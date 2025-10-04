Utforska Nsure Network(NSURE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NSURE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Nsure Network(NSURE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NSURE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Nsure Network (NSURE) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Nsure Network(NSURE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 44.87K Totalt utbud: $ 67.53M Cirkulerande utbud $ 23.73M FDV (värdering efter full utspädning): $ 127.69K Högsta någonsin: $ 3.42 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00189089 Nsure Network (NSURE) Information NSURE is the governance token for the Nsure Network. Nsure Network is a decentralised insurance project that borrows the idea of Lloyd's of London, a market place to trade insurance risks, where premiums are determined by a Dynamic Pricing Model. In this model, capital supply and demand from the entire platform determines the price jointly, similar to the pricing mechanism in the free market, by having Nsure tokens backing the policies bought. The price is self-adjustable to the movement of supply and demand, subject to the model moderately stabilizing the price change. Officiell webbplats: https://nsure.network/ Nsure Network (NSURE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Nsure Network (NSURE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet NSURE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många NSURE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.