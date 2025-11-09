SmartPractice Pris idag

Livepriset för SmartPractice (SMRT) idag är --, med en förändring på 3.93% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SMRT till USD är-- per SMRT.

SmartPractice rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 199,321, med ett cirkulerande utbud på 999.98M SMRT. Under de senaste 24 timmarna handlades SMRT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00122283, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SMRT med -0.03% under den senaste timmen och +9.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

SmartPractice (SMRT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 199.32K$ 199.32K $ 199.32K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 199.32K$ 199.32K $ 199.32K Cirkulationsutbud 999.98M 999.98M 999.98M Totalt utbud 999,976,707.9581642 999,976,707.9581642 999,976,707.9581642

Det aktuella börsvärdet för SmartPractice är $ 199.32K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SMRT är 999.98M, med ett totalt utbud på 999976707.9581642. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 199.32K.