Pluton (PLU) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Pluton(PLU), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik.

Marlknadsvärde: $ 4.93M
Totalt utbud: $ 14.00M
Cirkulerande utbud $ 11.50M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 6.00M
Högsta någonsin: $ 32.76
Lägsta någonsin: $ 0.308461
Aktuellt pris: $ 0.428518

Pluton (PLU) Information

Plutons are digital tokens issued to users on the Ethereum blockchain, these are native to the Plutus app. To provide an analogy, these tokens are similar to cash back or frequent flier miles. As a user, you will automatically be rewarded with a 3%* rebate in Plutons for every Bitcoin deposit you make towards a purchase. Plutons can be used within the Plutus app in the same way as Bitcoins. This means that you can use Plutons to charge your contactless balance just as you would with BTC, with the added benefit of zero fees and instant conversions.

Officiell webbplats: https://plutus.it/

Pluton (PLU) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Pluton (PLU) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet PLU-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många PLU-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.