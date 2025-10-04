Phoenix Blockchain (PHX) Tokenomics
Phoenix Blockchain (PHX) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Phoenix Blockchain(PHX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Phoenix Blockchain (PHX) Information
Phoenix Blockchain (PHX), launched in November 2021, stands as a pioneering force in the cryptocurrency utility space, backed by a robust team of over 50 collaborators and a vibrant volunteer community. Designed as an all-encompassing blockchain solution, PHX addresses the need for a platform that is both inclusive and efficient. Its defining feature is the extremely low transaction fees, which significantly lower the barrier to entry and foster an environment where innovation and creativity can thrive. This approach positions PHX as an accessible and appealing option for a wide range of users, setting it apart in the competitive blockchain ecosystem.
The PHX ecosystem is set to expand with the launch of key platforms that promise to enrich user experience and drive widespread adoption. FireSea, an NFT marketplace, will offer creators and artists a dynamic space to trade and display digital assets. Meanwhile, FireSwap, a decentralized exchange and token marketplace, aims to redefine token trading with its user-friendly and secure environment. Additionally, FireSwag, a merchandise store, will further engage the community and strengthen the PHX brand presence. These strategic developments underscore PHX's commitment to creating a comprehensive, low cost, and user-focused blockchain environment.
Phoenix Blockchain (PHX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Phoenix Blockchain (PHX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet PHX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många PHX-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår PHX:s tokenomics, utforska PHX-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för PHX
Vill du veta vart PHX kan vara på väg? På PHX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn