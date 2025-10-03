Utforska QANplatform(QANX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om QANX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska QANplatform(QANX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om QANX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 51.21M $ 51.21M $ 51.21M Totalt utbud: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Cirkulerande utbud $ 1.70B $ 1.70B $ 1.70B FDV (värdering efter full utspädning): $ 63.25M $ 63.25M $ 63.25M Högsta någonsin: $ 0.203412 $ 0.203412 $ 0.203412 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.03011699 $ 0.03011699 $ 0.03011699 Läs mer om priset på QANplatform(QANX) Köp QANX nu! QANplatform (QANX) Information What Is QANplatform (QANX)? QANplatform, the quantum-resistant hybrid blockchain platform enables developers and enterprises to rapidly build software applications like DApps or DeFi and run business processes on blockchain. A blockchain platform, like QANplatform is the basic infrastructure of all blockchain projects and applications. It is like the operating system on a computer. The whole ecosystem can only build and work on top of it. Connect it with real-world data, run automated smart contracts, build decentralized applications (DApps). According to HFS Research excerpt for IBM: Enterprise blockchain adoption is going through a “90-9-1” adoption challenge. 90% of companies are still trying to internalize the concept and its relevant impact. 9% of enterprises that identified relevant use cases are struggling to start with their PoCs and pilots. The 1% of enterprises that have successful pilots are challenged with scalability to a production-grade environment. To achieve blockchain mass adoption Qanplatform focused on these challenges. They built a lot of automation and integration to help freelance developers, blockchain development companies and enterprises start their blockchain PoCs (Proof-of-Concept) as fast as possible. It takes less than 5 minutes to deploy the QAN private blockchain to a preferred cloud platform and start building on it. Who Are the Founders of QANplatform ? Johann Polecsak, QAN's Chief Technology Officer is also an economist. He along with the Business Development team pursues the way to make QAN as appealing as possible. In the end all what matters is market share. His laser focus lights in the single direction of eliminating any obstacles which could come up as a reason not to implement Blockchain technology, making QAN the only sane choice to work with. Endre Abraham (Silur), QAN's Head of Cryptology contributed to several blockchain projects like Ethereum, Zcash, or Monero. Gaining such an extensive experience could only lead him in one direction: Building a blockchain which solves the pain points of the existing mainstream ones. What Makes QANplatform Unique? Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många QANX-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår QANX:s tokenomics, utforska QANX-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för QANX Vill du veta vart QANX kan vara på väg? Prisförutsägelse för QANX Vill du veta vart QANX kan vara på väg? På QANX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se QANX-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn