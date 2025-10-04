Utforska Rintaro(RINTARO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RINTARO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Rintaro(RINTARO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RINTARO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Rintaro (RINTARO) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Rintaro(RINTARO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 23.13K Totalt utbud: $ 420.69B Cirkulerande utbud $ 420.69B FDV (värdering efter full utspädning): $ 23.13K Högsta någonsin: $ 0.00000147 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 Rintaro (RINTARO) Information $RINTARO is a memecoin on Ethereum. But $RINTARO is more than just a memecoin; it's a homage to the legendary Neiro. As the long-lost twin brother, Rintaro brings a fresh perspective and unique abilities to the crypto world. Join us as we unveil the secrets of this enigmatic character and explore the limitless potential of the $RINTARO token. Join our growing community of crypto enthusiasts and fellow fans of the legendary Neiro. Together, we'll shape the future of $RINTARO and unlock its full potential. Officiell webbplats: https://rintaroerc.xyz/ Rintaro (RINTARO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Rintaro (RINTARO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet RINTARO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många RINTARO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn