pleb (PLEB) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för pleb(PLEB), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 228.02K $ 228.02K $ 228.02K Totalt utbud: $ 955.33M $ 955.33M $ 955.33M Cirkulerande utbud $ 955.33M $ 955.33M $ 955.33M FDV (värdering efter full utspädning): $ 228.02K $ 228.02K $ 228.02K Högsta någonsin: $ 0.00303586 $ 0.00303586 $ 0.00303586 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00023868 $ 0.00023868 $ 0.00023868

pleb (PLEB) Information In the murky depths of the Solana Swamp Network, where memecoins bubble up like swamp gas, PLEB emerged as the ultimate underdog token. Inspired by Pleb the Puddle Jumper—a wide-eyed, green, frog-like creature with a perpetually confused expression—PLEB isn't just a memecoin; it's a movement for the little guys, the degens, and the dreamers who've been rugged one too many times. The token's mascot, Pleb, embodies the spirit of every small-time trader who's ever FOMO'd into a coin at the top, only to watch it crash into the swamp muck. Pleb is not a frog. Pleb is Pleb.

Officiell webbplats: https://plebcto.lol/

pleb (PLEB) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i pleb (PLEB) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet PLEB-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många PLEB-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.