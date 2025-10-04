Nsure Network (NSURE) Tokenomics
Nsure Network (NSURE) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Nsure Network(NSURE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Nsure Network (NSURE) Information
NSURE is the governance token for the Nsure Network. Nsure Network is a decentralised insurance project that borrows the idea of Lloyd’s of London, a market place to trade insurance risks, where premiums are determined by a Dynamic Pricing Model. In this model, capital supply and demand from the entire platform determines the price jointly, similar to the pricing mechanism in the free market, by having Nsure tokens backing the policies bought. The price is self-adjustable to the movement of supply and demand, subject to the model moderately stabilizing the price change.
Nsure Network (NSURE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Nsure Network (NSURE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet NSURE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många NSURE-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår NSURE:s tokenomics, utforska NSURE-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för NSURE
Vill du veta vart NSURE kan vara på väg? På NSURE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn