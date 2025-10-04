Utforska SLIME(SLIME) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SLIME-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska SLIME(SLIME) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SLIME-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om SLIME SLIME prisinformation SLIME officiell webbplats SLIME tokenomics SLIME Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / SLIME (SLIME) / Tokenomik / SLIME (SLIME) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om SLIME(SLIME), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD slime tokenomics Information om slime SLIME (SLIME) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SLIME(SLIME), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 30.82K $ 30.82K $ 30.82K Totalt utbud: $ 888.48M $ 888.48M $ 888.48M Cirkulerande utbud $ 888.48M $ 888.48M $ 888.48M FDV (värdering efter full utspädning): $ 30.82K $ 30.82K $ 30.82K Högsta någonsin: $ 0.00280345 $ 0.00280345 $ 0.00280345 Lägsta någonsin: $ 0.00001105 $ 0.00001105 $ 0.00001105 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på SLIME(SLIME) Köp SLIME nu! SLIME (SLIME) Information SLIME dreamed of a better life. Tired of the murky waters and the small gains from meme coins, he decided it was time for a change. With ambition burning brighter than ever, $SLIME set out on a transformative journey. From the depths of the swamp to the heights of success, $SLIME is on a mission. Armed with newfound determination and a hunger for greatness, he's ready to take the crypto world by storm. Join $SLIME as he rises from the swamp, conquering challenges and seizing opportunities. This is just the beginning. $SLIME is hungry for success! SLIME dreamed of a better life. Tired of the murky waters and the small gains from meme coins, he decided it was time for a change. With ambition burning brighter than ever, $SLIME set out on a transformative journey. From the depths of the swamp to the heights of success, $SLIME is on a mission. Armed with newfound determination and a hunger for greatness, he's ready to take the crypto world by storm. Join $SLIME as he rises from the swamp, conquering challenges and seizing opportunities. This is just the beginning. $SLIME is hungry for success! Officiell webbplats: https://slimeonsol.xyz/ SLIME (SLIME) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i SLIME (SLIME) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SLIME-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SLIME-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SLIME:s tokenomics, utforska SLIME-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SLIME Vill du veta vart SLIME kan vara på väg? På SLIME sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SLIME-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn