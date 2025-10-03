Utforska SMARDEX USDN(USDN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om USDN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska SMARDEX USDN(USDN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om USDN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

SMARDEX USDN (USDN) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SMARDEX USDN(USDN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 4.26M $ 4.26M $ 4.26M Totalt utbud: $ 4.22M $ 4.22M $ 4.22M Cirkulerande utbud $ 4.22M $ 4.22M $ 4.22M FDV (värdering efter full utspädning): $ 4.26M $ 4.26M $ 4.26M Högsta någonsin: $ 1.034 $ 1.034 $ 1.034 Lägsta någonsin: $ 0.95378 $ 0.95378 $ 0.95378 Aktuellt pris: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 SMARDEX USDN (USDN) Information USDN is a pioneering synthetic U.S. dollar token developed within the SmarDex ecosystem. Unlike traditional stablecoins that often depend on centralized reserves or collateral to maintain their value, USDN employs a fully decentralized approach. Its value stability is achieved through a mathematical financial process known as a Delta-Neutral strategy. This strategy involves balancing two distinct groups of participants: - Vault Participants: These users deposit assets into the protocol's vault to mint USDN tokens. - Long Position Traders: These traders open leveraged long positions on the underlying asset, seeking amplified exposure. The interplay between these groups ensures that USDN maintains a value close to that of the U.S. dollar while simultaneously generating yields for its holders. This design offers a decentralized alternative to traditional stablecoins, providing both stability and profitability within the decentralized finance (DeFi) landscape.

Officiell webbplats: https://smardex.io/usdn SMARDEX USDN (USDN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i SMARDEX USDN (USDN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet USDN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många USDN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.