Jump Tom Pris idag

Livepriset för Jump Tom (JUMP) idag är $ 0.000000001913, med en förändring på 72.18% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för JUMP till USD är$ 0.000000001913 per JUMP.

Jump Tom rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- JUMP. Under de senaste 24 timmarna handlades JUMP mellan $ 0.000000001105 (lägsta) och $ 0.0000000032 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig JUMP med +2.96% under den senaste timmen och -99.41% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 614.93K.

Jump Tom (JUMP) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 614.93K$ 614.93K $ 614.93K Marknadsvärde efter full utspädning $ 956.50K$ 956.50K $ 956.50K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 500,000,000,000,000 500,000,000,000,000 500,000,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för Jump Tom är --, med en 24h-handelsvolym på $ 614.93K. Det cirkulerande utbudet av JUMP är --, med ett totalt utbud på 500000000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 956.50K.