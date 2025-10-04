Utforska shoki(SOK) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SOK-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska shoki(SOK) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SOK-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om SOK SOK prisinformation SOK officiell webbplats SOK tokenomics SOK Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / shoki (SOK) / Tokenomik / shoki (SOK) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om shoki(SOK), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD shoki tokenomics Information om shoki shoki (SOK) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för shoki(SOK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 19.28K $ 19.28K $ 19.28K Totalt utbud: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Cirkulerande utbud $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (värdering efter full utspädning): $ 19.28K $ 19.28K $ 19.28K Högsta någonsin: $ 0.00116162 $ 0.00116162 $ 0.00116162 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på shoki(SOK) Köp SOK nu! shoki (SOK) Information Project Overview: Shoki is a community-driven meme coin designed to foster a strong, supportive community while providing entertainment and financial empowerment in a unique, engaging way. Goals and Purpose: The primary goal of Shoki is to create an entertaining environment that rewards active participation, allowing community members to benefit from the growth of the token's value. Through community involvement and transparency, Shoki aims to be a prominent figure in the meme coin space. Unique Features: Shoki emphasizes transparency and community-driven decisions, with a unique voting mechanism that allows holders to influence project decisions. The project also rewards engagement, encouraging active participation from the community. Technology Platform: Shoki is built on the Solana blockchain, which offers scalability and security, supporting the growth and sustainability of the project. Project Overview: Shoki is a community-driven meme coin designed to foster a strong, supportive community while providing entertainment and financial empowerment in a unique, engaging way. Goals and Purpose: The primary goal of Shoki is to create an entertaining environment that rewards active participation, allowing community members to benefit from the growth of the token's value. Through community involvement and transparency, Shoki aims to be a prominent figure in the meme coin space. Unique Features: Shoki emphasizes transparency and community-driven decisions, with a unique voting mechanism that allows holders to influence project decisions. The project also rewards engagement, encouraging active participation from the community. Technology Platform: Shoki is built on the Solana blockchain, which offers scalability and security, supporting the growth and sustainability of the project. Officiell webbplats: https://www.shokicoin.com/ shoki (SOK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i shoki (SOK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SOK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SOK-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SOK:s tokenomics, utforska SOK-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SOK Vill du veta vart SOK kan vara på väg? På SOK sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SOK-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn