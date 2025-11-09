roule token Pris idag

Livepriset för roule token (ROUL) idag är $ 0.00343428, med en förändring på 0.40% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ROUL till USD är$ 0.00343428 per ROUL.

roule token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 248,391, med ett cirkulerande utbud på 72.33M ROUL. Under de senaste 24 timmarna handlades ROUL mellan $ 0.00341798 (lägsta) och $ 0.00348609 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00858746, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00109265.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ROUL med 0.00% under den senaste timmen och -13.17% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

roule token (ROUL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 248.39K$ 248.39K $ 248.39K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 343.43K$ 343.43K $ 343.43K Cirkulationsutbud 72.33M 72.33M 72.33M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

