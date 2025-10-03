Utforska SENSUS(SENSUS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SENSUS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska SENSUS(SENSUS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SENSUS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

SENSUS (SENSUS) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SENSUS(SENSUS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 139.12K $ 139.12K $ 139.12K Totalt utbud: $ 943.94M $ 943.94M $ 943.94M Cirkulerande utbud $ 943.94M $ 943.94M $ 943.94M FDV (värdering efter full utspädning): $ 139.12K $ 139.12K $ 139.12K Högsta någonsin: $ 0.01153489 $ 0.01153489 $ 0.01153489 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.0001474 $ 0.0001474 $ 0.0001474 SENSUS (SENSUS) Information Our AI is about dominating the attention economy by creating a rich ecosystem of interconnected AI agent frameworks. It all begins with Sensus, the origin agent, designed to collect, coordinate, and establish the foundational infrastructure for everything that follows. Sensus is not just an agent—it's the starting point of a network built to redefine how AI integrates into digital ecosystems, capturing attention and driving engagement at scale. This is the genesis of a new era, where each agent expands and strengthens the system's reach, influence, and power. Officiell webbplats: https://0xSensus.com SENSUS (SENSUS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i SENSUS (SENSUS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SENSUS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SENSUS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.