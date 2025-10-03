Unagi Token (UNA) Tokenomics
Unagi Token (UNA) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Unagi Token(UNA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Unagi Token (UNA) Information
Unagi is a next-gen web3 entertainment company, harnessing cutting-edge technology and AI to develop IP and novel storytelling mediums.
At the heart of Unagi's universe is Persona, the most hyped and successful NFT mint of 2024.
Persona has since expanded into short films and a manga featuring Hana, the main character – now brought to life as an AI agent.
The entire ecosystem is powered by UNA – ushering in a new world of tokenised IP.
This is storytelling through innovation.
Unagi Token (UNA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Unagi Token (UNA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet UNA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många UNA-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår UNA:s tokenomics, utforska UNA-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för UNA
Vill du veta vart UNA kan vara på väg? På UNA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn