Marlknadsvärde: $ 16.89M $ 16.89M $ 16.89M Totalt utbud: $ 169.06M $ 169.06M $ 169.06M Cirkulerande utbud $ 161.72M $ 161.72M $ 161.72M FDV (värdering efter full utspädning): $ 17.65M $ 17.65M $ 17.65M Högsta någonsin: $ 2.82 $ 2.82 $ 2.82 Lägsta någonsin: $ 0.01275871 $ 0.01275871 $ 0.01275871 Aktuellt pris: $ 0.104431 $ 0.104431 $ 0.104431 Läs mer om priset på Shadow Token(SHDW) Köp SHDW nu! Shadow Token (SHDW) Information $SHDW is the utility token that powers the Shadow dePIN ecosystem providing decentralized storage, compute, and network orchestration to its users. Users utilize $SHDW to pay for decentralized data storage, compute, and other utilities. Compute, storage, and bandwidth are brought to the Shadow network by Shadow Operators who stake SHDW to secure their nodes and earn revenue based on their contributions to the network. Powering the Shadow ecosystem is DAGGER: a scalable and bandwidth-efficient L1/L2 hybrid powered by a custom consensus mechanism designed to orchestrate distributed systems, manage large amounts of data stored across decentralized networks, and more. DAGGER networks can be deployed as public permissionless Layer2 networks across any Layer1 protocol or be deployed as privately Layer1 protocols for private use. DAGGER's implicit voting design reduces communication overhead, resulting in faster data retrieval and cost reduction for users compared to other decentralized systems. Experience the future of decentralized data storage with Shadow Drive, the cornerstone product of the Shadow Ecosystem. Designed to seamlessly integrate with applications and systems on the Solana blockchain and beyond, Shadow Drive prioritizes data security and integrity through its hierarchical model. Officiell webbplats: https://www.shdwdrive.com/ Shadow Token (SHDW) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Shadow Token (SHDW) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SHDW-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SHDW-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. 