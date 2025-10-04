shoki (SOK) Tokenomics
shoki (SOK) Information
Project Overview: Shoki is a community-driven meme coin designed to foster a strong, supportive community while providing entertainment and financial empowerment in a unique, engaging way.
Goals and Purpose: The primary goal of Shoki is to create an entertaining environment that rewards active participation, allowing community members to benefit from the growth of the token's value. Through community involvement and transparency, Shoki aims to be a prominent figure in the meme coin space.
Unique Features: Shoki emphasizes transparency and community-driven decisions, with a unique voting mechanism that allows holders to influence project decisions. The project also rewards engagement, encouraging active participation from the community.
Technology Platform: Shoki is built on the Solana blockchain, which offers scalability and security, supporting the growth and sustainability of the project.
shoki (SOK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i shoki (SOK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet SOK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många SOK-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
