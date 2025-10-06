BörsDEX+
Livepriset för Jump Tom idag är 0.000000001913 USD.JUMP börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för JUMP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$0.000000001913
+72.18%1D
Jump Tom (JUMP) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:40:01 (UTC+8)

Jump Tom Pris idag

Livepriset för Jump Tom (JUMP) idag är $ 0.000000001913, med en förändring på 72.18% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för JUMP till USD är$ 0.000000001913 per JUMP.

Jump Tom rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- JUMP. Under de senaste 24 timmarna handlades JUMP mellan $ 0.000000001105 (lägsta) och $ 0.0000000032 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig JUMP med +2.96% under den senaste timmen och -99.41% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 614.93K.

Jump Tom (JUMP) Marknadsinformation

$ 614.93K
$ 956.50K
500,000,000,000,000
BSC

Det aktuella börsvärdet för Jump Tom är --, med en 24h-handelsvolym på $ 614.93K. Det cirkulerande utbudet av JUMP är --, med ett totalt utbud på 500000000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 956.50K.

Jump Tom Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000000001105
lägsta under 24-timmar
$ 0.0000000032
högsta under 24-timmar

$ 0.000000001105
$ 0.0000000032
--
--
+2.96%

+72.18%

-99.41%

-99.41%

Jump Tom (JUMP) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Jump Tom idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00000000080195+72.18%
30 dagar$ -0.000999998087-100.00%
60 dagar$ -0.000999998087-100.00%
90 dagar$ -0.000999998087-100.00%
Jump Tom Prisförändring idag

Idag registrerade JUMP en förändring med $ +0.00000000080195 (+72.18%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Jump Tom 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000999998087 (-100.00%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Jump Tom 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades JUMP med $ -0.000999998087(-100.00%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Jump Tom 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.000999998087 (-100.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Jump Tom (JUMP)?

Kolla in sidan Jump Tom Prishistorik nu.

AI-analys för Jump Tom

AI-drivna insikter som analyserar Jump Tom senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Jump Toms priser?

Several key factors influence Jump Tom (JUMP) cryptocurrency prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall cryptocurrency market trends
4. Project development updates and roadmap progress
5. Community adoption and user engagement
6. Exchange listings and accessibility
7. Regulatory news affecting crypto markets
8. Partnership announcements and collaborations
9. Token utility and use case demand
10. Supply and demand dynamics including token burns or releases

Varför vill folk veta Jump Toms pris idag?

People want to know Jump Tom (JUMP) price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, and investment timing. Traders need real-time prices to execute buy/sell orders profitably. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make strategic decisions about position sizing or exit points.

Prisförutsägelse för Jump Tom

Jump Tom (JUMP) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för JUMP $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Jump Tom (JUMP) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Jump Tom potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Jump Tom kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för JUMP prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Jump Tom Price Prediction.

Hur man köper och investerar Jump Tom

Är du redo att komma igång med Jump Tom? Att köpa JUMP går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Jump Tom. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Jump Tom (JUMP) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Jump Tom krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Jump Tom (JUMP) Guide

Vad kan du göra med Jump Tom

Genom att äga Jump Tom kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Jump Tom (JUMP) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
Producent
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
Producent
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Jump Tom (JUMP)

Jump Tom is an innovative blockchain game that blends classic jumping mechanics with a Web3 economic model, deployed on the BNB Chain ecosystem. Inspired by the globally viral "Jump Jump", it enhances gameplay with AI-optimized controls and introduces decentralized PVP competition + dual-track incentives, redefining the boundaries of "Play-to-Earn."

Jump Tom Resurs

För en mer djupgående förståelse av Jump Tom kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Jump Tom webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Jump Tom

Hur mycket kommer 1 Jump Tom att vara värd år 2030?
Om Jump Tom skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Jump Tom-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:40:01 (UTC+8)

Jump Tom (JUMP) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

