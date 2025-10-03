Utforska Sorry(SRY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SRY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Sorry(SRY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SRY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om SRY SRY prisinformation SRY officiell webbplats SRY tokenomics SRY Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Sorry (SRY) / Tokenomik / Sorry (SRY) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Sorry(SRY), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD sorry tokenomics Information om sorry Sorry (SRY) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Sorry(SRY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 710.82K $ 710.82K $ 710.82K Totalt utbud: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Cirkulerande utbud $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (värdering efter full utspädning): $ 710.82K $ 710.82K $ 710.82K Högsta någonsin: $ 0.00186436 $ 0.00186436 $ 0.00186436 Lägsta någonsin: $ 0.00047946 $ 0.00047946 $ 0.00047946 Aktuellt pris: $ 0.00070761 $ 0.00070761 $ 0.00070761 Läs mer om priset på Sorry(SRY) Köp SRY nu! Sorry (SRY) Information SORRY is a community-driven token that captures the fun, lighthearted spirit of crypto, supported by a strong meme culture and our own unique mascot. But $SRY is more than just a meme. We are developing a unique utility that introduces a fresh concept to the crypto space. This platform is being designed with mass-market appeal and built to generate real value for both the ecosystem and our holders. In short, we’re starting with a strong foundation in community and culture, and building toward a utility that supports long-term growth and meaningful engagement with $SRY. SORRY is a community-driven token that captures the fun, lighthearted spirit of crypto, supported by a strong meme culture and our own unique mascot. But $SRY is more than just a meme. We are developing a unique utility that introduces a fresh concept to the crypto space. This platform is being designed with mass-market appeal and built to generate real value for both the ecosystem and our holders. In short, we’re starting with a strong foundation in community and culture, and building toward a utility that supports long-term growth and meaningful engagement with $SRY. Officiell webbplats: https://sorrytoken.net/ Sorry (SRY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Sorry (SRY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SRY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SRY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SRY:s tokenomics, utforska SRY-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SRY Vill du veta vart SRY kan vara på väg? På SRY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SRY-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn