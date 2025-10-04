Utforska RainbowToken(RAINBOWTOKEN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RAINBOWTOKEN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska RainbowToken(RAINBOWTOKEN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RAINBOWTOKEN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

RainbowToken (RAINBOWTOKEN) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för RainbowToken(RAINBOWTOKEN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 79.34K $ 79.34K $ 79.34K Totalt utbud: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Cirkulerande utbud $ 738.62T $ 738.62T $ 738.62T FDV (värdering efter full utspädning): $ 107.42K $ 107.42K $ 107.42K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0

RainbowToken (RAINBOWTOKEN) Information RAINBOW is a hyper-deflationary, ethical DeFi token launched on the Binance Smart Chain which combines 7 features into a single cryptoasset. It was launched on 18th August 2021 and is developed and maintained by a team situated in the UK. The RAINBOW team have released a decentralized token launchpad service that specializes in user friendliness, flexibility and low fees. $RAINBOW will be used to reduce launch fees for developers on this platform.

Officiell webbplats: https://rainbowtoken.finance/

RainbowToken (RAINBOWTOKEN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i RainbowToken (RAINBOWTOKEN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet RAINBOWTOKEN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många RAINBOWTOKEN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.