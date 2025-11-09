Omnipair Pris idag

Livepriset för Omnipair (OMFG) idag är $ 0.577103, med en förändring på 3.74% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OMFG till USD är$ 0.577103 per OMFG.

Omnipair rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,922,588, med ett cirkulerande utbud på 12.00M OMFG. Under de senaste 24 timmarna handlades OMFG mellan $ 0.566634 (lägsta) och $ 0.627213 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.86, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.335642.

I kortsiktigt resultat, rörde sig OMFG med +0.12% under den senaste timmen och +7.52% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Omnipair (OMFG) Marknadsinformation

Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 6.92M Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.92M Cirkulationsutbud 12.00M Totalt utbud 11,999,979.300133

Det aktuella börsvärdet för Omnipair är $ 6.92M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av OMFG är 12.00M, med ett totalt utbud på 11999979.300133. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.92M.