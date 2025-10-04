Utforska Phoenix Blockchain(PHX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PHX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Phoenix Blockchain(PHX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PHX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

PHX Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Phoenix Blockchain (PHX) / Tokenomik / Phoenix Blockchain (PHX) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Phoenix Blockchain(PHX), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD phoenix-blockchain tokenomics Information om phoenix-blockchain Phoenix Blockchain (PHX) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Phoenix Blockchain(PHX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 47.93K $ 47.93K $ 47.93K Totalt utbud: $ 7.67M $ 7.67M $ 7.67M Cirkulerande utbud $ 7.67M $ 7.67M $ 7.67M FDV (värdering efter full utspädning): $ 47.93K $ 47.93K $ 47.93K Högsta någonsin: $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 Lägsta någonsin: $ 0.00145453 $ 0.00145453 $ 0.00145453 Aktuellt pris: $ 0.00625346 $ 0.00625346 $ 0.00625346 Läs mer om priset på Phoenix Blockchain(PHX) Köp PHX nu! Phoenix Blockchain (PHX) Information Phoenix Blockchain (PHX), launched in November 2021, stands as a pioneering force in the cryptocurrency utility space, backed by a robust team of over 50 collaborators and a vibrant volunteer community. Designed as an all-encompassing blockchain solution, PHX addresses the need for a platform that is both inclusive and efficient. Its defining feature is the extremely low transaction fees, which significantly lower the barrier to entry and foster an environment where innovation and creativity can thrive. Phoenix Blockchain (PHX), launched in November 2021, stands as a pioneering force in the cryptocurrency utility space, backed by a robust team of over 50 collaborators and a vibrant volunteer community. Designed as an all-encompassing blockchain solution, PHX addresses the need for a platform that is both inclusive and efficient. Its defining feature is the extremely low transaction fees, which significantly lower the barrier to entry and foster an environment where innovation and creativity can thrive. This approach positions PHX as an accessible and appealing option for a wide range of users, setting it apart in the competitive blockchain ecosystem. The PHX ecosystem is set to expand with the launch of key platforms that promise to enrich user experience and drive widespread adoption. FireSea, an NFT marketplace, will offer creators and artists a dynamic space to trade and display digital assets. Meanwhile, FireSwap, a decentralized exchange and token marketplace, aims to redefine token trading with its user-friendly and secure environment. Additionally, FireSwag, a merchandise store, will further engage the community and strengthen the PHX brand presence. These strategic developments underscore PHX's commitment to creating a comprehensive, low cost, and user-focused blockchain environment. Officiell webbplats: http://phoenixblockchain.org/ Whitepaper: https://phoenixblockchain.org/wp-content/uploads/2022/10/Phoenix-Ignite-Paper-v3.0.pdf Phoenix Blockchain (PHX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Phoenix Blockchain (PHX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet PHX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många PHX-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår PHX:s tokenomics, utforska PHX-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för PHX Vill du veta vart PHX kan vara på väg? På PHX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. 