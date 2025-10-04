Utforska PHOENIX(PHX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PHX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska PHOENIX(PHX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PHX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

PHOENIX (PHX) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för PHOENIX(PHX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 41.87K Totalt utbud: $ 303.96B Cirkulerande utbud $ 303.96B FDV (värdering efter full utspädning): $ 41.87K Högsta någonsin: $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 PHOENIX (PHX) Information Phoenix is a hyper deflationary protocol built on top of Inferno and functions as a staking whale in three separate Titanx projects: Blaze, Flux, and Titanx. Rewards received are used to maintain the stakes and fuel the Phoenix buy&burn. This buy&burn will route through Inferno first before buying Phoenix off market. The Phoenix brought off market is split 50/50: half is burnt, and half is sent to an auction balance where 1% of the balance is auctioned off daily for Titanx. Titanx received is recycled back into Phoenix. The Staking Trinity Phoenix will have partial ownership in three staking protocols. The rewards received will be split between maintaining the stakes and fueling the Phoenix buy&burn / buy&bid. Titanx stake- 20% of all Titanx that enters Phoenix through the mint phase will be max staked. Flux stake- 28% of all Titanx that enters Phoenix through the mint phase will first buy Inferno before buying Flux to be max staked. Blaze stake- 9% of all Titanx that enters Phoenix during the mint phase will first buy Inferno before buying Blaze to be max staked. For the first 110 days 100% of rewards received will be reinvested to grow the stake. Daily auctions Whenever the Phoenix buy smart contract is triggered by a user Titanx will buy Inferno before buying Phoenix. The Phoenix brought is split 50/50: 50% will be burnt. 50% will be sent to an auction balance. Starting after the mint phase perpetual auctions will commence with 1% of this balance being up for grabs in return for Titanx. The Titanx received will be recycled back into the Phoenix buy smart contract and will also be used to further support the three stakes. Phoenix is a hyper deflationary protocol built on top of Inferno and functions as a staking whale in three separate Titanx projects: Blaze, Flux, and Titanx. Rewards received are used to maintain the stakes and fuel the Phoenix buy&burn. Maxutbud: Taket för hur många PHX-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår PHX:s tokenomics, utforska PHX-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för PHX Vill du veta vart PHX kan vara på väg? 