Mer om SWQUERY SWQUERY prisinformation SWQUERY officiell webbplats SWQUERY tokenomics SWQUERY Prisförutsägelse

SWquery (SWQUERY) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om SWquery(SWQUERY), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.

SWquery (SWQUERY) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SWquery(SWQUERY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 17.57K
Totalt utbud: $ 998.54M
Cirkulerande utbud $ 964.99M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 18.19K
Högsta någonsin: $ 0.00112476
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

SWquery (SWQUERY) Information

SWquery is a platform designed to simplify interactions with blockchain data, making it accessible to everyone. It enables users to perform advanced queries on the Solana blockchain using natural language, while also providing developers with an SDK to integrate these capabilities into their own applications. With features like an integrated chatbot, real-time notifications, and mobile-friendly design, SWquery bridges the gap between complex blockchain data and user-friendly tools, driving adoption and innovation in the blockchain ecosystem.

Officiell webbplats: https://www.swquery.xyz/

SWquery (SWQUERY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i SWquery (SWQUERY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet SWQUERY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många SWQUERY-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn