UNIETH-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många UNIETH-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.