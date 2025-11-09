PumpBase Pris idag

Livepriset för PumpBase (PUMPBASE) idag är --, med en förändring på 2.31% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PUMPBASE till USD är-- per PUMPBASE.

PumpBase rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 49,415, med ett cirkulerande utbud på 1.00B PUMPBASE. Under de senaste 24 timmarna handlades PUMPBASE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00127557, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PUMPBASE med -0.01% under den senaste timmen och -24.17% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

PumpBase (PUMPBASE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 49.42K$ 49.42K $ 49.42K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 49.42K$ 49.42K $ 49.42K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

