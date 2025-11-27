Vad är S3NSE

S3NSE AI (S3NSE) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för S3NSE AI(S3NSE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 11.62K $ 11.62K $ 11.62K Totalt utbud: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerande utbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 11.62K $ 11.62K $ 11.62K Högsta någonsin: $ 0.0072469 $ 0.0072469 $ 0.0072469 Lägsta någonsin: $ 0.00043334 $ 0.00043334 $ 0.00043334 Aktuellt pris: $ 0.00055336 $ 0.00055336 $ 0.00055336 Läs mer om priset på S3NSE AI(S3NSE) Köp S3NSE nu!

S3NSE AI (S3NSE) Information Officiell webbplats: https://s3nse.xyz

S3NSE AI (S3NSE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i S3NSE AI (S3NSE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet S3NSE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många S3NSE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår S3NSE:s tokenomics, utforska S3NSE-tokens pris i realtid!

