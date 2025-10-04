Utforska OKANE(OKANE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om OKANE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska OKANE(OKANE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om OKANE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

OKANE (OKANE) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för OKANE(OKANE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 20.42K $ 20.42K $ 20.42K Totalt utbud: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerande utbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 20.42K $ 20.42K $ 20.42K Högsta någonsin: $ 0.02878866 $ 0.02878866 $ 0.02878866 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00020417 $ 0.00020417 $ 0.00020417 OKANE (OKANE) Information Welcome to the fabulous world of OKANE, where wealth meets wagging tails! Inspired by the Japanese word for "money," OKANE is more than just a meme coin; it's a celebration of all things cute, quirky, and oh-so-luxurious. Meet our charming mascot, a pampered pup with a flair for the extravagant. With his sparkling collar and stylish shades, this adorable canine knows how to live the high life. Whether he's lounging in a sun-soaked doggy mansion or attending exclusive puppy parties, our little tycoon embodies the spirit of prosperity and joy. Officiell webbplats: http://okanesol.com/ OKANE (OKANE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i OKANE (OKANE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet OKANE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många OKANE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Prisförutsägelse för OKANE Vill du veta vart OKANE kan vara på väg? På OKANE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.