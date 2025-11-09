Retsa Pris idag

Livepriset för Retsa (RETSA) idag är $ 0.00000639, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RETSA till USD är$ 0.00000639 per RETSA.

Retsa rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,392.67, med ett cirkulerande utbud på 1.00B RETSA. Under de senaste 24 timmarna handlades RETSA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00194489, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000609.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RETSA med -- under den senaste timmen och -9.32% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Retsa (RETSA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 6.39K$ 6.39K $ 6.39K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.39K$ 6.39K $ 6.39K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Retsa är $ 6.39K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av RETSA är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.39K.