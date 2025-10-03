Utforska Pollen(POLLEN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om POLLEN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Pollen(POLLEN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om POLLEN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Pollen (POLLEN) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Pollen(POLLEN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Totalt utbud: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Cirkulerande utbud $ 131.91M $ 131.91M $ 131.91M FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.44M $ 3.44M $ 3.44M Högsta någonsin: $ 0.075806 $ 0.075806 $ 0.075806 Lägsta någonsin: $ 0.00539353 $ 0.00539353 $ 0.00539353 Aktuellt pris: $ 0.00817661 $ 0.00817661 $ 0.00817661 Läs mer om priset på Pollen(POLLEN) Köp POLLEN nu! Pollen (POLLEN) Information Beraborrow unlocks instant liquidity against Berachain assets through the first PoL powered stablecoin, Nectar ($NECT). Built with simplicity and flexibility at its core, Beraborrow is designed to maximise opportunities for users without forcing them to sacrifice yield. The protocol enables users to deposit collateral assets into Dens, which mint our over-collateralised stablecoin, $NECT. $NECT can then be used throughout the Berachain DeFi ecosystem, unlocking further opportunities whilst maintaining exposure to the original assets. Initially built around $iBGT, the protocol has since evolved into a multi-collateral platform. Offering support for Bera native tokens, liquid staking derivatives, or LP positions, as collateral to mint $NECT. Beraborrow enables users to retain price exposure to their assets while unlocking liquidity. The protocol makes use of Proof of Liquidity (PoL) to supercharge key features and to bootstrap liquidity, enabling users to gain leverage to the collateral asset while boosting the yield it generates. Nectar ($NECT) is the first stablecoin fully collateralised by Berachain native assets, offering users a composable way to participate in the ecosystem without selling, all while benefiting from the unique advantages that PoL offers. Essentially, $NECT can be thought of as a unit of account that can accrue value through PoL and liquidations. Consider Beraborrow as a foundational building block for the Berachain. Officiell webbplats: https://www.beraborrow.com/ Whitepaper: https://beraborrow.gitbook.io/docs Pollen (POLLEN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Pollen (POLLEN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet POLLEN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många POLLEN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 