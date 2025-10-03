Nuritopia (NBLU) Tokenomics
Nuritopia (NBLU) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Nuritopia(NBLU), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Nuritopia (NBLU) Information
NURITOPIA is a boundless universe that brings people with similar hobbies and common interests together under its service “FRIENDS & HANGOUTS”. We are developing a platform that fuses the virtual and the real to facilitate the process of authentically forging social connections and offers an opportunity to be rewarded by participating in both real-life and fantastical activities. In NURITOPIA, users will interact through avatars, create and trade own unique contents, all while having fun in the NURITOPIA metaverse. Additional services will be included to shape out an ecosystem with unique characteristics.
Nuritopia (NBLU) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Nuritopia (NBLU) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet NBLU-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många NBLU-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår NBLU:s tokenomics, utforska NBLU-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för NBLU
Vill du veta vart NBLU kan vara på väg? På NBLU sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn